Венера в Діві 5-29 вересня 2022 року: що на нас чекає в цей час

5 вересня о 07:05 за київським часом Венера символізує гроші, комфорт, кохання і сферу взаємин загалом, входить у знак Діви, де має слабкий статус - падіння - і рухатиметься до 29 вересня 10:49, після чого увійде на знак свого управління - Терези.

Венера - друга від сонця планета сонячної системи. Вона добре видно неозброєним оком, будучи найяскравішим небесним тілом на небі після Сонця та Місяця. Венера обертається навколо своєї осі із заходу Схід, тобто у протилежному напрямку порівняно з іншими планетами, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера - римська богиня кохання та краси. У грецькій міфології їй відповідає Афродіта. Стародавні римляни вважали Венеру своєю родоначальницею. Планета відігравала значну роль у давньоримських релігійних фестивалях та міфах.

Культ Венери був заснований в Ардеї та Лавінії, недалеко від міста Лаціо. Відома дата побудови першого та найпопулярнішого храму венери - 18 серпня 293 р. до н.е. Цього дня став проводитись фестиваль Vinalia Rustica, присвячений богині. 23 квітня 215 р. до н. е. було побудовано храм Венери на Капітолійському пагорбі у Римі.

У давньогрецькій міфології Афродіта - золотоволоса богиня краси та кохання, втілення вічної юності, покровителька мореплавання. Спочатку вона вважалася богинею моря, неба та родючості. Афродіта народилася біля острова Кіфера з крові, обкопаного Кроносом Урана. Кров, потрапивши в море, утворила білу піну, яку вітер приніс на острів Кіпр. Афродіта з'явилася на світ із цієї піни та морських хвиль. Пізніше вважалося, що вона є дочкою Зевса та німфи (океаніди) Діони та дружиною бога-коваля Гефеста.

Афродіта (Венера) будила кохання у серцях богів та смертних. Непідвладні її могутності були лише Афіна, Гестія та Артеміда. Філософи V - IV ст. до н.е. розрізняли Афродіту Пандемос - божество грубого чуттєвого кохання, і Афродіту Уранію - божество піднесеного ідеального кохання.

Венера управляє Тельцем, який пов'язаний із грошима та знаком Терези, що характеризує сферу взаємин. Тобто планета має якості стихії Землі та стихії Повітря. Також має сильний статус у Рибах - екзальтація. У Діві - статус падіння, а в Овні та Скорпіоні - у вигнанні.

Від 5 до 29 вересня, переміщуючись за знаком зодіаку Діва, Венера перебуває під сильним впливом Меркурія (управитель Діви), який у цей період ретроградний. З одного боку, з'являється можливість повернутися до давніх невирішених питань, що особливо стосуються матеріальної сфери та вдало їх завершити. Переміщуючись Дівою, Венера посилює любов до ладу та системності, до грошей, але також люди з більшим бажанням займаються повсякденними обов'язками, роботою, побутовими питаннями.

Діва (лат. Virgo) - шостий знак зодіаку, представник стихії Землі. До 23 вересня у цьому знаку перебуває Сонце, від 5 вересня Венера посилить якість цього знака. Планета керує бажаннями, а період транзиту Дівою, на першому плані ставить бажання досягти матеріальної стабільності. Ділові зв'язки, а також взаєминии, основою яких є грошовий інтерес, витісняють романтику та любовні взаємини. Люди, які мають аналітичний склад розуму, не сприймають хаос і спонтанність, у вересні зможуть досягти успіху.

До 10 вересня чудовий час для планування свого життя, визначення цілей. У другій і третій декаді вересня зовнішній фон менш сприятливий, в основному через те, що прокидається перфекціонізм, багато людей прагнуть досконалості, недосяжного, перехідного кордону і ускладнюючого життя.

У період активних енергій знака Діви переважають дисциплінованість, педантичність, організованість та працьовитість. Гарний час для того, щоб виправити помилки, внести необхідні зміни до працюючих проектів та навести лад у всьому.

Венера у Діві ускладнює любовні стосунки, оскільки багато псує розважливість і меркантильність. Помітнішими стають недоліки оточення, зростає вимогливість до партнера, критичність і дріб'язковість. Але в цей період найчастіше виникають службові романи, а ділові та загальні професійні стосунки сприяють зближенню з бажаним партнером.

Від 10 вересня обставини складуться якнайкраще для того, щоб повернути стосунки з дорогою людиною, поговорити серйозно і без зайвих емоцій про можливість спільного майбутнього. Це саме стосується й відновлення зв'язків із давніми діловими партнерами. Турбота одне про одного, практична допомога у вирішенні проблем та матеріальна підтримка, послужать гармонізації взаємин.

Не пристрасть і ревнощі сприяють зближенню та зміцнюють взаємини, а участь у житті партнера, обговорення побутових питань, актуальних тем сьогодення, взаємна користь. Також, емоційна прихильність може виникнути, коли обидва опинилися у важких життєвих обставинах. Настав час взяти відповідальність не лише за своє життя, а й за партнера.

16 вересня Венера у напруженості з Марсом, аспект дає складнощі у стосунках, особливо між представниками протилежної статі. Варто виявити обережність протягом до і після, тобто від 15 до 17 вересня. Конфлікти виникають і під час спільних робіт, розподілу ресурсів, як у діловій сфері, так і під час планування сімейного бюджету.

20 вересня Венера в гармонії з ретро-Ураном допомагає позбутися проблем, покращити взаємини, використовуючи неординарний підхід та ефект несподіванки. Ідеальний день для того, щоб оновити наявні взаємини або повернути старе кохання, по-новому організувати роботу над спільними проєктами. Криза оновлення змусить багатьох переглянути життєві цінності та свою роль у стосунках.

24 вересня Венера в опозиції із ретро-Нептуном, що дуже ускладнює соціальні взаємини. Не варто обговорювати матеріальні питання, уникайте суєти, поспіху, не беріть участі в інтригах, не намагайтеся переслідувати одразу кілька цілей. Любовні стосунки з дивного збігу обставин та незрозумілих причин можуть закінчитися. Хоча пізніше, найімовірніше, до цієї ситуації пара повернеться і, найімовірніше, буде можливість відновити зв'язок.

26 вересня з'єднання ретро-Меркурія та Венери. У цей же день Венера в гармонійному аспекті з ретро-Плутоном і молодик у Терезах о 00:54 за київським часом - доленосний день, можливість почати багато з чистого аркуша. День сприятливий для будь-яких справ, вирішення питань, що хвилюють, відновлення особистих і ділових взаємин. Позитивний планетарний потенціал цього дня компенсує неприємності у вересні.

Увага до деталей та скрупульозність у виконанні поставлених завдань, критичне мислення та практичність, уміння бачити проблеми та бажання вирішувати їх допоможуть звести до мінімуму ймовірність негативного розвитку подій у всіх життєвих сферах.

Після 29 вересня більшість суперечностей із партнерами вирішаться найкращим чином. А проблеми в особистому житті, непорозуміння з оточенням залишаться в минулому і поступляться місцем витонченому і гармонійному впливу Венери у Терезах.

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