Венера у Леві 11 серпня - 4 вересня: що на нас чекає в цей час

11 серпня 2022 року о 21:30 за київським часом, Венера входить на знак Лева до 5 вересня 07:05. У цей період люди прагнуть ушляхетнити душу і тіло, через любов і поклоніння красі. Транзит сприяє набуттю популярності, посилює творчий потенціал, допомагає привернути увагу до себе та своїх проектів.

Венера - планета Землі та Повітря, у фіксованому знаку Вогню - у Леві, її впливу допомагають просувати свої ідеї, справляти бажане враження на інших людей, створювати враження впевненої в собі та владної людини. Венера характеризує право вибору, здатність приймати правильні, виважені рішення. У період її транзиту вогненним Левом, люди неквапливо і грунтовно займаються своїми справами, прояв ініціативи відбувається одразу оскільки Будь-який процес вимагає міцності та надійності становища, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Сонячна енергія Лева включає свідомість, сприяє проясненню складних питань у сфері партнерства, фінансових справах. У цьому, кількість конфліктних ситуацій та спірних питань також збільшиться оскільки відігравати другорядну роль водночас транзиті ніхто не захоче. Посилюється потреба бути на увазі, отримувати визнання та компліменти, відчувати себе коханим. Під час руху Венери Левом люди більше зайняті своїми особистими проблемами, ніж прямими обов'язками, у зв'язку з чим можливі неприємності на роботі, конфлікти з керівництвом.

У сучасному світі високо цінуються люди, які можуть виробляти контент, пропонувати нові комп'ютерні, цифрові технології та мережеві комунікації. Найближчий місяць сприятливий для того, щоб заявити про себе, викликати суспільний інтерес до своїх високотехнологічних продуктів, почати застосовувати їх на практиці та вивести на міжнародний ринок.

Венерою у Леві керує Сонце, яке до 23 серпня у цьому ж знаку у статусі управління, посилює енергії планети взаємин, краси, кохання. Почуття і бажання люди виявляють відкрито, стають сміливішими, прагнуть набути статусу, вищого становища в суспільстві. У період транзиту Венери за знаком Лева збільшиться кількість охочих оформити свої взаємини у РАГСі або познайомлять свого обранця (обраницю) зі своєю родиною.

Усю другу декаду серпня Венера в гармонії з ретро Юпітером (точний аспект - 18 серпня) - дуже сприятливий період, використовуйте цей час максимально, займайтеся найамбіційнішими проектами, заявляйте про свої інтереси, якщо давно планували виїхати на ПМП в іншу країну, в середині серпня дуже сприятливий час для цього.

Планети малого (Венера) та великого (Юпітер) щастя відправляють нам рятувальні шлюпки під час сильної бурі, яку влаштував Всесвіт у серпні 2022 року. Незважаючи на зовнішню напругу в усьому світі, хочеться свята, спілкування з людьми, романтики. Пари, що давно сформувалися, зможуть освіжити свої почуття, додати у відносини пристрасті.

Той, хто вперто працює, послідовно долаючи свої проблеми, і не соромиться просити допомогу ззовні, консультацію та підтримку від інших людей, то в період від 12 до 22 серпня зможе досягти своїх цілей. Легше знайти розуміння та підтримку, у тому числі й фінансову.

Це сприятливий час для того, щоб реанімувати свій бізнес чи відкрити новий, запустити рекламу та залучити нових клієнтів. Вдається ефективно використовувати свою чарівність для звернення до начальства з різними проханнями.

Від 12 серпня до 4 вересня люди стають відвертішими, із задоволенням знайомляться. Тому ті, хто в пошуку романтики та кохання, у цей період можуть зустріти партнера для серйозних стосунків. Також, гарний час для ділових контактів, дорогих покупок, шоу-бізнесу, публічних виступів, у тому числі онлайн. Якщо ви займаєте активну соціальну позицію, але поки не маєте свого сайту або Ютуб-каналу, настав час отримати доступ до додаткових ресурсів та розширити свою діяльність. Взагалі, період Венери у Львові сприятливий для того, щоб зробити перший або пробний виступ на сцені, на новій ниві. Гарний час для того, щоб розширити цільову аудиторію у соціальних мережах, застосовуючи різні методи.

Висвітлена Сонцем, Венера у Леві робить людей егоїстичним, збільшуючи потребу привертати увагу, бути в центрі, подобатися, у багатьох з'являється жага любові та поклоніння. У період цього транзиту зростає потреба у емоційному самоствердженні, отримання доказів своєї винятковості. Люди усвідомлені, які прагнуть духовно та творчо зростати, зможуть правильно скористатися сприятливим потенціалом цього періоду. А ті, хто зазвичай воліє використовувати інших у своїх інтересах, піклується про власну користь, вигоду, що ставить свої інтереси вище за інтереси оточуючих, під час переміщення Венери у Леві, робитиме це ще вперто. Але, напевно, з'явиться гідна людина, яка поставить її на місце.

Венера у Леві допоможе полюбити себе та підняти власну самооцінку, повернути радість до життя та прибрати негатив навколо, позбутися токсичних людей. Витрати тим часом збільшуються, оскільки виникає потреба побалувати себе, поліпшити свій зовнішній вигляд, попрацювати над своїм іміджем.

Представники символів стихії Вогню - Овни, Леви, Стрільці, потраплять у потік везіння, отримають максимум благ, особливо у другій декаді серпня. Сприятливі стосунки із зарубіжними партнерами, далекі подорожі, пошук роботи та початок трудової діяльності на новому місці. Це час творчих досягнень, романтики та кохання, гармонії у сімейних відносинах. Посилюється азарт, підвищується ваша конкурентоспроможність. У різних змаганнях і конкурсах, з більшою ймовірністю, ви отримаєте перемогу. Неприємності оминають вас, але не варто ігнорувати заходи безпеки.

Близнята та Терези активні та динамічні, комунікабельні, легко встановлюють корисні зв'язки, контакти, але тривати вони можуть не довго. У питаннях партнерства, шлюбу, спілкування варто виявити ініціативу - це допоможе обернути будь-яку ситуацію, у вигідну для себе сторону. Ви зможете привернути увагу оточуючих до своїх ідей, за потреби, заручитися їхньою підтримкою.

Водоліям дуже непросто в період Венери у Леві. Більшою мірою це обумовлено їх емоційним станом (Повня у Водолії 12 серпня зададить тон). Незадоволеність відносинами провокуватиме конфлікти, нерозуміння, що може призвести до розриву. Нові знайомства в цей час можуть призвести до проблем і не дати нічого крім досвіду, що з філософської точки зору є корисним і в майбутньому дозволить уникнути подібних ситуацій.

Тельці та Скорпіони хочуть діяти по-своєму, тому спочатку перспективна співпраця, партнерські взаємини можуть швидко закінчитися, так і не розпочавшись. Інтереси та потреби швидко змінюються,тому важко досягти хоч якоїсь стабільності у справах. Але це сприятливий час відпочинку, любовних відносин, індивідуальної діяльності.

Раки, Діви, Тельці, Риби - будьте уважні з грошима, не робіть імпульсивних покупок. Можливі недоліки або інші проблеми через імпульсивність і поспішність, витрати на розваги. Час сприятливий для творчої діяльності, далеких поїздок, переоцінки існуючих взаємовідносин та визначення своєї ролі в них. Якщо ви правильно зрозумієте планетарні впливи Венери у Леві і скористаєтеся можливостями цього періоду, цей період запам'ятається надовго приємними моментами, щасливими шансами та приємними зустрічами.

Читайте також: