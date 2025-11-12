- Дата публікації
- Астрологія
- 134
- 2 хв
Три знаки зодіаку, яким цими днями категорично не можна втручатися в чужі конфлікти
23-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, — час темної, негативної енергетики, агресивними і нетерплячими можуть стати навіть найспокійніші і найбільш доброзичливі люди.
Найголовніше в цей час — відмовитися від з’ясування стосунків у будь-якому їхньому вигляді, тим паче в жодному разі не втручатися в чужі конфлікти.
Цими днями, 12–13 листопада, втручатися в чужі конфлікти категорично не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них таке застереження буде особливо актуальним.
Телець
Тельці, втручаючись у чужі конфлікти, переслідують шляхетну мету: вони щиро хочуть помирити тих, хто посварився, оскільки саме в цьому вони вбачають секрет світової гармонії. Але зараз, намагаючись втрутитися в чужі ворожі стосунки, вони не лише не поліпшать, а й погіршать ситуацію.
Лев
Леви впевнені, що можуть стати третейським суддею в будь-якому конфлікті, і здебільшого їм це вдається. Але цими днями, на жаль, не той випадок: представники знака своїм апломбом і зарозумілістю будуть викликати в оточення тільки роздратування.
Терези
У Терезів як найдипломатичнішого знака зодіаку є всі якості для того, щоб мирити тих, хто посварився. Але цими днями представникам знака їхній фірмовий трюк не вдасться — сторони, що конфліктують, не будуть налаштовані піддаватися на їхні продиктовані благими намірами дії.
