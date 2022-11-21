Вдягла жакет на голе тіло: акторка Дженна Д'юенн на концерті Елтона Джона

Співак Елтон Джон зараз активно виступає у межах свого туру. Захід, який відвідала акторка, є одним із таких концертів.
Дженна Д'юенн, яку багато хто пам'ятає за роллю у романтичному танцювальному фільмі "Крок вперед", стала гостею шоу Farewell Yellow Brick Road у Лос-Анджелесі. Це був концерт британського співака Елтона Джона у межах його прощального туру.
На заході відома красуня з'явилася у смарагдовому штанному костюмі з шовку. Штани вбрання були трохи розкльошені від коліна, а ось жакет застібався тільки на один ґудзик і мав підгорнуті рукави.
Жакет Дженна вирішила одягнути голе тіло, додавши в лук таким чином трохи сексуальності. Волосся акторки було зібрано в хвіст, а на обличчі візажисти зробили їй яскравий макіяж з блискучими тінями і густими віями.
Також цей грандіозний захід відвідала супермодель Гайді Клум, Діта фон Тіз, Люсі Гейл та ще безліч інших зірок.
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