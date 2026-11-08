Три знаки зодіаку, у яких сьогодні може погіршитися самопочуття

Гороскоп для трьох знаків зодіаку / © Credits

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Випробування, які приберегли для нас зірки в цей час, торкнуться і самопочуття — воно може погіршитися, але, на щастя, ненадовго.

Сьогодні, 8 листопада, зіткнутися з негативною енергетикою доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але у трьох із них може погіршитися самопочуття.

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Телець

Тельцям, особливо тим із них, хто страждає на захворювання нервової системи, необхідно бути насторожі. Темна енергія дня негативно позначиться на психіці, що може призвести до істерик, панічних атак і сльозливості не лише з приводу, а й зовсім без нього.

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Рак

Ракам, які мають хронічні захворювання, треба бути готовими до їх загострення. Лякатися цього не варто, а вжити заходів можна й потрібно: дотримуватися дієти, рекомендованої лікарем, не забувати про приймання призначених ліків, більше відпочивати та частіше бувати на свіжому повітрі.

Терези

Терези можуть зіткнутися з новою недугою, про яку вони досі не знали. Якщо запобігти захворюванню не вдалося, необхідно хоча б почати боротися з ним на ранніх стадіях. Для цього потрібно терміново звернутися до лікаря, який призначить обстеження, а потім складе схему лікування.

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