Венера в Близнятах від 4 до 31 липня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Венера в Близнятах від 4 до 31 липня 2025 року: / © Credits

4 липня о 18:31 (gmt+3) Венера опиняється у повітряному середовищі знаку Близнята, який керує Меркурій, планета інтелекту та комунікації. Це архетип Посланця, Учня та Трікстера — він передає ідеї, переміщається між світами, грає зі смислами та збирає фрагменти істини, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Близнята асоціюються з адаптивністю, гумором та невгамовною жагою до знань. А під час переміщення Венери за цим знаком бажання забарвлюються легкістю і починається період цікавості, інтелектуального пожвавлення у взаєминах і матеріальній царині. Цей транзит окрилює наші почуття, робить любов балакучою, а красу — грайливою.

2025 року цей транзит особливо важливий, адже Венера вступає в контакт з Ураном (на початку липня), створюючи тло для несподіваних осяянь і перезапуску любовної та естетичної сфери. калейдоскоп асоціацій. Це час, коли слова закохуються одне в одного, перш ніж наважаться серця.

Попередній транзит — земним Тельцем, пов’язаний з комфортом, грошима, чуттєвими взаєминами. Новий транзит — Близнятами, сприяє переходу любові з мови тіла на мову слів. Флірт із відтінком інтелектуального виклику — ось візитівка періоду. Венера у Близнятах не обіцяє пристрасті та вічності, але гарантує, що нудно не буде. Слово стає поцілунком. Жарт — визнанням. Ідеї — прелюдією до почуттів.

Венера — римська богиня кохання, родючості, весни, чарів і спокуси. У грецькій міфології вона ототожнюється з Афродітою — народженою з морської піни богинею краси. Афродіта у міфах — не лише кохана, а й провокаторка, натхненниця, муза. Її любов багатолика: від пристрасної до швидкоплинної, від піднесеної до руйнівної. Венера надихає творити та створювати красу, вона зачаровує та поєднує.

У період транзиту Близнятами муза приходить з пером за вухом: хочеться писати, розповідати, змішувати стилі та жанри, говорити голосно і несподівано. Венера у Близнятах — патронка колажів, сценаріїв, стендапів та несподіваних афіш. З’являється бажання освіжити свій образ та гардероб, додавши повітряні елементи: шовкові шарфи, легкі сорочки, принти з літерами та цитатами, сережки у формі олівців.

Близнята керуються Меркурієм — богом торгівлі, подорожей, слів, навчання. У міфах Гермес (грец. Ім’я Меркурія) — хитромудрий посланець богів, спритник і посередник між світами. Це робить його архетипічним союзником Венери у її легкому, грайливому та волелюбному прояві. Коли Венера проходить будинком Меркурія, вона ніби носить крилаті сандалії Гермеса: кохання прискорюється, стають важливими не стільки почуття, скільки слова та думки, а мистецтво флірту досягає інтелектуальних висот.

Венера — це: любов і тяжіння, краса, естетика, смак, прихильність і бажання, здатність отримувати задоволення, соціальні контакти, жіноча енергія.

Близнята — це: інтелект, ментальні зв’язки, гумор, легкість, спілкування, цікавість, вічна жага до нового, двоїстість, багатозадачність, ігровий підхід до життя.

Взаємодія Венери та знака Близнят породжує архетипи, який можна назвати «Фліртуючий Розум» або «Словісна Еротика». Це союз Любові та Думки, де інтерес стає формою прихильності. Венера у Близнятах вміє закохувати словами та будувати стосунки на підставі ментального резонансу. Це час, коли душа тягнеться до різноманітності, новизни та веселого обміну ідеями, а чуттєвість поєднується з ментальністю.

У період транзиту люди висловлюють симпатію через розмови, повідомлення, листи, мем, спільні інтелектуальні захоплення. Обговорення книжок, фільмів, подій — це форми зближення. Емоційна залученість зростає завдяки обміну думками, а не обов’язково почуттями. Навіть у серйозних стосунках важливо зберігати елемент новизни, свободи та веселощів. Венера в Близнятах боїться рутини та надмірної серйозності.

З’являється натхнення для письменства, ведення блогів, сторіс, соцмереж, роботи зі словами та образами. Це ідеальний час для запуску творчих проєктів, пов’язаних із інформацією, дизайном та комунікацією. Смак стає еклектичним, може тягнути до яскравих кольорів, змішування стилів, цікавих фактів, аксесуарів, пов’язаних із комунікацією — блокноти, прикраси з літерами тощо.

Виклики та тіні транзиту:

Поверхневість: спілкування може бути стрімким, але без глибини;

Розсіяність: тягне на багато напрямків, складно зосередитись;

Нестійкість у романтичних зв’язках: складно визначитися, чи захочеться «всього і відразу»;

Уникнення серйозних тем у коханні.

Період від 4 до 31 липня ідеально підходить для знайомств, спілкування, романтики «на контрасті» — легкої, але незабутньої. Емоції можуть бути менш глибокими, зате яскравими, свіжими і мінливими. Це час:

для нових інтелектуальних зв’язків;

для спілкування, наповненого гумором та взаємним інтересом;

для легкої атмосфери флірту;

для гри, обміну, обміну і ще раз обміну — думками, поглядами, повідомленнями.

Астрологічні особливості періоду від 4 до 31 липня 2025 року:

3 та 4 липня Венера з’єднується з Ураном, що дає несподівані закоханості, раптові імпульси, зміни смаків та поглядів на стосунки.

6 липня секстиль Венери з Сатурном та Нептуном сприяє гармонії між легкістю та стабільністю. Також це можливість зміцнити взаємини з урахуванням чесного спілкування. Гармонійний аспект з Нептуном посилює сприйнятливість, фантазію та творчий потенціал.

7 липня тригон Венери з Плутоном дозволяє трансформувати поверхневі зв’язки на щось більш значуще.

31 липня о 06:57 Венера залишає Близнята та продовжує рух у знаку зодіака Рак.

Для кого це особливо важливо?

Повітряні знаки (Близнята, Терези, Водолії) — посилення особистої привабливості, період натхнення, нових зв’язків.

Вогняні знаки (Овни, Леви, Стрільці) — легкість у стосунках, цікаві знайомства, можливість розвинути креатив.

Риби, Діви та Стрільці — можливі внутрішні суперечності між розумом і серцем, але за мудрого підходу — це час зростання через діалог та компроміси.