Уран у Тельці від 8 листопада 2025 до 26 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Уран у Тельці з 8 листопада 2025 до 26 квітня 2026 року / © Credits

Планета революцій у знаку, який символізує стабільність, комфорт, тілесність і матеріальні цінності, приносить несподівані потрясіння. Уран символізує пробудження, збій, осяяння, звільнення. Його цикл — 84 роки, і кожні 7 років він змінює знак, залишаючи за собою слід трансформації. У Тельці, де він перебуває у статусі падіння, він наче зламує саму суть земної стійкості, примушуючи нас переглянути все, що здавалося надійним, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Уран повертається в знак, пов’язаний із тілом, грошима, безпекою, і робить це наполегливо. Він вимагає змін — і змушує їх прожити, незалежно від того, чи готові ми. Це внутрішня революція, яка обов’язково виявиться в зовнішньому.

У найближчі кілька місяців фінальний транзит Урана по Тельцю може дати обнулення і серйозні зміни в матеріальній сфері. Наявні фінансові стратегії можуть дати збій. Те, що працювало, — тепер неефективно. Уявлення про комфорт змінюються. Ми більше не можемо жити «на автоматі». Тілесні звички потребують перегляду. Тіло каже голосніше, ніж розум. Самооцінка проходить через кризу. Робота і дохід вимагають оновлення, відмови від старих моделей.

Це час, коли потрібно ставити крапки і повернути своє життя в потрібному напрямку. Усе, що ми вважали стійким, може пройти через несподівані повороти, струси, переоцінку. І що більше ми чинимо опір — то напруженішим є вплив Урана. Що сильніше ми тримаємося за старе, то боліснішим буде процес оновлення навесні 2026 року.

Уран увійшов у знак Тельця ще 2018 року. Останні місяці Урана в Тельці — це фінальний етап звільнення від старих шаблонів, від усього, що більше не відповідає вашій суті. Якщо ви весь цей час відкладали зміни — вони прийдуть, але в більш агресивній формі. Якщо ви йшли назустріч собі — ви отримаєте підтвердження. Якщо ви готові відпустити — звільнитеся.

Як прожити цей період усвідомлено?

Не чиніть опір змінам.

Дослухайтеся до тіла. Воно підкаже, де ви ігноруєте свої справжні потреби.

Перегляньте свої фінансові звички.

Працюйте із самооцінкою. Уран вимагає чесності: хто ви, якщо прибрати всі соціальні маски?

Шукайте нові форми комфорту — через свободу, рух, креативність.

ОВЕН

Уран активує ваші матеріальні стратегії та самооцінку. Можливі неочікувані зміни в доходах, цінностях, тілесних звичках. Це час, коли ви вчитеся бути не тільки сильним і активним, а усвідомленим. Через тіло — до свободи. Через гроші — до розуміння справжніх пріоритетів.

ТЕЛЕЦЬ

Ви в епіцентрі змін. Уран завершує свій багаторічний рух вашим знаком, і це необхідність переглянути звички, вийти із зони комфорту. Усе, що ви довго відкладали, — тепер вимагає дії. Особливо гостро це стосується роботи, фінансів, тіла і самооцінки. Життя може різко змінитися — але саме це дасть вам свободу.

БЛИЗНЯТА

Уран активує підсвідомість, страхи, приховані патерни. І вимагає готовності до змін. Це час, коли ви можете звільнитися від внутрішніх обмежень, особливо пов’язаних із тілом, грошима, безпекою. Можливі осяяння, сни, інсайти. Не ігноруйте сигнали — вони ведуть до звільнення. Цей етап стане точкою опори, а не втрати.

РАК

Для вас цей транзит — про перегляд соціальних зв’язків, цілей, команди. Уран може принести несподівані зміни в дружбі, проєктах, мріях. Ви вчитеся відпускати те, що більше не резонує, і відкриватися новим формам підтримки. Це час, коли ви можете знайти своє місце в новому колі.

ЛЕВ

Цей період — виклик стабільності. Уран активує ваші внутрішні страхи втрати контролю, особливо в професійній сфері та питаннях статусу. Можливі раптові зміни в кар’єрі, доходах, стосунках з авторитетами. Але якщо ви дозволите собі бути гнучкими, то вийдете з цього етапу з новим розумінням сили, насамперед, внутрішньої.

ДІВА

Ви — в особливому потоці підтримки. Для вас це час внутрішнього зростання через практичні зміни. Уран допомагає звільнитися від застарілих моделей мислення, особливо у сфері здоров’я, режиму, фінансів. Ви можете відчути приплив натхнення, особливо якщо дозволите собі вийти за рамки звичного.

ТЕРЕЗИ

Для вас це період глибинної трансформації. Уран активує теми інтимності, залежності, фінансових зв’язків. Можливі зміни у спільних ресурсах, інвестиціях, емоційній близькості. Ви вчитеся дотримуватися своєї думки і не потрапляти під вплив інших. Підсумком цього періоду може стати підвищення соціального статусу, нова посада.

СКОРПІОН

Уран проходить протилежним знаком, і це означає, що стосунки стають зоною, де відбуваються різноманітні несподіванки. Усе, що ви придушували, ігнорували або контролювали, спливає. Можливі струси в партнерстві, розриви, несподівані союзи. Це час, коли ви вчитеся відпускати, довіряти, дбати. Через кризу — до свободи.

СТРЕЛЕЦЬ

Для вас цей транзит — про перебудову режиму, турботи про тіло, роботу. Уран вимагає перегляду звичок, особливо тих, що заважають свободі. Можливі зміни в графіку, обов’язках, підході до здоров’я. Це період, коли важливо не просто бути в русі, а усвідомлено вибудовувати внутрішню стійкість. Активність заради активності більше не працює.

КОЗОРІГ

Ви один із тих, хто проживе цей період із найбільшою стійкістю. Особливо якщо ви народжені в третій декаді зодіакального місяця. Уран допомагає вам перебудувати матеріальну базу, оновити підхід до роботи, тіла, фінансів. Ви вмієте трансформувати земну енергію в результат — і зараз це ваш козир.

ВОДОЛІЙ

Ви відчуваєте цей транзит як внутрішню революцію. Уран — ваш управитель, і його рух по Тельцю активує теми дому, сім’ї, емоційної безпеки. Можливі зміни в житлових питаннях, родових сценаріях, стосунках із близькими. Це час, коли ви вчитеся бути не лише вільним, а й укоріненим.

РИБИ

Уран активує зону спілкування, навчання, мислення. Можливі несподівані зміни в оточенні, поїздках, способах сприйняття світу. Ви можете відчути бажання говорити інакше, думати інакше, вчитися того, що раніше здавалося дивним. Це час, коли ви звільняєте розум, щоб почути душу, підказки своєї підсвідомості.