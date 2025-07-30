Три знаки зодіаку, у яких здійсняться бажання, якщо вони висловлять їх вголос

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Зміст Овен Скорпіон Риби

Сьогодні, 30 липня, висловлені вголос бажання можуть здійснитися у представників усіх знаків зодіаку, але у трьох із них це станеться обов’язково.

Овен

Овни часто під впливом емоцій кажуть або роблять щось таке, про що, заспокоївшись, шкодують. Сьогодні їм у цьому сенсі необхідно бути особливо обережними: зле побажання на адресу когось із оточення збудеться практично миттєво, але вони отримають «відповідь» у вигляді бумеранга.

Скорпіон

Скорпіони в запалі негативних емоцій можуть побажати чогось нехорошого… самим собі. Нескладно припустити, чим все це для них закінчиться: наприклад, слова «Чорт мене забирай!», цілком можуть стати реальністю — на щастя, поки що тільки в переносному сенсі слова.

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Риби

Риби люблять фантазувати, до того ж об’єктом їхніх бажань часто є не кар’єрні висоти або матеріальні блага, а події в особистому житті. Якщо сьогодні вони висловлять свою мрію вголос, людина, якої вона стосується, ходитиме за ними, як прив’язана.

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