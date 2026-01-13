Венера у Водолії від 17 січня до 10 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей час

Венера у Водолії від 17 січня до 10 лютого 2026 року / © Associated Press

17 січня, о 14:44 за київським часом, Венера робить крок у простір Водолія і опиняється під керуванням Урана — планети раптових осяянь, змін, звільнення і майбутнього. Після більш щільних або емоційно насичених періодів її енергія немов розправляє крила. Транзит триватиме до 10 лютого, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Це повністю змінює її звичну природу: замість м’якої, чуттєвої, земної енергії вона стає електричною, іскристою, такою, що прагне свободи та новизни. Венера у Водолії — це Муза Свободи, натхненниця майбутнього, покровителька нестандартних зв’язків та сміливих ідей. Вона приходить не для того, щоб зміцнювати старі форми, а щоб показати, що кохання, творчість, гроші та стосунки можуть існувати в іншому вимірі — там, де більше повітря, рівноправності, поваги до індивідуальності та щирого інтересу до того, що робить кожного з нас унікальним.

До 26 квітня 2026 року Уран переміщується Тельцем — знаком, яким керує Венера. Це створює рідкісну і потужну конфігурацію взаємної рецепції. Венера керує знаком, у якому стоїть Уран, а Уран керує знаком, у якому перебуває Венера. Така взаємна «гостинність» посилює обидві планети, роблячи їхній вплив чистішим, яскравішим і виразнішим.

Взаємна рецепція — це так, ніби дві сили обмінялися ключами від своїх домів. Венера отримує доступ до уранічних енергій безпосередньо, без спотворень, а Уран — до венеріанських. Унаслідок цього кохання, цінності, гроші, творчість і соціальні зв’язки проходять через фільтр майбутнього, свободи, інновацій та пробудження. А зміни, які приносить Уран, стають м’якшими, естетичнішими, осмисленими, тому що проходять через призму Венери.

Уран у Тельці вже кілька років перебудовує наші уявлення про стабільність, ресурси, фінанси, матеріальні цінності та тілесність. Він ламає старі моделі, щоб створити нові — гнучкіші, технологічніші, екологічніші, чесніші. І коли Венера входить у знак, яким керує Уран, вона немов підхоплює цю хвилю змін і перекладає її на мову стосунків, краси, грошей і особистих бажань.

Венера у Водолії під керуванням Урана символізує кохання, яке дихає свободою, цінності, що оновлюються, і зв’язки, що будуються на рівноправ’ї та натхненні. А Уран у Тельці під керуванням Венери — це зміни, які стають звільненням від того, що давно припинило бути живим.

Разом вони створюють рідкісний період, коли можна по-справжньому переглянути свої стосунки, бажання, фінансові стратегії та способи взаємодії зі світом. Це час, коли звичні схеми припиняють працювати, а нові — ще тільки формуються. Але саме в такий проміжок народжуються найважливіші рішення, найчесніші почуття і найсміливіші кроки.

Взаємна рецепція Венери й Урана — це запрошення жити вільніше, кохати чесніше, обирати сміливіше і будувати свою реальність не за інерцією, а за натхненням.

У стосунках цей транзит приносить відчуття свіжого вітру. Венера у Водолії цінує не стільки звичну близькість, скільки свободу бути собою поруч з іншою людиною. Вона відкриває простір для чесності, інтелектуального тяжіння, несподіваних симпатій і нових форм взаємодії. Люди тягнуться до тих, хто надихає своїм мисленням, розширює обрії, дивує внутрішньою свободою. Привабливим стає не тільки зовнішнє, а й здатність дивитися на світ під іншим кутом.

Водолій — знак майбутнього, ідей та експерименту, і Венера, потрапляючи в його володіння, змінює саму логіку тяжіння. Почуття стають менш передбачуваними, але більш щирими; бажання — менш традиційними, але живішими. Це час, коли можна дозволити собі вийти за рамки звичних сценаріїв: спробувати новий формат спілкування, інакше побудувати стосунки, дати шанс тим зв’язкам, які раніше здавалися надто незвичними.

Одночасно з цим змінюється і фінансова сфера. Гроші припиняють підкорятися логіці «стабільність через передбачуваність» і починають приходити через ідеї, зв’язки та нестандартні рішення. Венера у Водолії немов підштовхує до того, щоб вийти за межі звичних схем і подивитися, де ще можна застосувати свої знання, таланти або ідеї. Фінансові можливості можуть виникати несподівано — через людей, спільноти, колективні проєкти, через те, що раніше здавалося надто сміливим або надто експериментальним.

Це період, коли гроші приходять швидше, ніж зазвичай, але і йдуть так само легко — на натхненні проєкти, навчання, техніку, оновлення, все те, що пов’язане з майбутнім. Це не час жорсткого контролю, а час гнучкості: що вільніше мислення, то більше можливостей відкривається. Венера у Водолії посилює інтерес до технологій, цифрових інструментів, інноваційних форматів заробітку та колективних ініціатив. Вона підтримує тих, хто готовий мислити інакше і не боїться експериментувати.

Головний вплив цього транзиту — відчуття внутрішньої та фінансової незалежності. Виникає бажання працювати на своїх умовах, не залежати від одного джерела доходу, шукати нові шляхи та формати. Внутрішній імпульс до свободи стає рушієм зростання, а гроші приходять туди, де є свіжі ідеї, жвавий інтерес і готовність дивитися вперед.

Але, мабуть, найважливіше — це те, що Венера у Водолії допомагає побачити, де ми були надто прив’язані, де обмежували себе, де плутали кохання зі звичкою або страхом. Вона м’яко, але наполегливо пропонує звільнити простір для того, що справді живе, чесне, наснажливе.

Цей транзит триває недовго, але його вплив може бути відчутним. Він відкриває вікно можливостей, у якому можна по-новому поглянути на стосунки, на гроші, на себе і свої бажання. І якщо дослухатися до цієї енергії, стає зрозумілим: свобода — не протилежність любові, а її природне продовження.

Найяскравіший і найпозитивніший вплив цього транзиту отримують знаки стихії Повітря — Близнята, Терези та Водолії. Для них енергія Венери у Водолії розкривається особливо гармонійно: вона посилює їхню природну легкість, інтелектуальність, здатність до спілкування та вміння бачити світ ширше за звичні рамки.

Повітряні знаки відчувають цей період як натхнення, як внутрішнє піднесення, як можливість вільно виявляти себе у стосунках, творчості, соціальних зв’язках і фінансових ідеях. Для них це час збігів, легких рішень, нових знайомств і природного тяжіння до тих людей та проєктів, які резонують з їхнім власним рухом уперед.