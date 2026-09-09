Венера у Скорпіоні від 10 вересня до 25 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей період

Венера у Скорпіоні від 10 вересня до 25 жовтня 2026 року / © Credits

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У знаку Скорпіона Венера перейде у фазу ретроградності від 6 жовтня, і перший транзит триватиме до 25 жовтня. А вже після завершення ретроградності — від 4 грудня 2026 року до 7 січня 2027 року, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Існує кілька міфологічних пластів, які чудово описують природу цього транзиту. Найдавніший і, мабуть, найточніший — шумерський міф про богиню Інанну, яка спустилася до підземного царства до своєї темної сестри Ерешкігаль. Щоб увійти до володінь смерті, Інанна була змушена знімати з себе одну за одною всі свої прикраси та одяг — символи сили, краси, статусу — біля кожної з семи брам підземного світу, аж поки не постала перед сестрою повністю оголеною й беззахисною.

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Лише пройшовши через повну капітуляцію, символічну смерть і подальше відродження, вона змогла повернутися на поверхню землі — але вже іншою, яка пізнала те, що приховано під покровом зовнішньої краси.

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Венера — планета краси та легкості, яка звикла подобатися й зачаровувати, переходячи у знак Скорпіона, змушена позбутися всього поверхневого й зіткнутися зі справжньою сутністю бажання, прихильності, пристрасті — з тим, що зазвичай ховається під красивою оболонкою стосунків.

Грецький еквівалент цієї історії — сама Афродіта, ім’я якої, за однією з версій міфу, походить від морської піни, що виникла на місці, куди впали краплі крові понівеченого Урана. Навіть народження богині кохання несе в собі відтінок болю та трансформації — тобто ту саму скорпіонську інтенсивність, яка зазвичай прихована за її осяйним, гармонійним образом Терезів.

Скорпіон — водний, фіксований знак, яким керують Плутон і Марс. Цей знак несе в собі потрійну символіку: скорпіон (що жалить, захищається до останнього), змія (мудрість і отрута водночас) та фенікс (найвищий прояв знака — здатність повністю згоріти й відродитися заново). Венера, опинившись тут, змушена пройти весь цей шлях: від інстинктивного захисту та недовіри — через отруту ревнощів та одержимості — до найвищої форми кохання, здатної трансформуватися та відроджуватися після найглибших криз.

У Терезах Венера любить рівновагу, компроміс, гарний зовнішній бік стосунків. У Скорпіоні вона вимагає зовсім іншого — глибини та готовності показати одне одному те, що зазвичай приховують навіть від найближчих людей.

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Це час, коли поверхневі, несерйозні стосунки або отримують шанс перерости у справді інтимні, або розпадаються, не витримавши випробування справжністю. Посилюються ревнощі, бажання контролю, потреба у винятковості стосунків — Скорпіон не терпить розділеної уваги. Але водночас саме зараз можлива та рідкісна близькість, коли двоє дійсно бачать одне одного без масок — з усіма страхами, ранами та придушеними бажаннями.

Самотні люди можуть відчути магнетичне, майже неконтрольоване тяжіння до когось — під впливом транзиту Венери Скорпіоном Венера рідко закохується тихо й спокійно, частіше це схоже на потяг, якому важко протистояти.

Скорпіон традиційно відповідає за сферу спільних ресурсів — те, що належить одразу кільком людям: спадщина, борги, спільні інвестиції, податки, кредити, гроші партнера. У цей період часто виникають питання, пов’язані саме з цими темами — перегляд спільного бюджету, розмова про борги, питання спадщини або поділу майна.

Цінність речей у цей час вимірюється не їхньою красою (як у знаку Терезів), а їхньою справжньою значущістю — люди можуть несподівано позбутися того, що раніше здавалося цінним, але було лише красивою оболонкою, і вкластися в те, що має для них глибокий, особистий сенс.

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Естетика Скорпіона — приваблива загадковість, темна розкіш, інтенсивність образу. Багато хто в цей період тяжіє до більш драматичного, глибокого стилю — темні тони, виразний макіяж, прикраси з історією та значенням, а не просто з гарним блиском.

У діловій сфері Венера у Скорпіоні сприяє глибоким, довірливим партнерським стосункам, що ґрунтуються на справжній взаємній цінності, а не на зручності чи миттєвій вигоді. Це час, коли ділові зв’язки або зміцнюються завдяки кризі та спільно подоланим труднощам, або розпадаються, якщо спочатку трималися лише на зовнішньому інтересі.

Тінь транзиту: чого слід остерігатися

Венера у знаку Скорпіона здатна на руйнівні вияви — маніакальну ревність, маніпуляції, прагнення контролювати партнера за допомогою емоційного шантажу, одержимість минулим, неможливість відпустити те, що вже закінчилося. Важливо пам’ятати: мета цього транзиту — трансформація через чесність, а не руйнування через одержимість.

Уявіть богиню, яка звикла, що її зустрічають квітами та компліментами, але раптом опиняється на порозі темної печери, де доведеться зняти з себе всі прикраси одну за одною, щоб увійти всередину. Страшно, незатишно, але саме там, у темряві, приховане те справжнє золото почуттів, заради якого варто було спускатися — глибоке, вистраждане, справжнє кохання, яке вже не потребує прикрас, щоб бути цінним.

Під час транзиту Венери у Скорпіоні те, що здається кризою у стосунках чи з грошима, насправді є запрошенням зняти маски й зіткнутися з реальністю. Саме завдяки цій зустрічі виникає рідкісна, але по-справжньому міцна близькість.

Сприятливий період для представників знаків Рака, Скорпіона та Риб

Варто окремо зазначити, що для представників водних знаків — Рака, Скорпіона та Риб — транзит Венери у Скорпіоні стає особливо сприятливим періодом. Усі три знаки належать до однієї стихії — Води, а отже, глибина, інтуїтивність та емоційна насиченість, які несе Венера у Скорпіоні, сприймаються ними як природне, рідне середовище.

Скорпіон найяскравіше переживає цей транзит — Венера перебуває в його власному знаку, підсилюючи магнетизм, привабливість і глибину почуттів представників цього знака. Це час, коли Скорпіони особливо легко зачаровують оточення, а їхні стосунки набувають тієї самої інтенсивності та справжності, яких вони завжди прагнули.

Рак, перебуваючи в гармонійному водному тригоні зі Скорпіоном, отримує потужну підтримку в питаннях дому, сім’ї та близьких стосунків — емоційний зв’язок із партнером або рідними в цей період поглиблюється без надриву та зайвого напруження, а турбота, вкладена у стосунки, повертається сторицею.

Риби, які також перебувають у тригоні зі Скорпіоном, сприймають цей транзит як приплив натхнення та витонченої чуттєвості — посилюється інтуїтивний зв’язок із партнером, зростає художнє сприйняття світу, а сама здатність кохати стає більш співчутливою, глибокою та всепрощаючою.

Усім трьом знакам варто скористатися цими тижнями, щоб дозволити собі щирість у почуттях — водна стихія зараз діє не проти них, а як потужний союзник, що допомагає налагодити справді глибокі, довірливі стосунки.

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