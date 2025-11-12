ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
5 хв

Венера у Стрільці від 30 листопада до 24 грудня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Після глибокої і вимогливої Венери в Скорпіоні, де почуття проходили через випробування, трансформації, очищення і внутрішні одкровення, починається новий цикл — легкий, яскравий, такий, що розширює. Венера входить у знак Стрільця — і серце спалахує вогнем, що не знає кордонів.

Автор публікації
Марина Скаді
Венера у Стрільці від 30 листопада до 24 грудня 2025 року

Венера у Стрільці від 30 листопада до 24 грудня 2025 року / © Associated Press

Наприкінці місяця від 30 листопада о 22:14 (gmt+2) із входженням Венери в знак Стрільця стосунки та цінності набувають філософського й ідеалістичного відтінку. Це кохання-подорож, кохання-пошук, кохання-розвал, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Енергія Венери у Стрільці — не про «бути разом за будь-яку ціну», а про «бути разом там, де обидва стають більшими, сильнішими, вільнішими». Це енергія, яка звільняє серце від страхів і драм, залишаючи йому тільки один головний напрямок — туди, де є сенс.

Міфологічно ця Венера тягнеться не до підземних вод Скорпіона, а до неба, до безкрайнього простору, де можна вдихнути на повні груди. Це Афродіта, яка не завмирає в дзеркалі емоцій і бажань, а накидає плащ мандрівниці, бере смолоскип і йде вперед. Її кохання — це вогонь, який освітлює шлях.

Вона закохується в того, хто здатний іти поруч і дивитися на зірки, а не на свої страхи. З перших годин транзиту з’являється відчуття легкості у стосунках. Там, де було важко, стане простіше.

Там, де було надто серйозно, з’явиться гумор. Там, де було багато емоцій, прийде прояснення. Венера у Стрільці не терпить удавання: вона кохає безпосередньо, чесно, натхненно. Це період, коли тягне на рухи: подорожі, навчання, нові знайомства, розширення кругозору, пошук натхненних людей.

Венера у Стрільці відчиняє двері. Кохання стає схожим на дорогу, яка завжди веде до зростання. Це час, коли можна побачити партнера не через призму образ чи очікувань, а як людину, з якою у вас один шлях — шлях розвитку. Стосунки, що ґрунтуються на довірі та спільних ідеях, отримують шанс вийти на новий рівень.

З’являється бажання говорити про важливі речі — про смисли, мрії, про те, куди ви разом ідете. Багато пар вирушать у подорожі або почнуть спільні проєкти. Зв’язки, в яких немає натхнення, самі собою втратять сенс.

Це транзит, який повертає іскру. Для тих, хто шукає кохання, — один із найкращих періодів для знайомств. Венера у Стрільці дарує дивовижну здатність притягувати тих, хто підходить вам за духом, за світоглядом, за внутрішнім вогнем. Тут не діє формула «за розкладом» — кохання приходить раптово, у мить натхнення: у дорозі, на навчанні, у листуванні, на заході, навіть просто розмовляючи з людиною з іншої культури.

Венера у Стрільці любить сюжети, у яких є горизонт, а не безвихідь. Енергія Стрільця розширює те, до чого торкається. Матеріальні питання відходять на другий план, а на перший виходить те, що приносить радість і відчуття зростання. Фінансові можливості можуть прийти через навчання, поїздки, міжнародні зв’язки, розширення проєктів, рекламу, вихід на нову аудиторію.

Але важливо пам’ятати: Венера у Стрільці витрачає легко — іноді занадто. Бажання «розсунути рамки» може призвести до імпульсивних закупів і оптимістичних, але не завжди реалістичних вкладень. Краще вкладатися в те, що дає зростання: знання, подорожі, нові напрямки.

Найважливіше — це настрій. Настає час, коли ми знову відчуваємо смак до життя. Коли серце перестає боятися — і починає прагнути. Коли кохання стає не важким тягарем, а натхненням. Коли життя наче каже: «Не бійся. Світ більший, ніж здається. І ти теж».

Венера у Стрільці — це вогонь радості, вогонь пошуку, вогонь чесного, відкритого, сміливого кохання.

І цей вогонь ми всі відчуємо від 30 листопада — як поклик дороги, поклик свободи, поклик душі, яка знову хоче летіти. Венера у Стрільці не терпить обмежень. Вона шукає натхнення в нових враженнях, у далеких дорогах, у спілкуванні з людьми іншої культури. Це період, коли особливо важливо не замикатися у звичному, а дозволити собі більше легкості та спонтанності.

Венера у Стрільці пробуджує потяг до яскравих проєктів, філософських ідей, мистецтва, яке несе сенс і натхнення. Гарний час для навчання або початку викладацької діяльності, публікацій, творчих експериментів.

Коли Венера рухається вогненним Стрільцем, небесний сценарій налаштовується на хвилю натхнення, легкості й розширення. Це час, коли бажання, мрії та внутрішні імпульси знаходять можливість втілитися — особливо в тих, чиї серця й натури близькі до вогненної стихії.

Стрілець, Овен і Лев — період здійснення бажань

Для вогняних знаків починається один із найщасливіших і найсприятливіших етапів сезону. Венера у Стрільці приносить їм підтримку в усьому, що пов’язано з любов’ю, творчістю, фінансовими можливостями, натхненням і внутрішньою свободою. Це час, коли бажання знаходять шлях до реалізації, коли «хочу» і «можу» збігаються.

Стрілець отримує подарунок у вигляді потужного енергетичного підйому, яскравості, особистого магнетизму й удачі: Всесвіт немов підштовхує вперед, відкриваючи нові дороги.

Овен відчуває, що перешкоди зникають, люди стають союзниками, а будь-які ініціативи загоряються і дають результат.

Лев набуває особливого сяйва — увага, визнання, нові пропозиції, натхнення у творчості та яскраві почуття приходять немов самі собою.

Близнята, Діва і Риби — час напруження і перевірки

Для представників мутабельного хреста (Близнюки, Діва, Риби) транзит Венери Стрільцем відчувається гостріше. Це не руйнування, а струс, перевірка на гнучкість, чесність із собою і необхідність переглянути сфери, за які відповідає Венера, — стосунки й гроші. Але напруженість приносить і користь: Венера в Стрільці підсвічує слабкі місця, щоб їх можна було зцілити і зміцнити.

Близнята можуть зіткнутися з непослідовністю партнерів, непорозумінням, затримками у справах або несподіваними змінами в особистому житті.

Дівам доведеться переглянути кордони, очікування, свої вимоги до себе та інших — Венера змусить побачити те, що давно просило уваги.

Риби відчують внутрішній розлад між бажаннями душі та зовнішніми обставинами: можливі емоційні викиди, коливання настрою, сумніви у стосунках або у фінансовій сфері.

