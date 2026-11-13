Україна на порозі великого розквіту: три повернення Юпітера та новий 12-річний цикл

Три дотики Юпітера та новий 12-річний цикл, який принесе розквіт України

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Юпітер повертається до однієї й тієї ж точки тричі, і щоразу запитує та перевіряє, доки красива версія не поступиться місцем тій, на яку можна покластися, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Транзитний Юпітер проходить через градус натального Юпітера України (26° Лева, 7-й дім) не один раз, а тричі:

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Юпітер у сьомому домі України: що він дає

У мунданній астрології 7-й дім відповідає за все, що розташоване «по той бік кордону»: союзників і партнерів, договори, дипломатію, відкритих супротивників, юридичні угоди та міжнародні відносини загалом. Держава бачить себе крізь призму того, як з нею взаємодіють інші.

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Що дає Юпітер у цьому домі

Юпітер — планета розширення, заступництва, права, віри та удачі. Коли він перебуває у 7-му домі, ці якості спрямовані назовні.

1. Здатність залучати покровителів і союзників. Українці нерідко отримують увагу та підтримку ззовні ніби «сама собою». Є дар знаходити впливових друзів і вступати у великі союзи.

2. Дипломатичний потенціал. Юпітер у цьому знаку вказує на переговори, домовленості, правові рамки. Це здатність будувати взаємини на основі спільних цінностей, права та ідеології, а не лише інтересів.

3. Орієнтація на міжнародне право та визнання. Юпітер допомагає державі здобувати визнання на високому рівні, а отже, Україна має вагу серед інших держав. А положення натального Юпітера у Леві — це ще й питання гідності та права на «гідне місце».

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4. Роль через зовнішнє дзеркало. Доля країни значною мірою визначається її міжнародними відносинами: гарантіями, угодами, фінансовою та військовою допомогою, інвестиційними та відновлювальними проєктами, міжнародними судами та статусами.

5. Зв’язок з освітою, наукою та ідеологією. Юпітер додає сюди інтелектуальні та культурні обміни, наукову співпрацю, привабливість для зовнішніх партнерів.

У Юпітера в 7-му домі завжди є зворотний бік:

Залежність від покровителів. Коли опора перебуває зовні, виникає ризик жити в очікуванні зовнішнього рятівника.

Завищені очікування та красива риторика. Обіцянки, декларації та гучні саміти можуть не мати під собою реального змісту.

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Ідеалізація партнерів та подальше розчарування, коли умови допомоги змінюються.

Особливості для України

Юпітер України розташований у 26° Лева, поруч із натальними Меркурієм і Венерою, і перебуває в опозиції до Місяця у Водолії. Це додає кілька відтінків:

Лев надає амбітності, прагнення до визнання, національної гордості та бажання посісти центральне місце.

Зв’язок із Меркурієм та Венерою підсилює роль дипломатії, комунікації, культури, економічних зв’язків та привабливого іміджу країни. Україна вміє «спілкуватися зі світом» і викликати симпатію.

Опозиція до Місяця (народу) створює напруженість між масштабом зовнішніх амбіцій та реальними можливостями й потребами населення: великий міжнародний порядок денний і повсякденне життя людей не завжди збігаються.

Історично це виявлялося у гострих міжнародних подіях кожного юпітеріанського циклу: угода про єдиний економічний простір і Тузла 2003 року, Крим і Мінські угоди 2015-го.

Юпітер у сьомому домі дарує Україні союзи, заступництво та дипломатію, а також те, що наша країна пов’язана зі світом. Але цей дар діє як аванс, і щоб він перетворився на стійку силу, потрібно підкріплювати зовнішню підтримку власним змістом. Тоді країна переходить у статус повноцінного учасника міжнародних відносин.

Історичний контекст: Марс, Юпітер і спадний вузол у Леві

Повернення відбувається на тлі з’єднання Марса, Юпітера та Низхідного місячного вузла 16 листопада 2026 року. Вдруге ця конфігурація повториться наприкінці березня 2027 року. Усе це відбувається у знаку Лева, який відповідає за владу, легітимність, державну велич і право на центральне місце.

Обидва попередні повернення Юпітера в знаку України (2003 і 2015) збіглися з гострими міжнародними подіями: переговорами щодо Тузли, потім щодо Криму та Мінськими угодами. Нинішнє повернення теж стосується зовнішнього світу, але має інший характер.

Що це означає для міжнародної ролі України

Натальний Юпітер України розташований у 7-му домі, який вказує на союзників, договори, дипломатичні відносини, партнерів, відкритих супротивників і конкурентів, правові угоди. Тому новий цикл закладається насамперед через відносини із зовнішнім світом. Тому повернення Юпітера зачіпає одразу кілька тем:

міжнародні гарантії та угоди;

військова та фінансова підтримка;

перегляд взаємин із партнерами;

нові дипломатичні формати та правові статуси;

інвестиційні та відновлювальні проєкти.

Чи буде підтримка?

Підтримка набуває нового вигляду. Юпітер у 7-му домі обіцяє продовження зовнішніх зв’язків. Однак можуть змінитися умови допомоги, формат участі, коло ключових партнерів. Можливе й розчарування в колишніх авторитетах.

Марс робить підтримку конкретною. Епоха фотографій на самітах та урочистих заяв поступається місцем вимозі конкретики: ресурси, терміни, реальні зобов’язання. Це стосується не лише партнерів України, а й самої України. Від неї теж очікуватимуть результатів, прозорості та реалістичних планів.

Транзит Чорного Місяця (Ліліт) у знаку Козорога до 12 червня 2027 року створює вирву, через яку витікають ресурси. Україна та вище керівництво країни проходять кармічні випробування. Драматизм підсилює петля Марса.

Щоб краще зрозуміти загальну ситуацію найближчих місяців, варто звернутися до Соляру України. Висхідний Місячний вузол рухається по знаку Водолія, де розташовані Місяць і Сатурн України, а це означає, що на Україну чекає майбутнє, але до середини червня 2027 року — дуже важкий період.

Повернення Юпітера до 7-го дому приносить союзників і покровителів, але будь-яке заступництво є тимчасовим, тому головною опорою стає те, що передається з покоління в покоління: знання, ремесло, культура, пам’ять і вміння домовлятися. Завдання найближчого 12-річного циклу полягає в тому, щоб не просто відновити колишнє, а побудувати нове на коренях традиції, де народ із його самоорганізацією та взаємодопомогою виходить на перший план.

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