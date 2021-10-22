У США підрахували, хто зі знаків Зодіаку охочіше вакцинується від COVID-19

У США підрахували, хто зі знаків Зодіаку охочіше вакцинується від COVID-19

В американському місті Солт-Лейк-Сіті визначили, що рівень вакцинації від COVID-19 значно варіюється в залежності від знака Зодіаку.

Департамент охорони здоров'я округу розрахував, що найбільший відсоток вакцинованих серед Левів, а найменший серед Скорпіонів. Бюро отримало анонімні дати народження з даних про вакцинацію округу, щоб дізнатися, як вакцини були розподілені між 12 астрологічними знаками, і порівняло ці цифри з національними оцінками частки населення в цілому, представленої кожним знаком, йдеться на The Salt Lake Tribune.

"Тепер, коли Меркурій не в ретроградному русі, ми просто залишимо це тут... (і так, це засноване на даних)", — написало Міністерство охорони здоров'я у своєму повідомленні в Twitter у вівторок.

Now that Mercury is not in retrograde, we're just going to leave this here ...



(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY — Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19, 2021

"Вакцина від COVID-19 опирається на науку і жодним чином не залежить від гороскопів, але давайте, Скорпіони!", — продовжив відділ.

Згідно з їхнім графіком, 70% людей зі знаком Лев повністю вакциновані, за ними слідують Водолій — 67%, Овен і Стрілець — 59%. Решта знаків коливаються від 58% до 50% в порядку убування: Рак, Телець, Близнятя, Терези, Риби, Козоріг та Діва. Скорпіон перебуває наприкінці списку — лише 46% з них повністю вакциновані.

Повідомлення Міністерства охорони здоров'я викликало позитивні і негативні відгуки в соціальних мережах: деякі міркували про схильність свого власного знака, а інші взагалі висміювали астрологію.

"Насправді ми шукаємо нові і різні способи, щоб наше співтовариство продовжувало говорити про вакцинацію, коли існує значна втома від повідомлень на цю тему", — написали в коментарях представники департаменту.

Чиновники Міністерства охорони здоров'я провели цей аналіз, щоб у цікавий спосіб просувати вакцинацію. Близько 59% мешканців округу Солт-Лейк-Сіті повністю вакциновані, і близько 54% ​​мешканців Юти повністю вакциновані.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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