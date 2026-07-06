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Три знаки зодіаку, яким цими днями не варто ні з ким ділитися своїми планами
22-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час, коли не варто емоційно реагувати на чужі слова та вчинки, навіть якщо здаватиметься, що вони переступають усі межі пристойності.
Не варто також ділитися з кимось своїми професійними планами — інакше не слід дивуватися, що їх не вдасться реалізувати.
Цими днями, 6 та 7 липня, представникам усіх знаків зодіаку не рекомендується ділитися своїми планами з оточенням, але для трьох із них такий крок особливо небажаний.
Овен
Овни мають таку слабкість: вони люблять похвалитися як реальними, так і нездійсненими досягненнями, але водночас, оскільки пороблення як явище ще ніхто не скасовував, вони примудряються зурочити навіть те, що хочуть отримати, і опинитися, як то кажуть, біля розбитого корита.
Стрілець
Стрільцям надзвичайно важко тримати язик за зубами — будь-яка таємниця буквально розриває їх зсередини, тому вони довіряють її першій-ліпшій людині, яка трапляється їм на очі. Балакучість грає з ними злий жарт: енергія, необхідна для реалізації важливого проєкту, марнується.
Риби
Риби люблять мріяти й часто залучають до цього процесу інших людей, не усвідомлюючи, що самі мають «зле око». Їм вдається зурочити представників цього знака, тож у таких випадках Рибам слід менше говорити й більше мовчати.
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