Венера у Стрільці 7 жовтня: час для кохання і творчості

У період активних енергій Стрільця можна отримати заряд оптимізму, наповнитися внутрішнім світлом, енергією, яка дозволить зважитися на щось нове і перспективне.

7 жовтня Венера переходить в оптимістичний знак Стрільця о 14:21 за київським часом. Вийде з цього знака 5 листопада о 15:44. Загалом, настрій у людей в цей період значно поліпшується, з'являється віра в щасливе майбутнє. Любов і романтика входить в життя більшості людей, свят і яскравих заходів стає більше. З'являється бажання з'ясувати свої здібності, задатки, таланти, визначити для себе вектор розвитку. Поєднання красивого з корисним сприяє набуттю щастя і радості, а питання матеріальних цінностей і грошей вирішуються в цей період набагато легше, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Венера характеризує теми шлюбу, партнерських ділових взаємин, грошей, зарубіжжя, а також творчість і сферу любові. Знак Стрільця дуже позитивний, належить до стихії Вогню — це романтика, неосяжні простори, де немає кордонів, і ніщо не стримує язики полум'я, які прагнуть в нічне небо, до зірок. В період активних енергій Стрільця, можна отримати заряд оптимізму, наповнитися внутрішнім світлом, енергією, яка дозволить зважитися на щось нове і перспективне.

В період від 7 жовтня до 5 листопада, люди, що перебувають за кордоном можуть знайти кохання свого життя, або почати взаємовигідні партнерські взаємини з іноземцем. Дуже часто такий транзит дає кохання в інституті, під час навчання, отримання вищої освіти. Стрільцем управляє Юпітер, який все розширює, тому у багатьох людей з'являється схильність до афер, входження в двоїсті, паралельні зв'язки. Це типова міфологічна картина Зевса, який, попри те, що дружина поруч, має численні зв'язки з богинями і смертними жінками. Разом із порушенням моральних принципів у коханні подорож за кордон може зруйнувати шлюб або любовні стосунки.

У найкращому випадку, транзит Венери знаком Стрільця дає мрійливість у коханні, схильність ідеалізувати партнера. Кохання може бути занадто далеким, щоб стати реальним, і може залишитися платонічним. До 31 жовтня Марс, що характеризує чоловіків, ініціативу, волю, енергію, пребуває в слабкій позиції — в статусі вигнання, тому багато хто (як чоловіки, так і жінки) навіть і не намагаються втілити мрії в життя.

Транзит Венери Стрільцем підсилює потреби людини в солодкому, тобто люди схильні отримувати компенсації через "смачненьке", щоб відшкодувати втрачене почуття задоволення. Увага розсіюється, хочеться бачити тільки хороше, тому неприємну правду люди часто не сприймають. Однак, почуття реальності повернеться, коли Венера закінчить свій транзит Стрільцем. Тому, щоб потім не було боляче, не варто одягати зараз "рожеві окуляри", а також ідеалізувати взаємини.

За знаком Стрільця переміщаються кармічні елементи гороскопу — Місячні Вузли. Це дві чутливі точки на екліптиці (шлях Сонця знаками Зодіаку), в яких проєкція орбіти Місяця перетинає проєкцію орбіти Сонця. 10 жовтня Венера з'єднується з Південним Місячним Вузлом, відповідно, будує опозицію до Північного Вузла. Цього дня намагайтеся чесно відповісти собі на запитання: "Чого навчив мене попередній досвід?". Напередодні переходу Венери в знак Стрільця відбувається Молодик в Терезах (6 жовтня), яким керує Венера. А це означає, що кардинальні зміни неминучі, але минулий негативний досвід варто залишити позаду, щоб з оптимізмом почати багато з чистого аркуша.

Період від 8 до 15 жовтня — час кармічної розв'язки, особливо у романтичних темах, партнерських особистих і ділових взаємин. У пам'яті спливають давні події, люди частіше згадують колишніх коханих, ділових партнерів. Аналізуючи причинно-наслідковий зв'язок минулого із сьогоденням, вдається виявити щось дуже важливе, корисне для наявних взаємин. Південний Вузол — це фундамент, який показує шлях від минулого до майбутнього (Північного Місячного Вузла). Це чудовий час для відновлення давніх, зруйнованих взаємин, виправлення помилок в сфері партнерства.

