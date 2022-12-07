Венера в Козорозі 10.12.22 - 03.01.23: що на нас чекає в цей час

10 грудня о 05:54 за київським часом Венера входить на знак стихії Землі – Козоріг, який має якості, що кардинально відрізняють його від інших.

Венера — планета Землі та Повітря, характеризує сферу особистих та ділових взаємин, любов, гроші, комфорт, творчість. У Козорозі планета перебуває у комфортному становищі, це період спаду творчої активності, а у чуттєвій сфері життя спостерігається деяка стриманість. Транзит триватиме до 3 січня 04:10, після чого перейде у найвільнолюбніший знак зодіаку – Водолій, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Багато людей у цей період відчувають гіпервідповідальність, поводяться завбачливо, емоції забарвлюються почуттям обов'язку. Це час, коли взаємини зміцнюються, переростають у щось серйозне, люди оформлюють офіційні союзи, оскільки є усвідомлення вигоди. Але якщо нічого подібного немає і близько, то, як би романтично і пристрасно стосунки не починалися, найімовірніше, в період транзиту Козорогом, вони закінчаться. Те саме стосується і ділового співробітництва.

Звичайно, якщо людина від природи дуже егоїстична, не вміє і не намагається будувати взаємини, то під час транзиту Венери Козорогом ці якості посиляться. І причиною розриву корисних зв'язків стане саме він, про що згодом пошкодує. Період від 10 грудня до 3 січня може принести бентежливі зустрічі, часто кармічного характеру. Це обумовлено проходженням Чорного Місяця за протилежним знаком зодіаку. Наявні взаємини піддаються випробуванню, багато хто отримує цінні життєві уроки.

Венера характеризує бажання, які часом затьмарюють розум. Але, за правильного розуміння планетарних енергій, дотримуючись законів і правил, можна отримати з цього транзиту максимум користі. Саме тоді обставини складаються найкраще у тому, щоб визначити свої особисті кордону, до того ж, без опору з боку партнерів, оскільки кожен зайнятий цією ж справою. Враховуючи, що після Козорога Венера увійде на знак Водолія, принцип якого – свобода і незалежність, то розумне позначення своєї території дуже стане в нагоді для збереження дружніх та рівноправних партнерських взаємин.

Венера у Козорозі може принести несподівані доленосні зустрічі з людьми, з якими велика різниця у віці. Багато хто прагне отримати статус, вирішити фінансові питання, досягти визначеності у житті. Усвідомлені зрілі люди можуть укласти взаємовигідні, довгострокові спілки. Як правило, рішення про перспективи взаємин ухвалюються виважено, без впливу зайвих емоцій. Але, якщо виникне конфліктна ситуація і кожен наполягатиме на своєму, гнутиме свою лінію, то після сварки примиритися буде нелегко. Тому, треба враховувати інтереси з іншого боку, оскільки кардинальні якості Козорога (символ цього знака — скеля, кам'яна брила), можуть виявитися дуже різко, без можливості відновлення.

Для любовної сфери, романтики, транзит Венери Козорогом дуже сприятливий, оскільки зовнішня стриманість заважає розвитку взаємовідносин. Але, часто, все ж таки маскує внутрішній страх отримати відмову або пережити інші неприємні відчуття, пов'язані з минулим негативним досвідом.

Для ділового співробітництва, вибудовування дипломатичних відносин, починається сприятливий період, оскільки партнери тим часом схильні методично і дисципліновано працювати, прагнуть завоювати особистий авторитет. Однак, потрібно враховувати той факт, що до 13 січня триває транзит ретроградного Марса Близнятами, що створює особливі умови, що вимагають більшої кількості дій та часу для реалізації планів. Крім того, сам знак Козорога, якості якого прийняла Венера на певний період, за своєю природою не пов'язаний зі швидкістю. Тут важливо йти сходинка за сходинкою, у жодному разі не варто намагатися обійти закон, перехитрити чи схалтурити, оскільки все це стане надбанням громадськості.

