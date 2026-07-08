Венера у Діві від 9 червня до 6 серпня 2026 року: що на нас чекає в цей період

Венера у Діві від 9 червня до 6 серпня 2026 року / © Associated Press

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Венера — архетип краси, привабливості, кохання, задоволення та цінності. Вона керує тим, що нас приваблює: до людей, до речей, до відчуттів. Венера — це те, заради чого ми живемо, а не лише виживаємо, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Діва — знак аналізу, точності, служіння, здоров’я та прагнення до досконалості. Вона помічає деталі, яких інші не бачать, вміє вдосконалити будь-яку річ і не заспокоюється, доки не знайде спосіб зробити все ще краще.

На перший погляд, вони погано поєднуються. Венера прагне насолоджуватися, Діва — вдосконалюватися. Венера тяжіє до прийняття, Діва — до аналізу. Венера розчиняється у почуттях, Діва намагається їх зрозуміти.

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Саме тому астрологи кажуть, що Венера у Діві перебуває в «падінні» — у знаку, де її природі складніше вільно виявлятися.

Стосунки

Транзит Венери у Діві створює особливу атмосферу кохання — тихого, конкретного, заснованого на увазі до деталей. Це час, коли турбота виявляється не словами, а діями. Через чашку чаю, принесену в потрібний момент. Через дрібницю, яку ніхто не помітив, але яка робить день легшим. Через пам’ять про те, що вам подобається, і делікатне бажання підтримати, не привертаючи уваги. У цей період кохання виражається не зізнаннями, а участю. Не жестами для показу, а практичними кроками, які роблять життя іншої людини спокійнішим і комфортнішим.

Діва — знак досконалості. З приходом Венери в Діву у багатьох людей змінюється ставлення до того, що вони вважають гарним і цінним. Це час, коли хочеться перебрати шафу й залишити лише те, що справді подобається.

У період від 9 липня до 6 серпня люди починають інакше дивитися на свої стосунки. Це може виявлятися у вигляді бажання «розібратися». Поговорити про те, що давно замовчувалося. Розставити на свої місця те, що накопичилося. Для багатьох пар така розмова стане точкою оновлення — коли чесність виявляється найкращим афродизіаком.

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Тіло та задоволення

Діва керує тілом — не в сенсі зовнішності, а в сенсі фізичного самопочуття, здоров’я як основи. Венера в Діві загострює увагу на тому, як тіло почувається у стосунках.

Це період, коли багато хто помічає: щось у тілі вже давно сигналізує про те, що у стосунках або на роботі щось не так. Напруженість у плечах за думки про конкретну людину. Втома, яка не пояснюється навантаженням. Або, навпаки, — легкість та енергія поруч із тим, хто насправді підходить.

Аналіз фінансового стану

Венера керує грошима та цінностями. У Діві вона стає методичним фінансистом. Це час, коли хочеться навести лад у матеріальній сфері: розібратися з підписками, які давно не потрібні, скласти реалістичний бюджет, розібратися з боргами, виявити, куди непомітно йдуть гроші. Завдяки увазі до дрібниць тут з’являються великі можливості.

Служіння як любов

Діва — знак фізичного служіння. Не в сенсі самопожертви, а в сенсі готовності допомогти конкретно й по суті. Венера тут підсилює цей імпульс: бажання бути корисним тому, кого кохаєш. Це один із періодів, коли партнери особливо цінують практичну допомогу та увагу до деталей — більше, ніж гучні слова та красиві жести.

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Тіні цього транзиту

Критика замість прийняття

Аналітичний розум Діви в поєднанні з Венерою створює ризик бачити в партнері насамперед те, що потребує вдосконалення. Легко помічати помилки, невідповідності, недоліки і водночас забувати про те, що вже є і що працює.

Це пастка, в яку легко потрапити в цей період. Критика, яка спочатку здається конструктивною, поступово перетворюється на звичку фіксувати недоліки. І партнер починає відчувати себе проектом, який потрібно вдосконалювати, — а не людиною, яку кохають.

Перфекціонізм у стосунках

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Діва знає, яким має бути ідеал. І це знання може стати перешкодою. Коли партнер, стосунки чи потенційна зустріч «не дотягують до ідеалу» — Венера в Діві ризикує відкинути те, що могло б стати справжнім.

Ідеальних стосунків не існує, ідеальних людей теж, і транзит Венери у Діві нагадує про це, хоча інколи змушує про це забути.

Надмірна самокритика

Мабуть, найпоширеніша пастка Венери у Діві — спрямувати аналітичний погляд на себе. Це період підвищеної самокритики — особливо щодо тіла, зовнішності та привабливості. Важливо відрізняти конструктивне бажання стати кращою від деструктивного самознищення.

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Венера у Діві у своєму найкращому прояві дбає про себе з любов’ю. Вона піклується про тіло тому, що воно цінне — а не тому, що воно недостатньо гарне.

Краса та стиль

Естетика Венери у Діві — це чистота ліній, природність, функціональність. Зникає потяг до надмірного декору та показної розкоші. З’являється бажання якісного, простого, справжнього.

Це чудовий час для оновлення гардеробу за принципом «менше, але краще». Для переходу на натуральні матеріали в косметиці та догляді. Щоб нарешті прибрати зі свого життя те, що красиве, але незручне, — і залишити те, що просте й добре.

Здоров’я

Діва відповідає за здоров’я та фізичні практики. Це один із найкращих періодів року для того, щоб розпочати щось, пов’язане з тілом: новий режим харчування, фізичні вправи, які приносять задоволення, режим сну. Головне — задоволення. Венера підтримує ту практику, яку ви захочете продовжувати.

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Робота та зобов’язання

У професійній сфері Венера в Діві підкреслює важливість якості. Це час аудиту, доопрацювання, вдосконалення та шліфування. Проєкт, який здавався готовим, може виграти від ще одного уважного погляду. Невеликі зміни в робочих процесах, внесені в цей період, дають довгостроковий результат.

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