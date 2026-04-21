Венера в Близнятах від 24 квітня до 19 травня 2026 року: що на нас чекає у цей час

Венера в Близнятах від 24 квітня до 19 травня 2026 року

Реклама

24 квітня о 07:03 (gmt+3) Венера входить у знак Близнята — саме цими днями, коли сонячна енергія лише починає вкорінюватися в земній стихії, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера — господиня Тельця, його головне джерело краси, задоволення і гармонії. Переходячи з цього знака в Близнята, залишає по собі слід тепла і наповненості. А Сонце підхоплює цю ноту, переводячи її в стійкішу, зрілішу вібрацію. Виходить момент, коли ми одночасно завершуємо один цикл задоволень і починаємо інший — глибший, спокійніший і усвідомленіший.

Венера — це планета, яка керує і стосунками, і грошима, бо в астрології вона відповідає за все, що пов’язано з цінністю: кого ми обираємо, що нам подобається, що приносить задоволення і що ми вважаємо гідним вкладень. Через Венеру виявляється наше відчуття гармонії, смаку, притягання, а також уміння залучати ресурси, домовлятися, створювати комфорт і знаходити баланс між бажаним і можливим.

Реклама

Сонце в Тельці вчить дбайливості, терпіння і вміння насолоджуватися моментом.

Коли ж Венера — управитель Тельця, входить у Близнята, енергія стосунків і бажань зміщується в бік легкості, цікавості та живого інтелектуального обміну: замість тельцівської щільності та чуттєвості з’являється більше повітря, руху й інтересу до нових вражень. Це час, коли хочеться говорити, слухати, дізнаватися, пробувати, змінювати ракурси й дивитися на звичне під іншим кутом.

Венера в Близнятах освіжає сприйняття, струшує застійні емоції та повертає легкість там, де все стало надто серйозним або важким, немов відчиняючи вікна та впускаючи потік ідей, слів і нових зв’язків. Люди тягнуться до спілкування, змін, нових маршрутів і нових людей, а мислення оновлюється: стає простіше відпускати старе, переключатися, дивитися ширше та ставитися легше до того, що раніше здавалося надмірно важливим.

Венера в Близнятах змінює саму природу почуттів. Вони стають рухливими, гнучкими, допитливими. Виникає бажання пізнавати іншу людину не через глибину мовчання, а через діалог, через обмін думками, через гру ідей. У такі періоди особливо важливим стає не лише те, що ми відчуваємо, а й те, як ми це висловлюємо. Слова набувають магії: вони можуть притягувати, надихати, зачаровувати або, навпаки, відштовхувати.

Реклама

Архетипно ця енергія пов’язана з образом Вісника, посередника між світами, того, хто з’єднує людей через інформацію і сенс. У міфології цей образ перегукується з постаттю Гермеса — легкого, швидкого, багатогранного, такого, хто вміє знаходити шлях у будь-якій ситуації. Саме тому Венера у Близнятах рідко буває статичною. Вона шукає руху, розмаїття, нових вражень, нових знайомств.

У стосунках цей час приносить елемент гри. Флірт стає природною мовою взаємодії, легкість — головним настроєм, а інтерес — основою тяжіння. Тут кохання народжується не з глибокого емоційного залучення, а з іскри між словами, зі збігу поглядів, з відчуття, що з людиною цікаво.

Але в цьому є і своя особливість: почуття можуть швидко змінюватися. Те, що сьогодні здається захопливим, завтра може втратити новизну. Тож енергія Близнят вчить не стільки прив’язуватися, скільки насолоджуватися процесом спілкування, моментом, живим обміном.

На глибшому рівні Венера в Близнятах розкриває тему двоїстості. Це знак, який бачить одразу кілька боків однієї ситуації, здатний утримувати різні точки зору і не прагне остаточної визначеності. У коханні це може виявлятися як внутрішній діалог, як пошук, як бажання зрозуміти, що саме ми відчуваємо і чому.

Реклама

До 19 травня важливо не поспішати з висновками, а дозволити почуттям розгортатися поступово, через спілкування, через впізнавання, через спільне проживання моментів. У творчості й соціальному житті цей період часто приносить натхнення. Легкість думки, швидкість реакції, здатність знаходити слова та смисли роблять його сприятливим для спілкування, навчання, написання текстів, виступів. Усе, що пов’язане з передаванням інформації, стає особливо живим і насиченим.

Але водночас важливо пам’ятати: за легкістю може ховатися поверховість. Венера в Близнятах іноді уникає глибини, бо глибина вимагає зупинки, а цей знак віддає перевагу руху. І тут виникає тонкий баланс — між інтересом і залученістю, між грою і щирістю.

Венера в Близнятах нагадує, що кохання може бути різним. Воно не завжди вимагає серйозності та сталості. Іноді воно приходить як розмова, як усмішка, як випадкова зустріч, як думка, яка раптом стає важливою.

І, можливо, головний сенс транзиту Венери Близнятами — навчити нас відчувати не тільки серцем, а й розумом, бачити красу в словах, знаходити зв’язок через ідеї та дозволяти стосункам бути живими, рухливими і справжніми у своїй миті.

Реклама

Коли Венера входить у Близнята, фінансова енергія стає рухливішою, гнучкішою і зав’язаною на інформацію. Гроші в цей період починають «ходити» швидше: з’являються нові ідеї, нові можливості, нові контакти, і багато що залежить від того, наскільки людина відкрита до спілкування й обміну.

Це час, коли фінансові рішення частіше ухвалюють через розмови, домовленості, листування, зустрічі, а не через тривалі роздуми чи стратегічне планування. Венера в Близнятах посилює інтерес до кількох напрямків одразу, тож можуть з’являтися паралельні проєкти, підробітки, тимчасові завдання, інтелектуальні послуги, робота з інформацією, текстами, комунікаціями.

Гроші приходять легше, коли є рух, гнучкість і готовність навчатися новому. Це період, коли цінності набуває не стабільність, а швидкість реакції, вміння адаптуватися, домовлятися і знаходити потрібні слова. Фінансовий потік стає більш легким, але й більш мінливим: важливо не чіплятися за одне-єдине рішення, а дозволити собі розглядати різні варіанти та залишатися в контакті зі світом ідей і людей.

Коли Венера проходить Близнятами, фінансові процеси стають більш рухливими, гнучкими й орієнтованими на комунікацію. Це один із тих періодів, коли угоди купівлі-продажу минають легше: інформація швидше знаходиться, переговори йдуть жвавіше, а люди охочіше вступають у контакт.

Реклама

Венера в Близнятах посилює здатність домовлятися, порівнювати варіанти, знаходити вигідні умови і швидко реагувати на можливості. У цей час особливо добре працюють угоди, пов’язані з інформацією, документами, транспортом, навчанням, рекламою, продажами і будь-якими процесами, де важливі слова, швидкість і вміння спілкуватися. Легкість повітряної Венери допомагає прибирати зайві сумніви, розширювати коло контактів і знаходити рішення там, де раніше все здавалося надто складним або затягнутим.