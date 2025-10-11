Венера у Терезах від 14 жовтня до 6 листопада 2025 року: що на нас чекає в цей час

Венера у Терезах від 14 жовтня до 6 листопада 2025 року / © Associated Press

Ми стаємо більш чутливими до краси, до нюансів спілкування, до того, як звучить слово і який вигляд має жест, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Особливої сили новий транзит Венери набуває завдяки гармонійним аспектам до ретро-Плутона і ретро-Урана, що формуються 14 і 15 жовтня. Ця конфігурація дає можливість глибинної трансформації у стосунках, допомагає зцілити старі емоційні рани, відновити довіру, поглибити зв’язок.

Повітряний тригон Венера-Уран-Плутон приносить натхнення, несподівані приємні повороти, оновлення смаків і форм. Це шанс вийти за межі звичного, відкрити себе новим форматам любові, творчості, взаємодії.

14 і 15 жовтня — одні з найсприятливіших днів місяця, особливо для переговорів, творчих ініціатив, естетичних рішень і м’якого зближення. Це день, коли можна відчути, як краса стає провідником до внутрішньої рівноваги.

Венера — римська богиня кохання (у грецькій — Афродіта). Вона народжена з морської піни, символізує чуттєву насолоду, тяжіння, мистецтво і жіночу магію. У Терезах вона стає не просто спокусницею, а кураторкою гармонії, яка прагне балансу між «я» і «ти».

Сузір’я Терезів — єдине в зодіаку, що представляє не живу істоту, а предмет: терези, символ правосуддя, рівноваги і вибору. У міфах воно пов’язане з Астреєю, богинею справедливості, яка залишила землю в епоху хаосу. Терези — це архетип небесного судді, який шукає золоту середину між крайнощами.

Венера у Терезах:

Дипломат: уміє згладжувати конфлікти, бачити обидві сторони, прагнути до компромісу.

Естет: відчуває красу у формі, слові, жесті.

Партнер: шукає рівноправних, шанобливих стосунків.

Медіатор: здатний примирити протилежності, створити простір для діалогу.

Творець гармонії: прагне балансу не тільки у стосунках, а й в оточенні — від інтер’єру до іміджу.

Транзит Венери знаком Терези дає шанс на глибинне зцілення у стосунках, відновлення довіри, трансформацію болю на силу. Це період емоційної чесності та пристрасної глибини, а також натхнення, активної творчої діяльності, оновлення смаків і форм. Це шанс вийти за межі звичного, відкрити себе новим форматам любові, мистецтва, взаємодії.

Коли Венера входить у знак Терези, енергія любові, краси й гармонії стає особливо витонченою, дипломатичною й орієнтованою на партнерство. Але сприймається вона по-різному — залежно від статі, внутрішньої структури особистості та рівня усвідомленості.

Вплив на жінок

Для жінок цей транзит часто відчувається як повернення до себе — до своєї естетики, чуттєвості, здатності бути в балансі. Жіноча Венера у Терезах пробуджує бажання бути гарною не заради зовнішнього ефекту, а заради внутрішньої рівноваги. Це час, коли хочеться навести лад у просторі, оновити гардероб, зробити щось приємне для тіла і душі.

Жінка стає більш чутливою до тону спілкування, атмосфери, жестів. Її інтуїція у стосунках посилюється, але вона може уникати різких розмов, надаючи перевагу м’якості та натякам. Це період, коли жіноча енергія прагне до витонченої взаємодії, до союзу, де є повага, естетика та рівноправність.

Якщо жінка пригнічувала свою Венеріанську природу, цей транзит може викликати тугу, незадоволеність, бажання «повернути собі себе». А якщо вона в контакті з собою — це час розквіту, натхнення і легкого тяжіння.

Вплив на чоловіків

Для чоловіків транзит Венери Терезами може виявитися як підвищена потреба в гармонії та естетиці, навіть якщо вона не усвідомлюється безпосередньо. Зростає бажання подовжити цукерково-букетний період, напирання послаблюється, але посилюється романтичний настрій, готовність чекати стільки, скільки потрібно. Чоловік може почати цінувати красу в деталях, прагнути м’якшого спілкування, шукати партнерство, де є повага і баланс.

Це час, коли чоловіча енергія стає більш сприйнятливою до жіночої — особливо до її витончених виявів. Чоловік може бути зачарований елегантністю, дипломатичністю, внутрішнім світлом жінки. Він може прагнути до союзу, де немає боротьби, а є союз двох рівних.

Якщо чоловік боїться показати себе справжнім, може бути навіть вразливим, транзит може спричиняти внутрішнє напруження: адже Терези вимагають відкритості, чесності, здатності чути іншого. Але якщо він готовий до діалогу — цей час може стати ключовим для побудови зрілих, гарних стосунків.

Загалом Венера у Терезах — це запрошення до мистецтва бути разом, не втрачаючи себе. Вона вчить нас любити гарно, говорити м’яко, обирати з душею. І чоловік, і жінка в цей період можуть відкрити в собі нові грані, якщо будуть чесними, чуйними й естетичними.

Вплив Венери у Терезах на знаки зодіаку:

Овен — час вчитися компромісів, особливо у стосунках.

Телець — естетичне натхнення, бажання оновити стиль або простір.

Близнята — соціальна активність, легкість у спілкуванні, нові знайомства.

Рак — гармонія в домі, можливість налагодити сімейні зв’язки.

Лев — час блищати: на вас чекають компліменти, зізнання, романтика.

Діва — тонке налаштування на красу деталей, бажання затишку і ладу.

Терези — ваш зоряний час: харизма, тяжіння, оновлення іміджу.

Скорпіон — можливість зцілити старі рани через чесний діалог.

Стрілець — легкість у спілкуванні, натхнення для творчості та флірту.

Козоріг — час для дипломатії, особливо в професійній сфері.

Водолій — несподівані повороти у стосунках, потяг до свободи і краси.

Риби — емоційне натхнення, бажання розчинитися в коханні та мистецтві.

Рекомендації на період Венери у Терезах: