ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1031
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким важливо бути делікатними й тактовними

День, коли матеріальний і духовний світ — і, відповідно, фізичний і моральний складники кожної конкретної людини — перебувають у відносній рівновазі, яку не можна порушувати. Необхідно відмовитися від активних дій, не допускати нетактовності й нахабності щодо людей навколо.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 7 вересня, демонструвати безцеремонність щодо людей у своєму оточенні не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо бути делікатними й тактовними.

Скорпіон

Скорпіони здатні на нетактовність у відповідь на чиїсь недобрі слова або дії, але сьогодні їм рекомендується утриматися навіть від необхідної самооборони — вони ризикують всерйоз зачепити людей, які сказали їм щось різке: краще промовчати, ніж виставити себе в поганому світлі.

Стрілець

Стрільці нетактовні від природи, але зумовлена ця якість їхнього характеру не злими намірами, а поспіхом: вони спочатку говорять, а потім думають. Сьогодні — щоб уникнути різних неприємностей — представникам знака потрібно вчиняти з точністю до навпаки.

Риби

Риби хоча і є головними мрійниками зодіаку, білими й пухнастими здаються тільки тим, хто погано їх знає. Навіть без приводу вони можуть зробити зле й нетактовне зауваження, а вже якщо він є — то й поготів, тож сьогодні їм краще мовчати, ніж говорити.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
1031
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie