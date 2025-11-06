Венера у Скорпіоні 7–30 листопада 2025 року: що на нас чекає в цей час

Венера у Скорпіоні 7-30 листопада 2025 року / © Credits

Цей транзит символізує емоційний виклик, який стосується кожного. Венера в Скорпіоні не задовольняється поверхневим фліртом або формальною співпрацею. Вона вимагає злиття, повного контакту, володіння. Це енергія, яка хоче відчувати по-справжньому — навіть якщо це боляче, навіть якщо це руйнує звичне, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Скорпіон — знак глибини, кризи, трансформації. А Венера — планета любові, краси, цінностей. У цьому знаку вона перебуває у вигнанні, їй важко бути м’якою, дипломатичною, легкою. Вона стає пристрасною, ревнивою, вимогливою, і, якщо ми не вміємо проживати цю енергію екологічно, вона може перетворитися на маніпуляції, придушення бажань, емоційні гойдалки.

У стосунках у цей період спливають приховані мотиви, сексуальна напруга, страхи, бажання контролювати й утримувати. Це час, коли партнерство проходить перевірку на міцність. Усе, що було сховано, — виходить назовні. І якщо ми готові говорити чесно, без претензій, без звинувачень — це може стати моментом глибокого зближення.

Фінансова сфера теж забарвлюється в «скорпіонські» тони. З’являється схильність до ризику, інвестицій, гри на межі. Але водночас — і загострення тем залежності від чужих ресурсів, боргів, спільних вкладень. Важливо бути особливо уважними до фінансових рішень, не йти на поводі в імпульсу, а слухати інтуїцію і стратегію.

Цей період особливо чутливий для Тельців, Левів і Водоліїв — їм може бути непросто, адже Венера вимагає глибини, а не всі знаки готові до занурення в емоційні води. Але саме через кризу може прийти звільнення.

А ось Ракам, Скорпіонам і Рибам буде легше — вони вміють відчувати, проживати, трансформувати. Для них це може бути часом внутрішнього зростання і переоцінки цінностей.

Наприкінці місяця, 30 листопада, о 22:14 Венера переходить у знак Стрільця.

ТЕЛЕЦЬ

Для Тельців цей транзит може стати справжнім випробуванням. Венера — управитель вашого знака, і в Скорпіоні вона перебуває у вигнанні, протилежному знаку зодіаку. Це означає, що звичні форми любові, комфорту і безпеки стають нестабільними. У стосунках можуть спливти страхи втрати, ревнощі, бажання контролювати, навіть якщо зовні все спокійно.

Це час, коли партнер може вимагати більшої глибини, а ви — стабільності. І ось тут починається внутрішній конфлікт. Фінансово — можливі питання залежності від чужих ресурсів, спільних вкладень, боргів. Не варто ризикувати, особливо якщо рішення продиктоване емоціями. Але якщо ви готові відпустити контроль і довіритися процесу, це може стати часом потужної трансформації. Через кризу — до свободи.

ЛЕВ

Для Левів Венера в Скорпіоні може торкнутися глибинних сімейних та емоційних тем, особливо якщо ви звикли тримати обличчя і не показувати вразливість. У стосунках — можливі спалахи пристрасті, але й конфлікти на ґрунті недомовленості. Венера в Скорпіоні вимагає чесності, а Лев — гордості. Ці два знаки між собою конфліктують.

У цей період особливо важливо говорити про почуття без драми, без звинувачень, без страху бути відкинутим. Фінансово — можливі питання спадщини, підтримки, розподілу ресурсів. Це не час для імпульсивних витрат, особливо заради враження. Якщо ви дозволите собі бути справжнім, без маски, ви зможете вийти з цього періоду більш зрілим, емоційно стійким і глибоко з’єднаним із собою.

ВОДОЛІЙ

Для Водоліїв цей транзит може бути особливо напруженим. Венера в Скорпіоні активує теми кар’єри, репутації, влади і контролю. У стосунках — можливі конфлікти на ґрунті свободи і близькості. Скорпіон хоче злиття, Водолій — дистанції. Знаки пов’язують напружені аспекти. І якщо ви не готові йти в глибину, партнер може відчути себе відкинутим.

Фінансово — можливі питання залежності від структур, начальства, чужих рішень. Це може бути час, коли ви переглядаєте, кому і навіщо ви служите. Але якщо ви дозволите собі дослідити свої страхи близькості, визнати свої емоційні потреби, це може стати часом внутрішнього зростання і переоцінки цілей.

РАК

Для Раків Венера у Скорпіоні, образно, це «вода у воді», і ви почуваєтесь у ній як удома. Це час, коли ви можете проживати почуття глибоко й усвідомлено, що допомагає трансформувати сферу партнерства в кращий бік. А хтось із представників цього знака зможе знайти своє кохання.

У стосунках — можливі моменти сильної близькості, відвертості, навіть злиття душ. Але важливо не розчинятися в партнері, а зберігати кордони. Фінансово — можливі перспективи через партнерські ресурси, інвестиції, підтримку сім’ї. Головне — не боятися приймати допомогу. Це прекрасний час для творчості, терапії, роботи з родовими темами, особливо якщо ви готові йти вглиб, а не вшир.

СКОРПІОН

Для Скорпіонів — це ваш період. Венера у вашому знаку робить вас магнітом для уваги, бажань, пристрасті. Але водночас — і для тіней. У стосунках ви можете бути особливо привабливі, але й схильні до ревнощів, контролю, емоційної маніпуляції. Важливо усвідомлювати свої мотиви і не грати в ігри. Фінансово — можливі питання інвестицій, чужих ресурсів, глибинної трансформації цінностей.

Це час, коли ви можете переглянути, що для вас справді є цінним. Якщо ви використовуєте цей період для чесного діалогу, внутрішньої роботи і відпускання старих сценаріїв, він може стати точкою переродження і підвищення якості життя.

РИБИ

Для Риб Венера у Скорпіоні — це час інтуїтивних осяянь та емоційного зближення. Ви вмієте відчувати, і зараз ця якість особливо затребувана. У стосунках — можливі моменти сильної близькості, а також необхідність говорити про те, що зазвичай замовчується. Не бійтеся бути чесними — це не зруйнує, а зміцнить. Фінансово — можливі питання підтримки, спільних вкладень, прихованих ресурсів.

Довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти. Це час, коли ви можете трансформувати старі емоційні патерни, вийти на новий рівень чуттєвих насолод і творчості. Транзит Венери Скорпіоном допомагає розв’язати фінансові питання завдяки взаємній симпатії, а також знайти партнера, з яким можна будувати сім’ю або спільний бізнес.