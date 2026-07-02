Три знаки зодіаку, на які сьогодні може чекати приємний сюрприз

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Втім, поряд із не надто приємними подіями можуть трапитися й приємні, що створить рівновагу в навколишньому світі.

Сьогодні, 2 липня, у житті всіх знаків зодіаку можуть статися приємні події, але три з них можуть особливо розраховувати на приємні сюрпризи.

Овен

Овнів може приємно здивувати поведінка коханої людини: схоже, вона підготувала для них справжній сюрприз. У чому він полягатиме, залежить від широти її мислення: представники цього знака можуть отримати все, що завгодно — від букета польових квітів до пропозиції руки й серця.

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Лев

Леви отримають звістку, на яку довго чекали і через яку хвилювалися, оскільки не знали, якою вона буде — позитивною чи негативною. Зірки впевнені: новина виявиться доброю, і її потрібно відсвяткувати келихом шампанського в компанії близької людини.

Водолій

Зірки обіцяють Водоліям зустріч із тим, кого вони дуже давно не бачили. Ось тільки раптовою її назвати не вдасться: схоже, вона буде ретельно підготовлена людиною, яка настільки оригінальним способом знову з’явиться в їхньому житті, що зробить зустріч удвічі приємнішою.

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