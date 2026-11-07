Три знаки зодіаку, на які сьогодні може чекати несподіваний прибуток

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Успіх чекає на тих, хто займається бізнесом: будь-які фінансові питання розв’язуватимуться швидко й без проблем, до того ж імовірний приплив прибутку — як прогнозованого, так і несподіваного, а тому особливо приємного.

Сьогодні, 7 листопада, на успіх у бізнесі можуть розраховувати представники всіх знаків зодіаку, але на трьох із них може чекати несподіваний — а тому особливо приємний — прибуток.

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Овен

Овнам можуть виплатити старий гонорар, про який вони — через плин часу — вже й забули. У представників цього знака виникне приємне відчуття, ніби вони знайшли ці гроші на дорозі, тому настрій у них буде не просто гарним, а радісним.

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Скорпіон

Скорпіони — особливо ті, хто найкраще проявив себе на роботі, — можуть розраховувати на те, що керівництво гідно оцінить їхні зусилля та підвищить зарплату або хоча б призначить премію. Грошовий сюрприз не тільки потішить, але й стане стимулом для трудового ентузіазму,

Стрілець

Стрільцям можуть несподівано виплатити обіцяну премію, що особливо приємно, зважаючи на те, що вони твердо вирішили економити на найнеобхіднішому. Тепер — у всякому разі, на деякий час — вони зможуть розслабитися й дозволити собі придбання, про які давно мріяли.

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