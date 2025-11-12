Три знаки зодіаку, яким цими днями категорично не можна втручатися в чужі конфлікти

Гороскоп / © Credits

Реклама

Найголовніше в цей час — відмовитися від з’ясування стосунків у будь-якому їхньому вигляді, тим паче в жодному разі не втручатися в чужі конфлікти.

Цими днями, 12–13 листопада, втручатися в чужі конфлікти категорично не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них таке застереження буде особливо актуальним.

Телець

Тельці, втручаючись у чужі конфлікти, переслідують шляхетну мету: вони щиро хочуть помирити тих, хто посварився, оскільки саме в цьому вони вбачають секрет світової гармонії. Але зараз, намагаючись втрутитися в чужі ворожі стосунки, вони не лише не поліпшать, а й погіршать ситуацію.

Реклама

Лев

Леви впевнені, що можуть стати третейським суддею в будь-якому конфлікті, і здебільшого їм це вдається. Але цими днями, на жаль, не той випадок: представники знака своїм апломбом і зарозумілістю будуть викликати в оточення тільки роздратування.

Терези

У Терезів як найдипломатичнішого знака зодіаку є всі якості для того, щоб мирити тих, хто посварився. Але цими днями представникам знака їхній фірмовий трюк не вдасться — сторони, що конфліктують, не будуть налаштовані піддаватися на їхні продиктовані благими намірами дії.

Читайте також: