У червні українці зможуть побачити унікальний парад планет: дати

Парад планет / © ТСН.ua

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Наприкінці січня можна було побачити парад планет — Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн розташувалися по один бік від Сонця. 3 червня відбудеться нове планетне вирівнювання з Меркурієм, Юпітером, Марсом, Ураном, Нептуном і Сатурном, яке буде видно перед світанком. Червень очікується багатим на космічні явища.

Про це пише Metoo.

3 червня — шість планет у ряд

Перед світанком 3 червня українці зможуть побачити рідкісне явище — одночасне розташування шести планет у ряд. Меркурій, Юпітер, Марс, Уран, Нептун і Сатурн зберуться на небі, створивши справжній космічний парад. Це надзвичайне видовище варто побачити на власні очі!.

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7 червня — пік метеорного потоку Арієтиди

Одним із найпотужніших денних метеорних потоків року є Арієтиди. Пік цього явища припадає на 7 червня, і хоч спостерігати метеори досить складно через світло дня, перед світанком можна помітити кілька яскравих «падаючих зірок». Гарний шанс загадати бажання!

11 червня — Повня «Полуничного Місяця»

Цей місяць названо так за часом збору полуниці за старовинними індіанськими традиціями. Попри романтичну назву, місяць не змінює свого кольору, але точно додасть чарівності літнім ночам.

16 червня — зоряне скупчення «Метелик»

У другій половині червня на небі стане помітним зоряне скупчення М6, яке за формою нагадує метелика. Це одне з найкрасивіших скупчень у сузір’ї Скорпіона, яке можна буде розглянути навіть в аматорський телескоп.

21 червня — літнє сонцестояння

Найдовший день у році офіційно відкриє літо в Північній півкулі. Це чудовий час для святкувань, а вечірні години подарують більше часу для нічних спостережень за зірками.

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27 червня — метеорний потік Бутіди

Червневі Бутіди — метеорний потік, який зазвичай не дуже активний, але іноді дивує видовищними спалахами. Найкраще спостерігати після настання темряви, якомога далі від міських вогнів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що марсохід під час селфі сфотографував несподіваний об’єкт на Червоній планеті.