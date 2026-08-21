Три знаки Зодіаку, на яких сьогодні може чекати важливе знайомство

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Цей період є не менш сприятливим і для особистого життя: так, ті, хто поки що самотній, зустрінуть людину своєї мрії.

Сьогодні, 21 серпня, у представників усіх знаків Зодіаку можуть статися приємні події в особистому житті, але на трьох із них може чекати дуже важливе знайомство.

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Телець

Тельці, які, попри свою уявну неповороткість, є одним із найромантичніших знаків Зодіаку, погано переносять самотність. Сьогодні доля може посміхнутися тим, хто поки що самотній, познайомивши їх із людиною, дуже схожою на супутника життя їхніх мрій.

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Водолій

Водолії часто легковажно ставляться до стосунків із протилежною статтю, але сьогодні будуть серйозними як ніколи. І це правильно: людину, яка опиниться в їхньому оточенні цього дня, ні в якому разі не можна пропустити, навіть якщо спочатку вона не зацікавить представників цього знака.

Риби

Риби, які часто літають у хмарах, спустившись на землю, будуть здивовані тим, що побачать. Виявляється, серед їхніх знайомих є безліч представників протилежної статі, на яких можна звернути увагу, тож у пошуках своєї долі не обов’язково вирушати у світ мрій.

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