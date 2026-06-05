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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

Три знаки Зодіаку, у яких сьогодні можуть вирішитися давні проблеми

Вдалий і результативний день, протягом якого можна приступати до роботи над будь-якими — навіть дуже складними — проєктами, успіх їм співчуватиме в будь-якому разі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

До нових справ можна братися тільки тоді, коли буде завершено розпочаті раніше, але при цьому деякі пов’язані з минулим питання врегулюються самі собою.

Сьогодні, 5 червня, завершувати справи, роботу над якими було розпочато раніше, зірки рекомендують представникам усіх знаків Зодіаку, але у трьох із них водночас можуть вирішитися старі проблеми.

Рак

Раки спочатку роблять проблему з будь-якого — наймікроскопічнішого — приводу, а потім довго з нею носяться, начебто не бажаючи її вирішувати — іноді навіть може здатися, що їм шкода з нею розлучатися. Але сьогодні обставини складуться таким чином, що їм доведеться це зробити.

Терези

Терези до проблем ставляться різко негативно, але й розв’язувати їх не вміють — вони постійно метушаться між двома варіантами врегулювання, не знаючи, до якого берега пристати. Сьогодні допомогти їм у цьому вирішать самі зірки, які переважать одну з шальок терезів, що дали знаку назву.

Риби

Риби тільки здаються сентиментальними і нездатними на активні дії, насправді в потрібні моменти вони дадуть фори представникам рішучіших знаків. Але сьогодні самі вони — з огляду на різні причини — не впоралися б, тож будуть тільки раді тому, що проблеми розв’яжуться самі собою.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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