У кого знесе дах від кохання у серпні-2023: астрологиня назвала три знаки зодіаку

Цьогорічний серпень – час яскравих та феєричних подій, і насамперед це свято життя торкнеться особистого життя багатьох із нас.

Можливо, романтичні взаємини, що почалися в цей період, не завжди будуть розвиватися відповідно до формули "вони жили довго і щасливо", але їхня короткочасність не означає, що вони виявляться нудними та нецікавими – навпаки, ми можемо розраховувати на справжній вулкан пристрастей.

Про те, у кого знесе дах від кохання у серпні-2023, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Близнята (22.05 – 21.06)

На Близнят чекає несподівана зустріч з людиною, яку вони давно випустили з уваги. Представники знака і самі здивуються тому, як мало часу їм знадобиться для того, щоб колишня симпатія вилилася у серйозне романтичне почуття. Що їм робити в результаті – обмежитися гарним романом або взяти курс на довготривалі стосунки аж до офіційного оформлення – залежить тільки від них самих.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви володітимуть небаченим досі шармом і чарівністю, які – як магніт – притягатимуть до них представників протилежної статі. Якщо врахувати, що представники знака і в будь-який інший час є привабливими для протилежної статі, вони навряд чи звернуть на це серйозну увагу, але один із шанувальників виявиться трохи наполегливішим, ніж інші, і вони не зможуть перед ним встояти.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям важливо звернути увагу на людину, яка давно перебуває поряд, але через чи то скромність, чи то невпевненість у своїй привабливості в очах представників знака тримається осторонь. Чому б представникам такого рішучого знака першим не зробити крок назустріч – для них це нескладно, а результат може виявитися наскільки несподіваним, тнастільки і приголомшливим – у хорошому сенсі цього слова.

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