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Три знаки Зодіаку, яким у ці дні отримають по заслугах
У 18-го місячного дня, який розтягнеться на два календарні дні, подібно до дзеркала, яке є одним із його символів, відобразить наше ставлення до людей, що знаходяться поруч з нами, в чесності і навколишньому світі в цілому.
У ці дні, 15 і 16 квітня, світ відобразить ставлення до нього всіх знаків Зодіаку, відповівши добром на добро і брухт на зло, але три з них отримають по заслугах.
Овен
Овни досить часто ображають оточуючих їх людей у своїй стрімкій запальності, яку вони не в змозі зупинити. Досить швидко вони остигають і вибачаються, але іноді – ось як у ці дні – можна не встигнути це зробити – бумеранг прилетить швидше.
Близнюки
Близнюки протягом двох днів можуть кардинально змінити ставлення до однієї і тієї людини або події - як з позитивної на негативну, так і назад. Будучи налаштовані не найкращим чином, вони можуть образити людину, до якої, загалом, добре ставляться і отримати здачі.
Стрілець
Стрільці через позитивність свого характеру і, як наслідок, ставлення до миру та людей, прагнуть допомогти всім – навіть тим, хто їх про це не просить. Але в ці дні вони можуть отримати бумеранг не зла, а добра: хтось із тих, кому вони прийшли на допомогу, захоче їм віддячити.
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