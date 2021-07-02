Венера у Леві: готуйте червону помаду

27 червня транзитний Місяць увійшов у знак Лева, в якому буде "гостювати" аж до 21 липня.

За цей час він встигне з'єднатися з Марсом, який перебуває там, "посвариться" з Сатурном і навіть двічі увійде в конфлікт із Місяцем. Про те, що нам несе перебування Венери у Леві, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Емоційне самоствердження

В емоційному плані проходження Венери знаком Лева насамперед свідчить про самоствердження — зрозуміло, це особливо торкнеться тих, хто з якоїсь причини не впевнений в собі і своїх силах. Чого-чого, а самовпевненості аж до самозакоханості у Левів — з лишком, так що вони цілком можуть цими якостями поділитися. У разі, коли в цьому знаку перебуває Венера, йтиметься в основному про впевненість в плані своїх жіночих якостей — як самих собою, так і у взаєминах із представниками протилежної статі.

Зворотним боком такого емоційного стану може стати необачність в поведінці: про що зі сказаного і зробленого в цей період згодом доведеться пошкодувати. Тому перед тим, як щось сказати і вже тим більше зробити, непогано було б кілька разів подумати, але навряд чи Венера у Леві дасть таку можливість: вона різка на дії і, на жаль, міцна заднім розумом.

Час курортних романів

Венера у Леві обіцяє прояви почуттів, повних вогню і пристрасті. Оскільки цього разу їхні "гостьові взаємини" відбудуться влітку, стане зрозуміло, що йтиметься насамперед про яскравий флірт і поспішні курортні романи. Швидше за все, більшість з них не триватимуть довго, але Венері у Леві цього і не потрібно — їй цілком достатньо, щоб, як казала героїня культового фільму, "горіло синім полум'ям", а тривалість чуттєвої "пожежі" особливого значення для неї не матиме .

До того ж, перебуваючи в цьому знаку, планета кохання і краси, особливо якщо поруч — як у цьому випадку — перебуває ще і Марс, як правило, робить жінку самодостатньою і незалежною. Так, якщо з якоїсь причини чоловік не хоче звертати на неї уваги, вона, замість того щоб страждати, думає: "Не дуже-то й хотілося!" — і вирушає в пошуках пригод далі.

Губна помада? Тільки червона

Вплив Венери у Леві на представниць прекрасно статі не залишиться непоміченим: плечі у них, незалежно від віку, розправляться, хода стане більш впевненою, підбори виростуть на кілька сантиметрів. Сукню в цей час пані обиратимуть виключно зі стразами, червона помада і такий же лак для нігтів стануть безумовним трендом, парфуми кращі тільки шипрової, що б'є в ніс, групи. Не варто дивуватися, якщо раптом захочеться "одягти все краще одразу". Загалом, вживаючи все сказане вище разом або окремо, навіть сіра мишка в цей час почуватиметься королевою, а їм, як відомо, багато чого дозволено.

"Хліба і видовищ!"

Венера в знаку Лева також схиляє до серйозних витрат, до того ж скуповувати захочеться винятково предмети розкоші, які можуть дуже швидко обнулити всі банківські рахунки і спустошити гаманець. Тому, вирішивши придбати антикварний канделябр, який абсолютно не списується в інтер'єр квартири, варто задуматися: навіщо він, власне, потрібен? З розумною обережністю бажано поставитися і до бажання веселитися і розважатися: необхідно витрачати на вечірки тільки вільний час, інакше можна вивести з себе начальство.

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