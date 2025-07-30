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Три знаки зодіаку, у яких здійсняться бажання, якщо вони висловлять їх вголос
Потужна позитивна енергетика створить у багатьох із нас відчуття, що ми, образно кажучи, схопили бога за бороду, а отже, нам усе дозволено. Особливо обережними в цей час варто бути зі словами: будучи вимовленими вголос, вони дуже швидко здійсняться, але найголовніше в цьому разі — згодом про це не пошкодувати.
Сьогодні, 30 липня, висловлені вголос бажання можуть здійснитися у представників усіх знаків зодіаку, але у трьох із них це станеться обов’язково.
Овен
Овни часто під впливом емоцій кажуть або роблять щось таке, про що, заспокоївшись, шкодують. Сьогодні їм у цьому сенсі необхідно бути особливо обережними: зле побажання на адресу когось із оточення збудеться практично миттєво, але вони отримають «відповідь» у вигляді бумеранга.
Скорпіон
Скорпіони в запалі негативних емоцій можуть побажати чогось нехорошого… самим собі. Нескладно припустити, чим все це для них закінчиться: наприклад, слова «Чорт мене забирай!», цілком можуть стати реальністю — на щастя, поки що тільки в переносному сенсі слова.
Риби
Риби люблять фантазувати, до того ж об’єктом їхніх бажань часто є не кар’єрні висоти або матеріальні блага, а події в особистому житті. Якщо сьогодні вони висловлять свою мрію вголос, людина, якої вона стосується, ходитиме за ними, як прив’язана.
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