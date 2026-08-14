Україна вступає в новий цикл: чому 2026–2027 роки можуть стати переламними

Астрологічний прогноз для України. Що відбуватиметься з 24 серпня 2026 року до 24 серпня 2027 року / © Credits

Реклама

Перше затемнення — сонячне у знаку Лева — активує сьомий дім України, сферу партнерств, союзів, міжнародних домовленостей та відкритих ворогів. Це той самий дім, де в натальній карті України зосереджено безліч планет, зокрема Сонце, Юпітер, Венеру та Меркурій. Такий акцент робить будь-які зміни в міжнародних відносинах особливо значущими. Затемнення у Леві запускає перегляд усіх цих зв’язків, їхнє зміцнення або розрив, появу нових союзів і нових ліній напруженості, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Місячне затемнення 28 серпня у знаку Риб потрапляє до першого дому гороскопу України й зачіпає саму основу державності — образ країни, її внутрішню самоідентифікацію та те, як вона проявляє себе у зовнішньому світі. Це затемнення запускає глибокі процеси переосмислення, що впливають на спосіб самовираження держави, її політичну структуру, очікування суспільства та значення України для інших країн. Під впливом цього затемнення змінюється тональність національного сприйняття, посилюється потреба в оновленні та формується новий вектор того, як країна заявляє про себе і яку роль прагне відігравати на міжнародній арені.

Реклама

Прогресивний Місяць— головний індикатор психологічного клімату та настрою народу України — зараз перебуває у знаку Близнят. Це створює потужний інформаційний потік, активність у соціальних мережах, зростання критичного мислення та бажання обговорювати те, що відбувається. Бум інформації з усіх боків, багато нових блогерів, журналістів, кореспондентів.

Реклама

Близнята — знак діалогу, обміну думками, аналізу, суперечок. Народ України стає більш уважним до деталей, більш критичним, більш незалежним у своїх судженнях. Народ мислить критично, набуває впевненості, впливає на прийняття рішень тим, що відкрито озвучує те, що його хвилює. Це надзвичайно важливий процес: суспільство виходить зі стану інформаційної залежності й починає формувати власну позицію.

У прогресіях Місяць рухатиметься знаком Близнят ще близько двох років, сприяючи інтелектуальній активності, дискусіям, протестам та переосмисленню. Потім він перейде у Рак — знак сім’ї, турботи, відновлення. Це буде період поліпшення умов життя, зміцнення внутрішньої структури країни, появи більш комфортної атмосфери.

Прогресивний Місяць утворює гармонійні аспекти до Місяця та Сатурна України, зміцнюючи народ, його здатність аналізувати та впливати на події. Але водночас вона створює напруженість щодо Сонця, яке символізує владу в країні, президента. Це призводить до зростання тиску, критики та вимог змін.

Напруженість посилюється тим, що в перші три місяці 2027 року Марс стає ретроградним у Діві — у тому самому знаку, де він розташований у натальній карті України. Ретроградний Марс завжди змушує переглядати дії, змінювати тактику, повертатися до колишніх рішень, виправляти помилки. Це може означати паузи, перегрупування, зміну підходів в умовах війни, а також зниження інтенсивності військових дій на території України.

Реклама

Знак Діви змушує повертатися до деталей, переглядати тактичні рішення, виправляти помилки, аналізувати слабкі місця та перебудовувати процеси, які раніше працювали автоматично. Ретроградність войовничої планети в цьому знаку створює необхідність глибокого коригування, коли кожна деталь стає значущою і вимагає уваги. Саме в цей момент формується нова основа для подальших кроків, тому що ретроградний Марс у Діві переносить фокус із зовнішньої дії на внутрішню роботу, на структурування, розрахунок і підготовку.

І вже на цьому фундаменті розпочинається наступний етап — новий дирекційний цикл Марса у знаку Скорпіона, починаючи з лютого 2027 року.

До цього моменту у дирекціях Марс майже тридцять років перебував у Терезах, у стані вигнання, що послаблювало Україну та робило військову й стратегічну динаміку країни залежною від зовнішніх чинників, партнерів та союзників.

Положення Марса в знаку Терезів зумовлювало необхідність постійних узгоджень, дипломатичних маневрів та пошуку балансу, але не давало можливості діяти самостійно та рішуче.

Реклама

З лютого 2027 року розпочинається зовсім інший період: Марс переходить у Скорпіон, де має силу другого управління, діє глибоко, зосереджено та стратегічно, формуючи внутрішній стрижень і здатність до самостійних рішень. Це означає перехід до якісно нової моделі сили, коли країна отримує можливість вибудовувати власну лінію безпеки, впливати через приховані механізми та посідати особливе місце у формуванні військового альянсу нового типу.

Дирекційний Марс у Скорпіоні стає першим кроком до того, щоб Україна перестала бути об’єктом зовнішніх стратегій і почала ставати суб’єктом, здатним визначати правила та брати участь у створенні нової архітектури колективної оборони на міжнародній арені. А Україна в найближчі роки займе провідну роль у цьому союзі.

Якщо ретроградність транзитного Марса у Діві змушує переглянути тактику, то перехід Марса у прямому русі до знака Скорпіона перенаправляє всю енергію у глибинний, стратегічний і прихований формат вже з лютого 2027 року.

Скорпіон посилює концентрацію, робить дії більш рішучими, продуманими та спрямованими на фундаментальні процеси, що визначають стабільність держави. Тут Марс припиняє діяти на рівні деталей і переходить до трансформації самої системи, її прихованих механізмів, силових структур та стратегічних рішень.

Таким чином, ретроградний Марс у Діві стає підготовчим етапом, який очищає та перебудовує тактичний рівень, а дирекція Марса у Скорпіоні запускає глибоку перебудову всієї військової та політичної логіки, формуючи новий формат дій, заснований на внутрішній мобілізації, прихованих переговорах і стратегічній концентрації.

З початком нового циклу Марса Україна набуває стратегічної самостійності та здатності розвивати власні силові ресурси. На цьому тлі військова галузь набирає обертів: посилюється технологічний напрям, з’являються нові розробки, формується довгостроковий вектор зміцнення оборонного потенціалу. Це перші кроки до того, щоб Україна посіла особливе місце у військовому альянсі нового типу, що формується, де її роль визначається не залежністю, а власною стратегічною цінністю та силою.

Юпітер у домі партнерства України

Юпітер, що проходить через знак Лева та сьомий дім України, посилює інтерес до країни з боку інших держав. Це може приносити підтримку, увагу, нові союзи та можливості. Україна з кожним роком стає дедалі цікавішою для різних держав. Це важливий ресурс, який може відіграти роль у стабілізації та відновленні, покращенні економічних домовленостей і дипломатичних контактів.

Україна переживає процес очищення, переосмислення та перезавантаження. Народ стає сильнішим, влада стикається з тиском, міжнародні зв’язки розширюються, військова стратегія переглядається, а внутрішній курс країни поступово трансформується в бік позитивних подій. Росія буде змушена зважати на нове становище України, що сприяє дипломатичному вирішенню територіальних суперечок.

У найближчі 12 місяців завершуються старі програми й розпочинаються нові. Україна виходить із тіні колишніх сценаріїв і починає формувати власний шлях.

Новини партнерів