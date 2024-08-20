Венера у Терезах 29 серпня - 23 вересня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Транзит Венери за знаком Терези спонукає прагнути миру і розуміння, єдності, до гармонії із собою та з іншими людьми. У цей час буде більше щасливих подій, спокійних буднів, соціальної справедливості.

29 серпня (gmt+3) Венера входить на знак Терези до 23 вересня, формуючи сприятливі обставини та відповідний психологічний клімат для створення, розвитку та зміцнення особистих та ділових взаємин. Терези – найбільш збалансований знак зодіаку, пов'язаний зі сферою партнерства. Венера – це планета комфорту, любові, бажань, переміщуючись Терезами, підкреслює наші партнерські взаємини та соціальне життя, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Енергія Терезів дає ввічливість і м'якість у спілкуванні в цей період, що дозволяє згладити всі гострі кути, вирішити суперечливі ситуації і навіть отримати взаємну користь з емоційного перемир'я. Це час творення та об'єднання. А роз'єднання, зухвала і груба поведінка невластиві людям у період транзиту Венери за знаком Терези.

У знаку Терези Венера у статусі управління, тобто планета тут проявляється максимально природно, розкриває почуття краси та гармонії, спокійне бажання зберегти стійкий стан рівноваги та краси в собі та в навколишньому світі. Цей період благодатний для співробітництва та роботи у парі. Кожен може внести позитивні зміни у свої партнерські взаємини та розпочати все заново.

Під час транзиту Венери Терезами виявляються всі проблеми у сфері взаємин, і якщо один із партнерів відчуває сильніші почуття, ніж інший, або ж один вкладає більше сил і роботи у стосунки, то під час проходження Венери через знак Терезів це стане дуже помітно. Більшість людей цими днями схильні поводитися з оточенням настільки шанобливо та добродушно, наскільки отримують таке саме ставлення від нього стосовно своєї персони. А також так, як хочуть це відчувати до себе, але найменше хамство може поставити жирну крапку у стосунках. Гарна новина, що можна розкопати причини самотності чи складнощів у подружніх взаєминах.

Поки Венера перебуває у Терезах, багатьом людям захочеться оточити себе гарними речами, оновити гардероб чи домашній декор, відвідати косметолога та стиліста. Невеликі витрати на це принесуть почуття глибокого задоволення і допоможуть отримати баланс у житті. Милий подарунок коханій людині дасть можливість зблизитися з партнером, почути його бажання та поділитися своїми, а також вивести ваші стосунки на новий вищий та духовніший рівень.

Планета Венера названа на честь римської богині Венери (грецьке ім'я Афродіта). Венера – уособлення вічної молодості та весни, покровителька родючості, дітонародження та шлюбного союзу. Відповідно до легенд, спокусливої любовної влади Венері підпорядковувалися як смертні, а й боги. Незмінним атрибутом її вбрання був знаменитий пояс, в якому полягає любовна сила спокуси. Якось пояс у Венери попросила на якийсь час сама цариця богів Гера. Пояс спокуси знадобився Гері для того, щоб її чоловік, повелитель Олімпу Зевс, зачарований нею, забув про всі свої справи і тим самим дав можливість Гері самій вершити долі світу.

Дуже гарний міф про народження Венери-Афродіти: вона народилася з морської піни. Після бою титанів крапля крові пораненого бога Урана потрапила в море, в результаті утворилася білосніжна піна, з якої виникла богиня кохання. Вітер приніс золотоволосу богиню на узбережжі острова Кіпр, де її зустріли місцеві боги і подарували дорогоцінну діадему. Де б не ступала нога Венери, всюди розпускалися чудові квіти, а повітря наповнювалося пахощами. Зійшовши на Олімп, вона одразу вразила всіх богів своєю неймовірною ніжною красою.

Під час транзиту Венери по терезах приходять відповіді на питання про те, як привести до рівноваги всі сторони свого життя або як збалансувати систему цінностей через взаємини з людьми. Цей період добрий тим, що наділяє людей правильним ходом думок і вийти на новий рівень розвитку завдяки самопізнанню та роботі над собою.

Терези — зодіакальне сузір'я, що лежить між Скорпіоном і Дівою, було відомо задовго до нашої ери. Це єдине зодіакальне сузір'я, яке є неживим предметом. Погляд сузір'я змінювався з часом, і тому його вигляд сформувався, прийнявши остаточну форму, пізніше інших зодіакальних сузір'їв.

Походження назви сузір'я пов'язують із різними міфами. По одному з них давньоримський імператор Август був справедливим правителем, дбав про свій народ і чинив правосуддя. Великий римський поет Вергілій прославив імператора Августа у своїй творчості на віки на знак поваги до його заслуг перед своїм народом. Вдячні піддані вирішили увічнити ім'я свого правителя. Між Дівою та Скорпіоном вони помістили нове сузір'я – Терези, "вилучивши" для цього необхідний простір у Скорпіона. Нове сузір'я було присвячене Августу як символ його справедливості та шляхетності.

З походженням назви цього сузір'я пов'язують також міф про богина Феміда, титаніду – богині першого покоління, дочки Урана та Геї, другої дружини Зевса. Від союзу із Зевсом вона народила богинь долі: Клото, Лахесіс та Атропос. Есхіл вказував у своїх творах, що Феміда була матір'ю Прометея. Громовержець Зевс зберігав законність на Олімпі, у чому допомагала богиня Феміда. Вона скликала збори богів і стежила за порядком та справедливістю.

Феміда зображувалась із пов'язкою на очах, як символом неупередженості, з мечем, а іноді з рогом достатку та вагами в руках – символом точності та рівноваги. Богиню Феміду оточують численні жерці-слуги закону. Це судді, яким вона доручає чинити правосуддя серед людей.

Знак Терези належить до стихії Повітря, чоловічий, активний, має кардинальні якості. Основний принцип знака Терезів – досягнення та збереження рівноваги та гармонії в обміні з навколишнім світом. Девіз: "Ти", "Ми", "Я врівноважую". Чітке та беземоційне розрізнення структури та кордонів, вміння виставити оцінку, забезпечує Сатурн в екзальтації у знаку Терези.

У вигнанні – Марс і Плутон, звідси потреба в імпульсі ззовні, труднощі за необхідності приймати рішення самостійно і виявляти ініціативу. У статусі падіння — Сонце, тому за яскраво вираженого знака Терези в особистому гороскопі люди вміють "зберегти обличчя", демонструвати незворушний вигляд. Але це дає слабку особисту активність, стриманий вияв себе.

Завдання Терезів – виявляти свою ініціативу, висловлювати свою думку.

Місія Терезів – мирити, гармонізувати, приводити до угод, взаємодіяти.

Венера керує Терезами, тому саме представники цього знаку зодіаку зазвичай щасливі у взаєминах, легко встановлюють соціальні зв'язки. Терези готові йти на компроміс і зберігати нехай навіть "поганий мир" замість "хорошої війни".

На небосхилі на честь Венери назвали Ранкову Зірку, яскраве сяйво якої не зрівняється з жодною іншою.

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