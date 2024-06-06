В'язниця, вбивство чи новий термін: відома астрологиня розповіла, що чекає на Дональда Трампа

Після того, як присяжні винесли свої вердикт – «винний» – за всіма 34 пунктами обвинувачення, інтрига не вирішилася, а закрутилася ще більше.

Крапки над «і» розставить рішення судді, але воно стане відомим лише в середині липня, поки залишається лише гадати, яка доля чекає на колишнього президента США Про те, що говорить про це його гороскоп, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Соляр Трампа

Якщо говорити про соляра Трампа — гороскоп на нинішній рік, розрахований за датою народження, то войовничий Плутон у ньому розташований в будинку насильницької смерті в напруженому аспекті до не менш войовничого Марса. Сонце у поєднанні з Венерою та Меркурією розташоване на вершині двох тау-квадратів до Сатурна, Місяця, Нептуна та Ліліт. Управитель Соляра, Місяць, перебуває в опозиції до Сатурна і в напруженому аспекті до Сонця, що говорить про можливі проблеми із серцем та лімфатичною системою, а соляр Трампа із Сонцем у 12-му будинку вказує на обмеження волі – в'язничний термін – як мінімум, на чотири роки.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Народжений в аурі місячного затемнення

Важливим фактором в натальній карті Трампа є той факт, що він з'явився на світ в аурі місячного затемнення, що не могло не позначитися на його подальшому житті. Доля таких людей багато в чому зумовлена, на ній ніби лежить друк фатуму – фатальних подій, яких за всього бажання не можна уникнути. До того ж, будь-які затемнення – як місячні, так і сонячні – відіграють величезну роль у житті Трампа, йому важко позбутися їхнього впливу.

Багато в чому доля Трампа визначатиметься восени цього року між двома затемненнями – місячним 17 вересня і сонячним 2 жовтня. Особливо небезпечним може стати останнє, оскільки цього року сонце з'єднається не лише з Місяцем, а й з Ліліт, який називають Чорним Місяцем – це фіктивна (насправді її не існує), але водночас дуже небезпечна планета: у такі періоди, як правило, йдуть із життя видні діячі та короновані особи.

Вказівка на насильницьку смерть

Місячне затемнення 17-го вересня, яке за нью-йоркським часом випадає на 21.38, створить у гороскопі Трампа тау-квадрат Ліліт у 9-му градусі Терезів, що вказує на насильницьку смерть, до його натального Меркурія в 9-му градусі Рака, в той час як транзитний Марс перебуватиме у поєднанні з цим Меркурієм на вершині тау-квадрату. На можливу насильницьку смерть вказує також той факт, що в цей час транзитний Південний вузол перебуватиме в 7-му градусі Терезів поряд з натальним Нептуном Трампа, що перебуває в 6-му Терезів.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Негативний вплив аспекту Уран — Марс

Від 13 липня Уран – планета змін – пройде точний квадрат до Марса Трампа у 27-му градусі Лева (це градус зіткнення з небезпекою), тобто, від липня до листопада колишній президент США перебуватиме під прицілом поганого – конфліктного – космічного аспекту Марс-Уран. Необхідно врахувати, що безпосередньо перед місячним затемненням – на початку вересня – Уран розвернувся і став ретроградним, тобто різкішим і непередбачуваним у своїй поведінці. Якщо зважити на те, що Уран відповідає за серцеві напади, інсульти, вогнепальні поранення та автомобільні катастрофи, то й тут перспективи колишнього президента США привабливими не виглядають.

Юпітер плюс Чорний Місяць

Позитивними моментами в гороскопі Трампа може вважати транзитний Юпітер у знаку Близнят (45-й президент США народився саме під цим знаком), який приверне всі погляди до його представників. На багатьох Близнят чекає успіх, до того ж, в натальній карті Трампа транзитний Юпітер восени може «подружитися» з Юпітером Трампа, що розташований у 18-му градусі Терезів. Але проходження Ліліт – Чорного Місяця – поряд із натальним Юпітером Трампа може нівелювати його перемогу на виборах, якщо така відбудеться.

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