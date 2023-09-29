В які знаки зодіаку всі закохуватимуться в жовтні

В жовтні Венера, яка є головною планетою, що відповідає за романтичні стосунки, змінить знак Лева на знак Діви, і це додасть нюансів до нашого особистого життя.

Найвірогідніше, люди стануть прагматичнішими, в коханні головними будуть не почуття й серцеві пориви, а розрахунок. Але це не означає, що ця сфера життя приречена на провал – навпаки, все складатиметься навіть краще, ніж колись – щоправда, не у всіх. Тож кому настільки пощастить в особистому житті, що через них усі буквально втратять глузд?

Про тих, хто в жовтні зведе всіх з розуму, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Телець

Тельці цілком можу розраховувати на кохання, яке звалиться їм наче сніг на голову. Вони справлять настільки неймовірне враження на когось із нових знайомих, що ця людина вже не уявлятиме без них свого життя. Ну, а той факт, що представники знака – через свою неквапливість – не одразу дадуть відповідь на почуття, "заведе" їх ще сильніше.

Діва

Діви, які й так мають значну частку магнетизму – хоч і прохолодного, але привабливого, – отримають від зірок додаткові якості, які зроблять їх принадними в очах представників протилежної статі – чарівність і шарм. І Діви не були б самими собою, якби не скористалися цією обставиною з корисливою – наприклад, кар'єрною – метою.

Стрілець

Стрільці, перебуваючи в центрі загальної уваги, будуть – у буквальному значенні слова – крутити голови представникам протилежної статі у своєму оточенні і зводити їх з розуму. Цікаво, що самі вони водночас будуть абсолютно байдужими до ажіотажу, який виник навколо їхньої персони, їх набагато більше цікавитимуть кар'єра й фінанси.

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