Венера в Діві від 19 вересня 2025 року: три знаки зодіаку, яким ця подія принесе матеріальні подарунки

Венера в Діві від 19 вересня 2025 року / © Credits

Це час кохання, щирої турботи й уваги до деталей. Венера в Діві виявляє себе через відданість, підтримку й уміння знаходити красу в простоті. Особливо відчують її дари земні знаки — Телець, Діва й Козоріг, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Образ Діви сягає найдавніших пластів міфології та пов’язаний з архетипом Великої Матері та Жриці. У різних культурах цей знак втілював ідеї чистоти, врожаю і священного зв’язку людини із землею. На зоряному небі сузір’я Діви пов’язують з богинею землеробства Деметрою, яка навчала людей вирощувати хліб і дбати про родючість. У міфі про викрадення її доньки Персефони Аїдом відбивається циклічність природи: осінь і зима — це час утрати, весна — відродження й нове життя. Так у Діві народжується ідея служіння та жертовності заради підтримання ладу й гармонії…

Діва, земний знак, мінливий, у якому «чистота» в побутовому розумінні прекрасно співіснує з прагненням до досконалості. Її архетип — Жриця, берегиня таємниць природи, Цілителька та Прибиральниця хаосу, що перетворює безлад на струнку систему. У Діві закладено унікальну здатність бачити, де порушено баланс, і відновлювати його. Тому в астрології цей знак символізує роботу, здоров’я, турботу про тіло й душу, уміння відокремлювати важливе від зайвого.

Венера — Афродіта, богиня кохання, краси і тяжіння, народжена, згідно з міфом, з морської піни, коли кров Урана впала у води. Вона — втілення сили бажання, краси, пристрасті і творчої енергії, що рухає світом. Афродіта завжди була більше ніж просто символ романтичного кохання: вона представляла космічну силу тяжіння, ту енергію, що з’єднує протилежності й народжує життя.

Однак у міфах Афродіта постає не тільки спокусницею, а й покровителькою шлюбів, гармонії та родючості. Вона могла бути примхливою і пристрасною, але в ній завжди відчувається енергія, що пробуджує життя і дарує натхнення.

У Венери в Діві є особливий архетип — скромна богиня краси, яка спускається з Олімпу, щоб піклуватися про землю, людей та їхнє повсякденне життя. Мудра цілителька, яка вміє відокремлювати істинне від ілюзій і перетворювати хаос на лад.

Під час транзиту Венери Дівою блиск і вишукана пристрасть планети ніби пом’якшуються, набуваючи форми турботи й земної відданості. Афродіта в Діві припиняє бути богинею розкоші й насолод — вона стає служителькою повсякденного ритуалу. Тут кохання виражається через щиру участь, увагу до дрібниць, готовність бути поруч і підтримати. Венера в Діві вчить нас кохати не за те, що людина робить для нас, а за те, як вона робить це.

Міфологічно це можна уявити так: Афродіта спускається з Олімпу до Деметри, богині родючості, і стає її союзницею. Замість бенкетів і свят вона допомагає доглядати за полями, пекти хліб і дбати про цикл природи. Краса Афродіти з’єднується з практичністю Діви — і виникає гармонія: кохання набуває форми фізичного служіння, а служіння стає виявом краси.

У Діві Афродіта немов знімає свої пишні шати й одягається в скромне вбрання жриці, яка не прагне блиску, а шукає досконалості в простоті. Її сила виявляється в турботі, відданості та вмінні бачити красу в малому. Це час, коли почуття стають чистішими, а стосунки знаходять глибину через щирість і увагу до деталей.

Коли Венера входить у знак Діви, вона немов скидає золоту діадему і надягає тонку нитку з льону, вплетену у волосся. Звідси і трактування статусу її «падіння», як трактується її становище в цьому знаку — від богині насолоди до богині турботи. Афродіта стає Астреєю, тією, що зцілює через кохання, очищує через увагу, з’єднує через служіння. Це час, коли кохання виявляється у простих жестах: у словах підтримки, в приготованому сніданку, у справах, що кажуть більше, ніж обіцянки.

Таким чином, транзит Венери по Діві нагадує нам, що істинне кохання не завжди сяє яскраво, як свято, але може бути теплим і надійним, як щоденний жест турботи. Це союз двох архетипів — Афродіти і Жриці, богині пристрасті й богині ладу, які разом створюють простір, де можна відчути і красу, і стабільність, і внутрішню гармонію.

Венера — планета Землі та Повітря, у знаку Діви вчить, що краса — у деталях, кохання — у турботі, а гармонія народжується там, де ми з’єднуємо серце й розум. Період від 19 вересня до 13 жовтня стане часом, коли земні знаки відчують блага цього транзиту. Венера у Діві відчинить двері у простір, де кохання не вимагає доказів, тому що її вже виявлено — у кожному жесті, у кожному слові, у кожному погляді.

Для Тельця, Діви і Козорога цей період буде особливо щедрим, адже Венера готує для них свої тихі, але цінні дари, дасть змогу навести лад у своєму житті й у душі. Вересень стане для представників знаків стихії Землі часом, коли світ відповідає любов’ю й турботою на їхню чесність — не голосно, але глибоко.

Тельці, керовані Венерою, відчувають її присутність особливо яскраво: у справах сердечних настає зрозумілість, а у фінансових питаннях відкриваються практичні й надійні можливості. Впевненість і самодостатність Тельців робить їх бажаними персонами в будь-якому колективі.

Для Тельця цей транзит як повернення до себе, але в більш зрілій формі. Телець, який звик до тілесного задоволення, раптом починає цінувати структуру і походження задоволення. Це час, коли Телець може переглянути свої звички, зробити їх здоровішими, більш усвідомленими — і в цьому знайти нову насолоду.

Діви самі стають провідниками її енергії — цей транзит приносить їм внутрішнє оновлення, зміцнює впевненість у собі та допомагає вибудувати здорові стосунки. Праця Діви, її увага до деталей, її здатність любити через турботу стають видимими і цінними.

Для представників знака Діви найближчий місяць — це час розкриття, коли світ починає вас бачити. Все, що раніше здавалося «надто скромним», «надто раціональним», раптом стає цінним, красивим, бажаним.

Козороги ж отримують підтримку в професійній сфері: Венера допомагає їм знаходити правильні союзи, залучати союзників і наповнювати працю радістю. Стриманий Козоріг раптом дозволяє собі м’якість, яку він зазвичай ховає за бронею відповідальності.

Транзит Венери Дівою — це час, коли Козоріг може дозволити собі бути не тільки опорою, а й тим, хто потребує підтримки. Козоріг, який часто приховує свої почуття за бронею відповідальності, раптом отримує дозвіл на м’якість.