13 жовтня Венера в гармонійному аспекті зі стаціонарним Сатурном — день сприятливий, бажання і почуття підпорядковуються розуму, тому помилкові емоційні реакції майже виключаються. Такий реалістичний настрій обумовлює збереження вірності своєму партнерові, а також розвиток поточних справ і завершення фінансових угод. Однак, необхідно дотримуватися морального кодексу, дотримуватися традиції і не піддаватися бажанню спонтанно зміни нинішнє становище. Формалізм в роботі вітається. Активізується ділове партнерство, зміцнюються зв'язки. Сприятлива громадська або політична активність.

17 жовтня Венера в гармонійному аспекті з ретро-Меркурієм, а Сонце в напруженості з Плутоном. Енергії дня різноманітні, за достатнього самовладання, можна цей потенціал спрямувати до деякого поліпшення. Бажано уникати перебування в натовпі і участі в масових заходах. Будьте обережні, тому що збільшується ймовірність травм на виробництві, під час роботи з технікою, також можливі матеріальні втрати і збитки через власні помилки і поспішні дії. У разі вирішення питань оподаткування, страхування, розподілу прибутку і розміщення спільного капіталу виникають конфлікти, тому краще зайнятися цим після 18 жовтня. Критичний день для особистих і сімейних взаємин. Він може принести вимушену розлуку, розрив взаємин, втрату партнера, дії, спрямовані на розлучення.

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Венера — планета "Малого Щастя" в астрології, але щоб отримати її блага, необхідно навчитися робити правильний вибір. Згадайте свої попередні злети і падіння і подумайте: чи не вказує вам попередній досвід, як вчинити в цій ситуації нині? Можливо, ви шкодуєте про попередній вибір — хіба ваш внутрішній голос або тіло не давало вам сигналів, що так чинити не потрібно

Найбільше дарів в період руху Венери по Стрільцеві отримають представники знака СТРІЛЬЦЯМ, ЛЕВАМ і ОВНАМ. Щоб збільшити шанси на успіх, намагайтеся бути в центрі, займайтеся громадською діяльністю, демонструйте свої таланти і здібності. Ви здатні надихнути і заразити цим піднесенням оточення, співробітників і партнерів. Шляхом особистої привабливості і фізичної чарівності вам багато що вдається. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку начальника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі.

БЛИЗНЯТА часто перебувають у двозначному становищі, є труднощі з вибором. Період спокус — можливо залучення в службовий роман. Вам допоможуть вийти зі складних ситуацій люди старшого покоління: не ігноруйте їхні поради — і ви уникнете багатьох помилок.

ДІВИ і РИБИ можуть відчути складнощі під час встановлення партнерських взаємин, виникають перешкоди, причина яких — необов'язковість інших людей. Вам можуть "вставляти палки в колеса", заздрити вашим минулим успіхам, що створює несприятливу психологічну атмосферу в колективі.

ТЕРЕЗИ й ВОДОЛІЇ зможуть вирішити більшість питань, якщо будуть прагнути до взаємодії з іншими людьми і компромісів. Гарний час для дружного спілкування, зустрічей з однодумцями і проведення різних заходів. Чим більше контактів в період руху Венери знаком Стрільця, тим більше можливостей для отримання нових перспективних пропозицій і поліпшення фінансового становища.

ТЕЛЬЦІ, РАКИ, СКОРПІОНИ і КОЗОРОГИ — нейтральний період, особливо ніхто не допомагає, але головне — практично ніхто і не заважає. Все у ваших руках! Завдяки підвищеній увазі до інших людей і розуміння їхніх інтересів, ви зможете успішно укладати угоди і договори. Якщо ж будете фіксуватися на минулі невдачі, то пропустіть щасливі шанси на поліпшення якості свого життя. Будь-який життєвий досвід — позитивний чи негативний, дарує цінні уроки. Поразки в житті трапляються тільки коли, коли жодного уроку людина для себе не виніс. Зліт — це такий же цінний урок, як і падіння. Тому, сміливіше дійте, готуйте фундамент майбутніх успіхів.

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