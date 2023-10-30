У кого знесе дах від кохання у листопаді-2023: астрологиня назвала три знаки зодіаку

За упередженого ставлення до листопада, який прийнято вважати найдепресивнішим і найбільш похмурим часом року, він часто буває одночасно і одним із найромантичніших, і нинішній рік у цьому сенсі – не виняток. Єдиним його недоліком стане прагнення робити поспішні висновки та з'ясовувати стосунки з близькою людиною, що навряд чи піде на користь стосункам.

Про те, яким знакам зодіаку пощастить у коханні цього листопада, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Близнята

Близнятам, для того, щоб закохатися, необов'язково очікувати весни – вони цілком можуть зануритися у вир пристрастей і пізно восени. Нинішній листопад не стане винятком – вони й самі зачаруються, і предмету своєї пристрасті голову закрутять. На жаль, романтичні стосунки довго не триватимуть, але це залежить не від розташування зірок, а від характеру представників знака — вони не можуть довго захоплюватися однією людиною.

Лев

На Левів чекає новий роман, який, найімовірніше, буде в епістолярному жанрі, чим у наші дні, втім, нікого не здивуєш. До того ж, зовсім необов'язково людина, з якою вони будуть переписуватись, перебуває за тридев'ять земель від них – цілком можливо, що вона живе в тому ж місті, просто освідчиться в коханні за допомогою месенджера здасться їм дуже цікаво та романтично – головне, не писати зайвого.

Козоріг

Козорогам, які присвячують увесь свій час роботі, зірки припасли сюрприз у вигляді роману з людиною, яка молодша за них за віком. З одного боку, в такій ситуації є щось легковажне, з іншого, почуття рідко дослухаються до доказів розуму. Тим більше, що в нинішній ситуації всі – абсолютно несподівано для представників знака – стосунки, що почалися як несерйозні, можуть закінчитися навіть офіційним оформленням взаємин.

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