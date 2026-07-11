Три знаки Зодіаку, у житті яких може статися дуже важлива подія

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Проте обставини саме цього періоду можуть вплинути, якщо не на все подальше життя, то принаймні на значну його частину.

Сьогодні, 11 липня, у житті представників усіх знаків Зодіаку можуть відбутися важливі події, але для трьох із них вони стануть справді доленосними.

Діва

Діви — звісно, самотні представники цього знака — можуть розраховувати на зустріч зі своєю другою половинкою. Головне — з огляду на завищені вимоги — не пропустити ту саму, єдину людину лише тому, що вона не відповідає їхньому уявленню про ідеального партнера.

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Терези

Тим, хто належить до знаку Терезів і вже давно шукає нову роботу, не варто відкидати жодної можливості. Необхідно уважно поставитися до будь-якої пропозиції, яка — нехай і неофіційно — може надійти цього дня: дізнатися більше та поговорити з тими, хто в курсі справ цієї компанії.

Стрілець

Стрільці, які прагнуть зробити професійну кар’єру, можуть зіткнутися з ситуацією, яка допоможе їм просунутися вгору по службових сходах. Найголовніше — не розгубитися і показати себе з найвигіднішого боку перед потенційним керівництвом.

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