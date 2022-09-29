Венера у Терезах 29 вересня - 23 жовтня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Сприятливий транзит абсолютно для всіх, особливо для тих, хто оформлює шлюб та інші офіційні спілки. Венера є управителем Терезів, перебуваючи в цьому знаку, створює гармонійні потоки енергії. Це час побудови та налагодження партнерських взаємин, компромісів, врегулювання конфліктів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера — це третє найяскравіше небесне тіло у нашому небі (після світил – Сонця і Місяця), її колись вважали двома окремими планетами, т.к. Венера видно, як на заході сонця, так і на сході Сонця. Стародавні називали ранкову Венеру зіркою Еосфор, вечірню планету – зіркою Геспер.

Венера посилить позитивні якості знаку Терези, допоможе людям сміливіше проявляти себе, оскільки після інгресії Сонця в цей же знак 23 вересня, де має слабкий статус – падіння, воля діяти та перемагати значно знизилася. Але сильна Венера сприятиме створенню балансу між внутрішнім та зовнішнім, що дасть багатьом людям впевненість у собі.

Терези — повітряний знак зодіаку, що характеризує сферу взаємин: соціальні зв'язки, договірні відносини в бізнесі, будь-які гармонійні взаємодії між людьми, а також романтику, любов, шлюб. У період транзиту Венери за цим знаком хочеться спілкуватися лише з приємними людьми, підтримувати контакти заради подальшого їх розвитку.

Знак Терези управляє дипломатичними відносинами, судово-юридичною сферою, законом і порядком. Один із найбільш гармонійних та збалансованих знаків зодіаку, готовий відстоювати правду та справедливість. Емоцій небагато в енергетиці цього знака, тут більше виявлено ментальну природу на всіх рівнях.

Терези – стародавній символ міри та справедливості. Феміда – божество із покоління титанів, дочка бога неба Урана та богині землі Геї. Друга дружина громовержця Зевса, зійшлася з ним після того, як Зевс проковтнув свою першу дружину. У Стародавньому Римі богиня правосуддя – Юстиція. Феміду зображують із пов'язкою на очах, що символізує неупередженість, з терезами в одній руці та мечем – в іншій. На терезах правосуддя зважуються добро і зло, вчинки, скоєні смертними за життя. Посмертна доля людей залежить від того, яка чаша переважить. Діти Феміди від Зевса – богині пір року – Ори, які відповідають за лад у природі. Греки спочатку зображували Феміду з рогом достатку в одній руці та терезами в іншій, а очі Феміди не були вкриті пов'язкою. Ріг достатку в цьому випадку символізує нагороду, яку людина отримає або не отримає після того, як її вчинки будуть зважені та оцінені.

Якщо вам дорога людина, але стосунки розладналися, використовуйте транзит Венери у Терезах для оздоровлення сімейних або романтичних зв'язків та нормалізації контактів з діловими партнерами, колегами. Цьому допоможе гармонійний аспект Венери з Марсом у Близнятах, що виявиться як відповідність бажань та дій.

Від 30 жовтня Марс перейде у фазу ретроградного руху на два місяці. Чоловіків потягне додому, до дружин, до давніх подруг, і жінки братимуть знаки уваги від своїх колишніх. Венера вийде з Терезів 23 жовтня, тому представникам сильної статі краще виявити ініціативу до цього дня, щоб не пропустити гармонійні планетарні впливи гендерних планет.

Венера у Терезах створює особливі настрої, коли навіть у найскладніших ситуаціях та небезпечних обставинах, хочеться краси в навколишньому просторі. Період сприятливий для підприємництва та бізнесу, пов'язаного з б'юті-товарами та послугами, а також з творчою сферою діяльності, прикрасами, гарним одягом та білизною. Люди хочуть зустрічатися, ходити до театрів, відвідувати косметологів та перукарів, займатися тим, що дійсно подобається. У зв'язку з цим, якщо людина вже давно незадоволена колективом чи умовами роботи, то вона може різко звільнитися та присвятити себе своєму хобі, романтиці, творчості. Терези – кардинальний знак зодіаку, тому рішення можуть бути несподіваними.

До 3 жовтня Меркурій у фазі ретроградності, що є сприятливим показником відновлення соціальних зв'язків, контактів зі старими колегами чи роботодавцями. Від 29 вересня до 2 жовтня чудовий час для того, щоб нагадати про себе, поспілкуватися з людьми, з якими вас пов'язують давні щасливі події чи досвід успішного ділового співробітництва.

Під час транзиту Венери у Терезах велике значення має інтелектуальне спілкування, розмови про мир, добро і справедливість. Це період творчого зростання, пробудження високих почуттів, приведення до гармонії внутрішнього світу. Прагнення краси поєднує людей, психологічний клімат покращується, і продуктивність роботи зростає. Навіть злі вороги можуть знайти спільні точки дотику, ну або як мінімум, стають байдужими одне до одного.

Венера у Терезах посилює двоїстість людської натури, що часто є причиною проблем. Це, мабуть, основний негативний аспект транзиту планети від 29 вересня до 23 жовтня 2022 року. Не всі знаки зодіаку можуть мати Венеру у Терезах, оскільки планета не відходить від Сонця далі, ніж 48 градусів.

Люди з Венерою у Терезах – естети та успішні працівники індустрії краси, природжені дипломати, чудово знаються на мистецтві та в тонкощах людських взаємин. Проте, їм важко зробити вибір навіть у найпростіших та побутових ситуаціях. Консультація астролога допоможе дізнатися про положення планет в особистому гороскопі, а також способи гармонізації планетарних енергій, опрацювання гороскопу. Сильна Венера – запорука успіху у сфері взаємин.

Леви другої та третьої декади, Діви, Терези, Скорпіони та Стрільці першої та другої декади, можуть мати Венеру у Терезах в особистому гороскопі, тому на представників цих знаків зодіаку, транзит вплине дуже сильно, порівняно з іншими знаками. Є шанс вирішити більшість проблем у міжособистісних взаєминах. Привабливий зовнішній вигляд та гарні манери забезпечать багато можливостей для цього. Виходьте в центр, просуйте свої інтереси, озвучуйте свої бажання – оточення піде вам назустріч, нададе необхідну підтримку.

Водолії та Близнята також потрапляють під сприятливий вплив Венери у Терезах, оскільки усі є представниками стихії Повітря. Дуже м'який, гармонійний творчий аспект від Венери до Сонця в особистому гороскопі допоможе усунути перешкоди на шляху і згладити гострі кути. Це період соціального зростання, вирішення проблем у сфері взаємин. Відкрийте своє серце світу – ви побачите, як обставини складатимуться для вас якнайкраще.

Транзит Венери у Терезах сприятливий для закордонних поїздок, еміграції, пошук захисту в інших країнах. Міжнародні зв'язки в найближчий місяць стануть певнішими, стабільнішими і передбачуванішими. Об'єднуються і стають сильнішими за країни, які підтримують принципи миротворчої діяльності, мир та безпеку. У питаннях збройних конфліктів – це час перепочинку, поступок, пошуку рішень завершення військових дій.

23 жовтня Венера і Сонце вийдуть із Терезів і вмикаються потужні трансформаційні енергії Скорпіона, які абсолютно протилежні впливам знака Терези.

Читайте також: