Венера у Леві від 13 червня до 9 липня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Венера у Леві від 13 червня до 9 липня 2026 року / © Associated Press

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Якщо останні тижні були пов’язані з пошуком душевної близькості, турботи, емоційної безпеки і бажання відчувати себе потрібним, то тепер починається зовсім інший період. Венера у Леві не ховає почуття. Вона хоче жити ними відкрито, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Це положення приносить у життя більше яскравості, творчого натхнення, романтики, бажання подобатися, захоплюватися і захоплювати. Світ немов стає більш насиченим фарбами. Люди починають більше уваги приділяти зовнішності, стилю, творчості, самовираженню і всьому, що допомагає показати свою індивідуальність.

В астрології Венера відповідає за кохання, стосунки, гроші, задоволення, красу, мистецтво і здатність отримувати радість від життя. Лев же перебуває під управлінням Сонця — головного світила нашої системи, символу життєвої сили, творчості, гідності та самореалізації.

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Коли Венера опиняється в знаку Лева, архетип Коханки з’єднується з архетипом Королеви. Це вже не скромна Венера, яка задовольняється малим. Тут вона прагне повноти почуттів, гарних жестів і стосунків, якими можна пишатися.

У міфологічному сенсі Венера у Леві нагадує богиню, яка входить до золотого палацу. Вона знає собі ціну, не сумнівається у власній привабливості й уміє надихати оточення однією своєю присутністю. Її сила полягає не в боротьбі, а у здатності пробуджувати захоплення і бажання слідувати за світлом.

Тому найближчими тижнями багато людей значно гостріше відчуватимуть потребу у визнанні. Кожній людині важливо відчувати, що її люблять, цінують і помічають.

Якщо у стосунках давно не вистачало уваги, тепла або щирих виявів почуттів, ця тема може вийти на перший план.

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Венера у Леві нагадує, що кохання не повинне існувати тільки всередині людини. Воно хоче бути побаченим. Воно хоче звучати словами, виявлятися вчинками і залишати слід у серці.

Для багатьох пар це час романтики, красивих побачень, спільного відпочинку, подорожей і подій, які допомагають знову відчути радість спілкування одне з одним.

Стосунки, побудовані на взаємній повазі та щирому інтересі, отримують додатковий імпульс для розвитку.

Люди частіше говорять компліменти, роблять приємні сюрпризи, дарують подарунки і намагаються створювати одне одному гарні враження.

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Але Венера у Леві має і свій тіньовий бік. Лев пов’язаний із гордістю і самоповагою. Тому в цей період особливо болісно сприймаються байдужість, холодність і відсутність уваги.

Там, де стосунки вже давно тримаються тільки на звичці, можуть посилюватися образи і бажання отримати емоційний відгук за будь-яку ціну. Дуже цікавим стає і фінансове тло.

Лев пов’язаний із демонстрацією успіху, престижем, статусом і бажанням жити гарно. Тому разом із Венерою у Леві зростає інтерес до дорогих закупів, прикрас, предметів розкоші, якісного відпочинку, красивого одягу і всього, що підкреслює індивідуальність людини.

З одного боку, це прекрасний період для творчих проєктів, індустрії краси, реклами, розваг, мистецтва, дизайну, публічної діяльності та особистого бренду.

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З іншого боку, з’являється спокуса витрачати більше, ніж необхідно. Тому важливо розрізняти справжні інвестиції в себе і бажання справити враження на оточення.

У професійній сфері Венера у Леві допомагає тим, чия діяльність пов’язана з творчістю, виступами, навчанням, публічністю, соціальними мережами, блогінгом, рекламою, шоу-бізнесом, дизайном, фотографією і роботою з аудиторією.

Увага людей стає важливим ресурсом. Зростає значення репутації, особистого образу і здатності надихати інших своїми ідеями. Багато хто відчує бажання заявити про себе більш упевнено.

Венера у Леві допомагає розкривати природну харизму і посилює прагнення проявляти свої найкращі якості. Багато хто відчує внутрішню готовність припинити приховувати свої здібності, показати результати своєї роботи, розширити коло аудиторії або почати займатися тим, що приносить не лише дохід, а й задоволення. Зростає потреба у визнанні власних заслуг і бажання посідати гідне місце серед людей, що поділяють ваші цінності та інтереси.

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На колективному рівні Венера у Леві посилює інтерес до знаменитостей, культурних подій, творчих проєктів, фестивалів, концертів і всього, що пов’язано з мистецтвом і розвагами.

Суспільство стає більш сприйнятливим до яскравих образів, харизматичних лідерів і людей, здатних надихати інших. Але головний сенс цього транзиту набагато глибший. Лев пов’язаний із серцем. Не тільки як органом, а й як символом внутрішнього центру людини.

Венера у Леві відкриває сприятливий період для публічної діяльності, просування своїх проєктів, розвитку особистого бренду і привернення уваги до власних талантів. Це час, коли стає важливим не тільки володіти знаннями й досвідом, а й уміти показати їх оточенню.

Лев пов’язаний зі сценою, визнанням і популярністю, тому зараз набагато легше привернути до себе увагу однодумців, клієнтів, передплатників або людей, здатних підтримати ваші ідеї. Що сміливіше людина демонструє свої здібності та результати своєї праці, то більше можливостей відкриває цей транзит для зростання авторитету, впізнаваності та суспільного визнання.

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Саме тому період Венери у Леві стає одним із найкрасивіших і найтепліших відрізків літа 2026 року — часом, коли почуття хочуть бути побаченими, таланти прагнуть розкритися, а життя пропонує кожному трохи більше світла, любові й радості.

Цей транзит нагадує про те, що кохання починається не з пошуку уваги ззовні, а з уміння самому наповнити своє життя світлом, творчістю, теплом і щирістю. Коли людина живе серцем, Венера у Леві розкриває свої найкращі якості. Вона приносить натхнення, романтику, впевненість у собі, нові симпатії, творчі успіхи, яскраві знайомства й події, які надовго залишаються в пам’яті.

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