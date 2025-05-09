Три знаки зодіаку, на які сьогодні чекає зустріч із минулим

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Зміст Рак Лев Риби

Сьогодні, 9 травня, зустріч із минулим можлива у представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вона виявиться особливо важливою.

Рак

Раки, стикаючись із незрозумілою ситуацією, оглядаються на події, які вже трапилися, і порівнюють їх із нинішніми, через що тупцюють на місці, а іноді й зовсім відступають. Сьогодні гарний час, щоб залишити все погане в минулому і рухатися вперед без нічого.

Лев

Левам повернення в минуле потрібно для того, щоб зрозуміти, що спочатку було причиною їхніх помилок. Щоправда, навіть дивлячись під таким кутом зору, вони навряд чи побачать усе, що їм заважає, однак, зробити це необхідно, щоб стосунки з оточенням не зруйнувалися ще більше.

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Риби

Риб пригнічує негатив, шлейф якого тягнеться з їхнього минулого — негативний досвід налаштовує їх на поразку. Сьогодні представники знака — нарешті — зможуть «відредагувати» своє минуле і почати рухатися світлою життєвою смугою, на яку вони заслужили.

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