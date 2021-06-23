Валентина Хамайко та Анна Різатдінова з дітьми сходили на балет за участю Анни Стоянової

Валентина Хамайко та Анна Різатдінова з дітьми сходили на балет за участю Анни Стоянової

Вчора, 22 червня, в Жовтневому палаці відбулася балетна вистава «Білосніжка і сім гномів» за участю Анни Стоянової, Станіслава Ольшанського і Катерини Діденко.

Зарядитися позитивними емоціями на балеті прийшли і телеведуча Валентина Хамайко з донькою, призерка олімпійських ігор Ганна Різатдінова зі своїми підопічними з «Академії гімнастики Анни Різатдінової», дружина Юрія Ткача Вікторія з донькою, Поліна Неня з дітьми, а також переможниця танців з зірками Ілона Гвоздьова з Єлизаветою Дружиніною.

Валентина Хамайко з дочкою

Анна Різатдінова

Поліна Неня з дітьми

Ілона Гвоздьова з Єлизаветою Дружиніної

Цього вечора глядачі також мали можливість насолоджуватися не тільки балетним мистецтвом, а й побачити живопис художниці Аліни Бабенко, яка надихаючись балетним мистецтвом, написала колекцію картин «Діалог». Частина полотен була представлена в день вистави.

Аліна Бабенко

Анна Стоянова: «Партія Білосніжки досить складна, адже моя героїня не йде зі сцени практично ніколи, а це звичайно фізично важко. Але я отримала неймовірний заряд від глядачів, від їхніх позитивних емоцій».



Катерина Діденко: «Я дуже люблю танцювати і грати на сцені для дітей, хоча в цьому спектаклі у мене була роль негативного персонажа, але я його дуже люблю. Партія технічна, яскрава, завжди після цього спектаклю в ролі мачухи відзначаю для себе: якщо маленькі діти, побачивши мене починають боятися або навіть плачуть, значить я зіграла свою роль добре».

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