Планети в Козорозі довго терплять, вичікують, аналізують, вивчають, але рішення щодо якостей цих планет ухвалюються в одну мить. А люди, як відомо, перебувають під їхнім планетарним впливом, тим паче, коли йдеться про транзити Світил (Сонця та Місяця) та особисті планети (Меркурій, Венера, Марс). Ці небесні тіла розташовані досить близько до Землі та Сонця порівняно з іншими планетами, тому ми відчуваємо їх вплив дуже сильно.

Козорогом, крім Венери, переміщається Плутон, Меркурій і 21 грудня о 23:48 за київським часом у цей знак зодіаку увійде Сонце, тобто настане Зимове Сонцестояння. У проти 22 грудня відкривається якийсь космічний портал – сонячна та земна енергії дуже потужні, якщо ви чогось дуже хочете та докладаєте зусилля для реалізації бажаного (характеристики Венери), то обов'язково отримаєте допомогу Всесвіту.

Важливий період від 28 до 31 грудня, оскільки це дні, коли Меркурій та Венера мають аспект з'єднання, до того ж, 29 грудня на три тижні Меркурій змінює фазу руху – стає ретроградним. У цей час люди з минулого з'являються в новій якості, із великою ймовірністю змінюються на краще. Марс продовжує ретроградний рух Козорогом. Всі ці астрологічні події дадуть якийсь потужний ефект, а Плутон, що розташований в останніх градусах Козорога, посилить значущість подій, що відбуваються. Це непрості дні – зовнішнє енергетичне тло дуже щільне, відчувається наближення чогось, що вплине на багато країн. Крім того, що це напередодні Нового року, так ще й на міжнародній арені, у військово-політичній сфері розвивається сценарій, що визначає розвиток світових процесів 2023 року.

Гармонійний аспект Венери до Сонця в Тельці та Діві, а також аспект з'єднання з Сонцем у Козорога принесе багато приємних моментів представникам цих знаків зодіаку. Здебільшого події пов'язані з покращенням ситуації у матеріальній життєвій сфері, вирішуються проблеми з грошима. Багато Тельців, Дів, Козорогів зможуть отримати вищу посаду, якщо сумлінно працювали протягом року. Якщо все-таки ви не отримали той максимум, на який розраховували — не переймайтеся, від початку січня ситуація обернеться вигодою та користю для вас. Виявляйте терпіння, витривалість, зосередженість у роботі, і це допоможе вам вирішити безліч завдань найближчим часом.

Народженим за знаком Рака доведеться ухвалювати важливі рішення, вибирати, розумітися на взаєминах. Що б не відбувалося, намагайтеся зрозуміти точку зору партнера, допомагати одне одному, не розпорошуючись на непотрібні емоції.

Період подолання перешкод для Овнів та Терезів, можливі кризи у сфері партнерства.

Можливо, ваші взаємини не відрізняються особливою вишуканістю та чуттєвістю, але, найімовірніше, вони міцні та надійні. Тому не робіть передчасних висновків і ухвалення рішень відкладіть на січень.

Риби і Скорпіони, які є представниками стихії Води, зможуть розм'якшити жорстку земну енергію Венери в Козорозі та наповнити своє життя романтикою, тією мірою, якою це можливо в реальних умовах. Загалом гармонійний період вдасться багато чого завершити і отримати той результат, на який розраховували. Найцікавіші для вас питання будуть вирішені найкращим чином для вас.

Близнята, Леви, Стрільці, Водолії – глядачі в бурхливому подіями навколишньому просторі. Можливо, хтось зможе зайняти комфортніше місце, але для цього необхідно бути в курсі подій і не ледарювати розібратися в ситуації, якщо вам щось незрозуміло. Уявіть, що ви рибалка на березі і якщо зробити правильну наживку, уважно спостерігати та реагувати правильним чином, то упіймаєте хорошу рибку.

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