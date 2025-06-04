У 2030 року світ охопить новий вірус: тривожне пророцтво від японської "Баби Ванги"

2030 року світ охопить новий вірус / © Pixabay

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Японська манґака та провидиця Рьо Тацукі, яку в медіа називають «японською Бабою Вангою», зробила тривожне передбачення щодо майбутнього. За її словами, у 2030 році світ знову зіткнеться з небезпечним вірусом, подібним до COVID-19, який спричинив глобальну пандемію у 2020-му.

Про це пише Daily Mail.

Тацукі здобула славу ще у 1999 році після публікації книги «Майбутнє, яке я побачила», де згадувала про появу «невідомого вірусу» у 2020 році, що досягне піку у квітні та зникне… але повернеться через 10 років із ще більш руйнівними наслідками.

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«Невідомий вірус прийде у 2020-му, зникне після піку в квітні, і з’явиться знову через десять років», — писала вона.

Наразі її пророцтва викликають нову хвилю обговорень — особливо на тлі новин про зростання кількості випадків COVID-19 в Індії, де штати Керала, Махараштра й Гуджарат повідомляють про новий сплеск заражень. Уряд закликає громадян не панікувати, але дотримуватись рекомендацій.

У 2021 році Тацукі оприлюднила оновлену версію своєї книги з попередженням про велику катастрофу, яка може статися у середині 2025 року. Ця заява викликала паніку серед туристів, зокрема з Китаю та Гонконгу, які почали масово скасовувати подорожі до Японії. Навіть посольство Китаю в Токіо офіційно закликало співгромадян бути обережними під час поїздок і купівлі нерухомості в Японії.

Японська влада намагається заспокоїти громадськість. Губернатор префектури Міяґі Йосіхіро Мураї зазначив, що «немає причин для занепокоєння», і закликав не вірити непідтвердженим чуткам.

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Рьо Тацукі стала відомою завдяки серії пророчих снів. Вона стверджує, що почала бачити видіння ще у 1980-х роках, а частина з них уже збулися: смерть Фредді Мерк’юрі, загибель принцеси Діани, землетруси в Кобе (1995) і 2011 роках, пандемія COVID-19.

У своїх снах вона бачила, як у 1976 році помирає лідер гурту Queen. Рівно через 15 років — 24 листопада 1991 року — Фредді Мерк’юрі помер. Також вона передбачила загибель принцеси Діани — спочатку побачивши її у коридорі палацу, а через п’ять років — у смертельній автокатастрофі.

Тацукі вважає, що її пророчі сни повторюються з інтервалом у п’ять років. Саме так у 1995 році вона передбачила землетрус у Кобе, після того як у сні її привів старий чоловік до «розколотої землі».

Її часто порівнюють з болгарською провидицею Бабою Вангою, яка передбачала події до 5079 року, серед яких — 9/11, пандемія коронавірусу та смерть Діани.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що світові пророки та ясновидці попереджають про серйозну загрозу глобального масштабу — початок Третьої світової війни вже до кінця 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.