Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Головне — не проґавити цей у всіх розуміннях сприятливий час і зайнятися справами, відкладеними на потім. Під впливом напруження, яке супроводжує активну роботу, настрій у людей може змінюватися — від знака «мінус» до знака «плюс» і навпаки.

Сьогодні, 22 листопада, під впливом енергетичної напруженості перебуватимуть представники всіх знаків зодіаку, але у трьох із них настрій може коливатися від «мінуса» до «плюса» і назад.

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Близнята

Близнята, які в будь-який час схильні до крайнощів, сьогодні перевершать усі очікування. У такому стані представникам знака категорично не рекомендується спілкуватися з людьми навколо, інакше перепади їхнього настрою доведуть до істерики будь-якого співрозмовника.

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Терези

У Терезів перепади настрою, найімовірніше, будуть пов’язані з необхідністю ухвалити важливе життєве рішення. Їм буде складно визначитися з тим, чого вони насправді хочуть та чого прагнуть, що виснажить нерви їм самим і — особливо! — тим, хто їх оточує.

Риби

Риб підведе властива їм мрійливість. Сьогодні вони в усьому бачитимуть знаки — і далеко не завжди позитивного характеру. Як результат, їхній настрій змінюватиметься щогодини, доки таке нервове напруження остаточно — і дуже серйозно — їх не виснажить.

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