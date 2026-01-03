Три знаки зодіаку, у яких сьогодні відкриється друге дихання

Гороскоп / © Credits

Хоч би як здавалося, що сили вже закінчуються, необхідно тримати взятий від початку темп — і тоді незабаром може відкритися друге дихання.

Сьогодні, 3 січня, друге дихання може відкритися у всіх знаків зодіаку, але трьом із них у цьому сенсі пощастить особливо.

Близнята

Близнят, що обожнюють захопливі події, найбільше дратують монотонні заняття, які вони змушені зараз виконувати. Позбутися відчуття безвиході вони зможуть, коли усвідомлять: закінчивши нудну роботу, можна буде одразу ж стати до цікавої.

Терези

Терези насилу зносять будь-які довготривалі заняття, тому нинішній довгогральний проєкт дратує їх особливо сильно, але сьогодні вони відчують, що переступили через перевал і до «фіналу» залишилося зовсім небагато — саме це додасть їм сил, необхідних для закінчення роботи.

Козоріг

Козороги, будучи трудоголіками, як правило, не мають нічого проти серйозного навантаження, але цього разу його кількість може зашкалювати. Робота буде здаватися їм дуже важкою, але сьогодні вони несподівано відчують легкість, яка останнім часом стала для них рідкісною «гостею».

