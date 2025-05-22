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Зміст Близнята Рак Стрілець

Сьогодні, 22 травня, важливі зустрічі та знайомства відбудуться у житті представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони стануть по-справжньому доленосними.

Близнята

Близнята, які спантеличені пошуками нового джерела доходу, саме сьогодні можуть зустріти людину, яка надасть їм у цьому сенсі неоціненну послугу, запропонувавши роботу, яка не вимагатиме від представників знака багато зусиль, зате чудово оплачуватиметься.

Рак

Ракам, у яких, чим би вони не займалися, особисте життя завжди на першому місці, зірки приготують зустріч із людиною, яка затьмарила для них весь Всесвіт — у прямому розумінні цього слова. Важко сказати, чим закінчиться знайомство, але, найімовірніше, представники свого знака не пропустять.

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Стрілець

Стрільці, які останнім часом думають про зміну роду діяльності, можуть познайомитися з людиною, яка не тільки направить їх потрібним шляхом, а й допоможе зробити у ньому перші кроки — ніяк не можна упускати таку гарну можливість якісно покращити своє життя.

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