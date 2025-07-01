Уран у Близнятах у 2025-2033 роках: що на нас чекає під час цього особливого транзиту

Уран у Близнятах у 2025-2033 роках / © Credits

Реклама

Ми стоїмо на порозі ментальної революції, оскільки небесний зламувач сенсу, революціонер і галактичний комівояжер — Уран — починає свій шлях повітряним знаком, який пов’язаний з інформацією, комунікацією, технологіями, нейромережами, навчанням і переміщенням, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У Близнятах планета вищого інтелекту почувається комфортно, але створює умови, за яких перевертаються знання та принципи спілкування, ламаються догми, але й відкривається нові шляхи. Транзит символізує битву ідей та триватиме до 22 травня 2033 року. У цей період станеться багато цікавого, тому запасаємося попкорном і спостерігаємо. Цикл Урана — 84 роки.

Попередні 7 років транзиту Урана Тельцем (знак падіння) запам’яталися оновленнями в матеріальній сфері життя. Складні роки — інерція, страх запровадження інновацій, застрявання у земних цінностях, і, як наслідок, глобальне оновлення світу через руйнівні та болісні процеси. У Тельці Уран стикається з енергією стабільності, що чинить опір змінам. Планета ще ненадовго повернеться у знак Тельця на ретрофазі і буде тут від 8 листопада 2025 до 26 квітня 2026 року.

Реклама

Ретроградний Уран, що повертається з Близнят до Тельця, — це як спалах минулого, який вимагатиме доопрацювати та переосмислити те, де вже будуть запущені зміни в період від 7 липня до 8 листопада 2025 року.

У давньогрецькій міфології Уран — це уособлене небо, первинний бог, чоловік Геї (Землі). Він символізує все невідоме, незриме, непередбачуване. Коли Кронос (Сатурн — хранитель часу) повалив батька, вихолостивши його серпом, — з’явилося поняття «час» і почалася епоха ладу. Але дух Урана — дух абсолютної свободи — завжди повертається. Він веде крізь хаос до еволюції. Його мова — інтуїція, раптове розуміння, спалах істини.

Дискомфорт відчувається через те, що розум вже готовий до змін, оскільки Уран вперше за 84 роки увійшов до Близнят від 7 липня до 8 листопада, але тіло і матерія, які символізує Телець, ще опираються, оскільки Уран на кілька місяців повернеться сюди в період своєї петлі ретроградності від 8 листопада до 26 квітня.

Новий транзит Урана Близнятами запускає нові економічні та технологічні реалії. Витрати стають спонтанними, але люди з більшим бажанням готові до інвестицій — знання, поїздки, зв’язки, а не стабільні активи. Сприятливий період для тих, хто вміє швидко підлаштовуватись.

Реклама

Уран у Близнятах запускає найважливіші процеси для економіки, технологій та нейромереж у довгостроковій перспективі. Для багатьох це може стати передчуттям нової ніші, зміни професії, несподіваної пропозиції. Але поки що краще уникати різких дій і запам’ятовувати інсайти: вони стануть основою стратегії вже 2026 року.

Статистика показує, що більшість геніїв народилися під знаком Водолія, яким керує найвища планета Уран. Водолії вважаються генераторами інноваційних наукових ідей.

Кожні 7 років Уран опиняється і натомість іншого знака Зодіаку і землі люди відчувають зміни енергій. І знову нам потрібно вчитися з ними працювати, перебудовуватись, змінюватись та оновлюватись.

Для нас це вихід із зони комфорту, коли Уран та інші вищі планети (Плутон — від листопада 2024 року, Нептун — від 30 березня 2025 року) входять у зовсім інші енергетичні потоки космосу, які безпосередньо впливають на всі земні процеси і є першопричиною всіх глобальних змін.

Реклама

Уран вивільняє Дух, ментальну силу, орієнтує на духовні цінності, колективні процеси, дружбу, поєднання з однодумцями. Але має бути усвідомленість у застосуванні та втіленні у реальність всього незвичайного, неординарного, нового.

Місія планети Уран — рух, динаміка, експерименти, пізнання нового, прогрес, допомога людям реалізовувати їхні мрії. Уран змінює та оновлює, незалежно від бажань. А найбільше страждає той, хто не хоче змінюватись. Енергія Урана здатна вражати стан нашої психіки з силою грому.

Уран проходив за знаком Близнята в різні епохи історії, і щоразу це супроводжувалося інтелектуальними революціями, стрибками у комунікаціях, технологіях та соціальних структурах.

1523 — 1530: Реформація та зростання грамотності. Люди почали читати Біблію рідними мовами, виникли протестантські рухи. Це час індивідуального мислення та відмови від догм.

Реклама

1606 — 1614: Поява перших публічних бібліотек та перекладів Біблії. Розширення доступу до знань, розвиток гуманістичних ідей.

1690 — 1698: Вибух друкованої преси та газет у Європі Джон Локк публікує «Думки про виховання» — революційні ідеї про навчання через цікавість, а не покарання.

1774 — 1782: Американська революція, ідеї Просвітництва. Початок незалежності США, поширення філософії свободи, рівності, правами людини.

1858 — 1866: Індустріальні інновації та телеграф. Прокладено трансатлантичний кабель, бурхливе зростання патентів, розвиток транспорту. Масова грамотність у Європі.

Реклама

1941 — 1949: Друга світова війна та повоєнне відновлення. Винахід комп’ютерів, радарів, початок холодної війни Ухвалення Загальної декларації прав людини, створення ООН.

Всі ці періоди поєднують революції в мисленні та комунікації. Від друкарського верстата до Інтернету — Уран у Близнятах завжди приносить нові способи обміну ідеями. Відбувалися соціальні зрушення. Повстання, реформи, переосмислення влади та свободи. Щоразу — стрибок у навчанні, доступі до інформації, поява нових форм знань та технологій.

Зараз, 2025 року, Уран знову входить у Близнята, і ми стоїмо на порозі нової ери ментальної еволюції. Можливо, на нас чекають прориви в ІІ, освіті, цифрових спільнотах і способах мислення, соціальній динаміці. Можна сказати, що під час переміщення Урана Близнятами розум перебуває в якійсь турбулентності.

Кожен транзит Урана — це «пробудження» знака. Він руйнує старе, відчиняє двері в майбутнє, пробуджує свідомість — і робить це так, щоб уже неможливо було повернутись назад.

Реклама

У кожного з нас Уран перебуває в певному астрологічному будинку натальної карти. Планета показує, де ти інший, чужий системі, але і де ти носій нового.

Його енергія йде не лінійно, а раптово: інсайти, прориви, переламні події. Уран не любить звичок. В одному з будинків особистого гороскопу, індивідуального астропрогнозу, він руйнує старе, щоб звільнити дорогу несподіваному.