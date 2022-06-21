Венера в Близнятах 23 червня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Венера в Близнятах 23 червня 2022 року: що на нас чекає в цей час

23 червня Венера – планета взаємин, краси, гармонії – входить на знак Близнят о 03:34 за київським часом. У цьому знаку зодіаку планета відрізняється своєю мінливістю та комунікабельністю.

Від 23 червня до 18 липня 2022 року, сфера особистих і ділових взаємин перебуває під впливом першого знака повітряної стихії – Близнят, тому в цій галузі з'являється багатоособливість та двоїстість думок. У цей період складно знайти компроміс із спірних питань, у сфері фінансів переглядатимуться домовленості, змінюватимуться обставини, оскільки люди несхильні заглиблюватися у справи, налаштовані на відпочинок, легкість, романтику, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Венерою в Близнятах керує Меркурій, тому в цьому знаку Венера здатна творчо мислити, красиво оформляювати свої знання у реальні форми, а також збирати та передавати інформацію оточенню. Цей транзит сприятливий для посередницької діяльності, сфери інформаційних – комунікаційних – технологій та зв'язку. До 5 липня Меркурій переміщається Близнятами, що дозволяє Венері максимально ефективно проявитися в цьому знаку. Цей повітряний знак вітає об'єктивність та логіку, що дозволяє оцінити складні питання стосунків без емоційних спотворень.

Одразу під час інгресії на знак Близнята у першому градусі Венера з'єднується з нерухомою зіркою – Альціона. Прониклива енергія цієї зірки пов'язана з ідеями та письмовою діяльністю. Цього дня посилюється почуття бачення та розуміння тонкощів взаємин. Гарний час для того, щоб разом із коханою людиною обговорити стосунки з усією зрозумілістю та відкритістю. Альціона – перша з Плеяд, "семи сестер", яка є ключем до всіх Плеядів та їхньої головної проєкції. Є управителькою сил природи. 23 червня сприятливий день для того, щоб відновити душевні сили, отримати енергетичне підживлення від природи.

Від 23 червня до 5 липня – дуже цікаві дні, це час сприятливих планетарних впливів. Люди відкриті в цей період, охоче йдуть на контакт, звільняються від похмурих думок і тривог. На перший план у любовних зв'язках виходить не пристрасть, а свіжість вражень від поїздок чи навчання, спільні інтереси, інтелектуальний розвиток.

1 липня Венера з'єднається з нерухомою зіркою першої величини – Альдебаран, холодний червоно-жовтогарячий гігант, діаметром приблизно в 30 разів більший від Сонця. У давнину вважався однією з чотирьох "царських" зірок – "Хранителів Неба" у персів, будучи зберігачем Сходу, відзначав весняне рівнодення. Це королівська зірка марсіанської природи, що дає виняткову енергію, посилює розумову активність, красномовство. День ідеально підходить для виступів, проведення навчальних заходів, рекламної діяльності.

Від 5 липня Меркурій входить у знак зодіаку Рак, прояви Венери також змінюються, оскільки, переміщуючись Близнятами, у будь-якому разі перебуває під впливом транзиту Меркурія. Від цього дня і до 18 липня у стосунках з'являється деяка глибина, бажання душевного спілкування та чуттєвих насолод. Позитивним чином такі планетарні впливи відіб'ються і на сфері ділових зв'язків. У цей період легше дійти загального рішення, корисного всім, оскільки партнери готові враховувати потреби одне одного.

6 та 7 липня Венера отримає потужну енергію від нерухомої зірки першої величини – Рігель, яка є є надгігантом, четверта за яскравістю на нашому небі. Це одна з найпотужніших зірок у Галактиці, її світність перевищує сонячну в 60 тисяч разів, а за діаметром вона в 40 разів більша за Сонце. Цими днями відкривається безліч життєвих перспектив. Люди, які ведуть активну зовнішню діяльність, суспільне життя, отримують шанс досягти високого становища та великих успіхів у соціальному плані та у фінансах. Максимальну користь від цього періоду можна отримати, якщо на перший план ставити не просто особисту вигоду, а, що найважливіше, користь для багатьох людей.

11 та 12 липня відбудеться з'єднання Венери з особливою, нерухомою зіркою першої величини з гарною назвою – Капелла, яка складається із двох зірок-гігантів. Існують дані, що говорять про те, що приблизно 240 тисяч років тому Капелла була найяскравішою зіркою нічного небосхилу. Потенціал цих двох днів можна з успіхом використовувати для набуття популярності, привернення уваги бажаного партнера, вирішення матеріальних питань через романтичну сферу. Доклавши певні зусилля, можна досягти успіху в будь-яких видах суспільної діяльності, у сферах життєдіяльності, що передбачають спілкування з людьми.

13 липня – дуже ресурсний день, Венера отримає підтримку від суворого Сатурна, що переміщується Водолієм. З'являється можливість влаштувати своє життя по-новому, відмовитись від старих і вже неактуальних правил, змінити погляди на те, що подобається і не подобається, що можна і що не можна. Вираження почуттів цього дня буде стриманим, але це не зашкодить стосункам. Навпаки, у парі відчуватиметься більше єдності, більше згоди, оскільки партнери готові підходити до обставин виважено та серйозно. Гарний час для обговорення важливих питань, що стосуються грошей, нерухомості, кар'єри.

14 липня напружений аспект Венера – Нептун, що дає ефект завищених очікувань та невідповідність бажаного та дійсного. Але також цього дня можливі несподівані зустрічі з минулим коханням, звістки про давнього партнера. Однак велика ймовірність бути ошуканим і помилково прийняти бажане за дійсне.

16-18 липня у всі сфери, за які відповідальна Венера, прийде світло від нерухомої зірки першої величини – Бетельгейзе. Це червоний надгігант, блиск якого змінюється із періодом 6 років. Одна з найбільших зірок, її світність перевищує сонячну в 14000 разів. Можливо, цими днями ми почуємо про високі досягнення у військовій сфері, нагороди за успішне виконання бойових завдань. А можливо, з'являться нові лідери громадської думки, талановиті особистості виявлять себе і, нарешті, отримають заслужене визнання. Це будуть важливі дні, може бути озвучено інформацію, важливу для багатьох держав.

Під сприятливий вплив планети Малого Щастя – Венери – насамперед потрапляють представники символів стихії Повітря – Близнята, Терези та Водолії. Цей транзит сприяє формуванню сприятливих обставин у тому, щоб проявити свій діяльний розум і рішучість. Завдяки цьому можна здобути популярність, виграти конкурс, перемогти в інтелектуальних змаганнях. Для романтичної сфери також сприятливий період.

Стрільцям важко визначитися, зробити правильний вибір, оскільки у цей період вони особливо влюбливі і можуть закрутити кілька романтичних зв'язків.

Щасливий час для Овнів та Львів, але водночас намагайтеся стримувати свій бунтарський дух, щоб не втратити сприятливі можливості періоду транзиту Венери Близнятами. Якщо встановите собі правильні рамки, можете знайти великий вплив на оточення.

Діви та Риби можуть зіткнутися з перешкодами через необов'язковість партнерів. Намагайтеся не доводити ситуацію до конфлікту, оскільки зіпсуєте і без того непрості особисті чи ділові взаємини. Представникам цих знаків зодіаку доведеться багато попрацювати над сферою взаємин, щоб привнести до них згоду та гармонію.

Тельці, Раки, Скорпіони і Козороги почуваються вільніше, але, можливо, знадобиться спритність, щоб не опинитися у двозначних ситуаціях і зберегти репутацію чи дорогі вам взаємини.

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