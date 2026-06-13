Три знаки Зодіаку, у яких сьогодні можуть збутися їхні слова та бажання

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Усе, що скаже людина, позначиться не лише на ній самій, а й на навколишньому просторі.

Сьогодні, 13 червня, слова, сказані представниками всіх знаків Зодіаку, матимуть велику силу, але у трьох із них — як наслідок — збудуться їхні найзаповітніші мрії.

Терези

Терези, які мріють про нездійсненні речі, відчують себе трохи чарівниками. Звичайно, не всі їхні мрії вони зможуть здійснити, але якусь частину легко втілять у життя. Головне — опанувати спосіб візуалізації бажаного і, старанно та методично, практикувати його.

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Скорпіон

Скорпіонам доведеться докласти зусиль, щоб зберегти гарний настрій, інакше їм буде важко залишатися доброзичливими до оточуючих, Недобрі побажання на їхню адресу, швидше за все, збудуться, що в підсумку навряд чи порадує представників цього знака.

Риби

Риби, які зазвичай досить байдужі до матеріальних благ, замисляться над тим, як покращити своє фінансове становище. Позитивне мислення надасть їм неоціненну послугу: налаштувавшись на позитивні думки, можна буде досить легко здійснити своє бажання.

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