- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 570
- Час на прочитання
- 4 хв
Венера у Терезах від 14 жовтня до 6 листопада 2025 року: що на нас чекає в цей час
14 жовтня о 00:19 (gmt+3) Венера переходить у знак Терези — свою оселю, де якості планети розкриваються особливо яскраво. Це транзит, який посилює прагнення до гармонії, естетики, дипломатії та тонкої взаємодії.
Ми стаємо більш чутливими до краси, до нюансів спілкування, до того, як звучить слово і який вигляд має жест, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).
Особливої сили новий транзит Венери набуває завдяки гармонійним аспектам до ретро-Плутона і ретро-Урана, що формуються 14 і 15 жовтня. Ця конфігурація дає можливість глибинної трансформації у стосунках, допомагає зцілити старі емоційні рани, відновити довіру, поглибити зв’язок.
Повітряний тригон Венера-Уран-Плутон приносить натхнення, несподівані приємні повороти, оновлення смаків і форм. Це шанс вийти за межі звичного, відкрити себе новим форматам любові, творчості, взаємодії.
14 і 15 жовтня — одні з найсприятливіших днів місяця, особливо для переговорів, творчих ініціатив, естетичних рішень і м’якого зближення. Це день, коли можна відчути, як краса стає провідником до внутрішньої рівноваги.
Венера — римська богиня кохання (у грецькій — Афродіта). Вона народжена з морської піни, символізує чуттєву насолоду, тяжіння, мистецтво і жіночу магію. У Терезах вона стає не просто спокусницею, а кураторкою гармонії, яка прагне балансу між «я» і «ти».
Сузір’я Терезів — єдине в зодіаку, що представляє не живу істоту, а предмет: терези, символ правосуддя, рівноваги і вибору. У міфах воно пов’язане з Астреєю, богинею справедливості, яка залишила землю в епоху хаосу. Терези — це архетип небесного судді, який шукає золоту середину між крайнощами.
Венера у Терезах:
Дипломат: уміє згладжувати конфлікти, бачити обидві сторони, прагнути до компромісу.
Естет: відчуває красу у формі, слові, жесті.
Партнер: шукає рівноправних, шанобливих стосунків.
Медіатор: здатний примирити протилежності, створити простір для діалогу.
Творець гармонії: прагне балансу не тільки у стосунках, а й в оточенні — від інтер’єру до іміджу.
Транзит Венери знаком Терези дає шанс на глибинне зцілення у стосунках, відновлення довіри, трансформацію болю на силу. Це період емоційної чесності та пристрасної глибини, а також натхнення, активної творчої діяльності, оновлення смаків і форм. Це шанс вийти за межі звичного, відкрити себе новим форматам любові, мистецтва, взаємодії.
Коли Венера входить у знак Терези, енергія любові, краси й гармонії стає особливо витонченою, дипломатичною й орієнтованою на партнерство. Але сприймається вона по-різному — залежно від статі, внутрішньої структури особистості та рівня усвідомленості.
Вплив на жінок
Для жінок цей транзит часто відчувається як повернення до себе — до своєї естетики, чуттєвості, здатності бути в балансі. Жіноча Венера у Терезах пробуджує бажання бути гарною не заради зовнішнього ефекту, а заради внутрішньої рівноваги. Це час, коли хочеться навести лад у просторі, оновити гардероб, зробити щось приємне для тіла і душі.
Жінка стає більш чутливою до тону спілкування, атмосфери, жестів. Її інтуїція у стосунках посилюється, але вона може уникати різких розмов, надаючи перевагу м’якості та натякам. Це період, коли жіноча енергія прагне до витонченої взаємодії, до союзу, де є повага, естетика та рівноправність.
Якщо жінка пригнічувала свою Венеріанську природу, цей транзит може викликати тугу, незадоволеність, бажання «повернути собі себе». А якщо вона в контакті з собою — це час розквіту, натхнення і легкого тяжіння.
Вплив на чоловіків
Для чоловіків транзит Венери Терезами може виявитися як підвищена потреба в гармонії та естетиці, навіть якщо вона не усвідомлюється безпосередньо. Зростає бажання подовжити цукерково-букетний період, напирання послаблюється, але посилюється романтичний настрій, готовність чекати стільки, скільки потрібно. Чоловік може почати цінувати красу в деталях, прагнути м’якшого спілкування, шукати партнерство, де є повага і баланс.
Це час, коли чоловіча енергія стає більш сприйнятливою до жіночої — особливо до її витончених виявів. Чоловік може бути зачарований елегантністю, дипломатичністю, внутрішнім світлом жінки. Він може прагнути до союзу, де немає боротьби, а є союз двох рівних.
Якщо чоловік боїться показати себе справжнім, може бути навіть вразливим, транзит може спричиняти внутрішнє напруження: адже Терези вимагають відкритості, чесності, здатності чути іншого. Але якщо він готовий до діалогу — цей час може стати ключовим для побудови зрілих, гарних стосунків.
Загалом Венера у Терезах — це запрошення до мистецтва бути разом, не втрачаючи себе. Вона вчить нас любити гарно, говорити м’яко, обирати з душею. І чоловік, і жінка в цей період можуть відкрити в собі нові грані, якщо будуть чесними, чуйними й естетичними.
Вплив Венери у Терезах на знаки зодіаку:
Овен — час вчитися компромісів, особливо у стосунках.
Телець — естетичне натхнення, бажання оновити стиль або простір.
Близнята — соціальна активність, легкість у спілкуванні, нові знайомства.
Рак — гармонія в домі, можливість налагодити сімейні зв’язки.
Лев — час блищати: на вас чекають компліменти, зізнання, романтика.
Діва — тонке налаштування на красу деталей, бажання затишку і ладу.
Терези — ваш зоряний час: харизма, тяжіння, оновлення іміджу.
Скорпіон — можливість зцілити старі рани через чесний діалог.
Стрілець — легкість у спілкуванні, натхнення для творчості та флірту.
Козоріг — час для дипломатії, особливо в професійній сфері.
Водолій — несподівані повороти у стосунках, потяг до свободи і краси.
Риби — емоційне натхнення, бажання розчинитися в коханні та мистецтві.
Рекомендації на період Венери у Терезах:
Оновіть імідж, оточення, стиль — нехай краса стане вашим союзником.
Відновіть важливі зв’язки, особливо ті, де був конфлікт або непорозуміння.
Відвідайте виставку, розпочніть творчий проєкт, напишіть листа — естетика лікує.
Не ухвалюйте рішення поспіхом — Венера у Терезах вчить зважувати і вибирати душею.