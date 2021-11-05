Венера в Козорозі 5 листопада-6 березня: що на нас чекає в цей час

Венера в Козорозі 5 листопада-6 березня: що на нас чекає в цей час

5 листопада 2021 року о 12:14 Венера входить на знак Козорога на довгий період – до 6 березня 2022 року. Тут же перейде в ретроградний рух – від 19 грудня 2021 року до 30 січня 2022 року.

Венера, планета кохання та взаємин, характеризує енергетичний обмін з іншими людьми, здатність ділитися. Під її впливом також є емоційно забарвлені смаки, гроші, цінності. Символізує бажання відчувати близькість з іншою людиною, відчувати комфорт та гармонію, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Козоріг — кардинальний знак зодіаку, що належить до земної стихії. Його основні принципи: раціональна вигода, неупереджена рішучість зробити щось, самоконтроль, порядок та ідеальна організація. У період активних енергій Козорога люди входять в контакт з фізичними почуттями і реальністю "тут і зараз" матеріального світу. Більшість схильні зневажати конфлікт, воліючи повільно амортизувати натиск проблеми.

Венера, рухаючись Козорогом, наділяє людей стриманістю і честолюбством, повідомляє нашій чуттєвій сфері ці ж якості. У цей період визначається мета, з'являється сильне прагнення досягти їхї. Зосередженість, зібраність і виявленість у стисканні, обмеження та формуванні матерії, найбільш точно описує аналогія з каменем, твердим, міцним і нерухомим так само як і замерзла або висушена земля, коли навіть вода не вбирається нею. Венера в Козорозі буде забарвлена цими якостями.

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У період транзиту Венери Козорогом люди схильні більше покладатися на свої почуття і практичний зміст, ніж на натхнення, теоретичні міркування чи інтуїцію. Багато хто налаштований на світ "форм", терпіння та самодисципліну.

Жінки особливо сприйнятливі до планетарних впливів Венери в Козорозі, значно збільшується сила витривалості та завзятості, більше схильні покладатися на себе, стають обережними, передбачливими, не мовчати, якщо щось важливе для них наражається на небезпеку або існує загроза їхньої надійності. А завдяки своїй працездатності більшість людей діятимуть досить прозовими способами, щоб гарантувати, що те, для чого вони працювали, не буде відібрано у них.

Найближчим часом спостерігається період спаду творчої продуктивності, але цей період сприятливий для завершення проєктів. Особливо складно в період ретроградної Венери – від 19 грудня 2021 року до 30 січня 2022 року. Це не найкращий час для демонстрації своїх робіт, оскільки будь-які, навіть найвидатніші твори, в цей час сприймаються публікою зовсім не так, як очікувалося. Ідеалізація минулого, економність, песимістичний погляд на світ, схильність до рутини та відсутності здатності мати справу з абстрактними та теоретичними сферами діяльності, заважають побачити та оцінити старання людей, які займаються мистецтвом, дизайном, творчою діяльністю.

Але є й плюси в період транзиту Венери Козорогом — це дружній для неї знак зодіаку, їх поєднує стихія Землі. Тому можна говорити про стабілізацію чуттєвої сфери, попри присутню зовнішню стриманість. Під час ретроградної Венери з'явиться багато шансів та можливостей повернути колишні взаємини як особистого, так і ділового характеру. Емоції в цей період забарвлюються високим ступенем реалізму, відповідальності та почуттям обов'язку.

Наявні взаємини найчастіше зміцнюються, переростають у щось серйозне, скріплюються усвідомленням вигоди. Те саме стосується і ділового співробітництва. Якщо в цей час зав'язуються романтичні стосунки, з великою ймовірністю можна говорити про серйозність намірів. Щоб не відбувалося потім, партнери повертатимуться одне до одного, якщо є щирість у взаєминах.

Любовні зв'язки з минулого нагадують про себе. Водночас внутрішній страх отримати відмову може зіпсувати процес налагодження взаємин. Уникайте конфліктів, не нагадуйте давні неприємні ситуації – посварившись у цей час, примиритись буде нелегко. Головні способи емоційного захисту, які можна буде спостерігати в поведінці оточення — це відстороненість, замкнутість, холодність, неприступність або навпаки: різкість і цинічні висловлювання.

Керує Венерою в Козорозі Сатурн, Суворий Вчитель, який рухається Водолієм, де має сильний статус. Заохочує захищати свою структуру і цілісність, дає надійність і впевненість через відчутні досягнення. У багатьох людей з'являється сильна потреба у суспільному визнанні, прагнення зробити кар'єру, набути офіційного статусу. Усього цього можна досягти, якщо виявляти терпіння, високу організованість та дисципліну, приймати відповідальність та обов'язок.

Другий управитель Венери в Козорозі – Уран, планета рухається за знаком Тельця, де має статус падіння, тому не може виявити свої принципи – оригінальність та незалежність від традицій, індивідуальну свободу, потребу в оновленні. Венера, відповідно, також у подібних обмеженнях. Але згодом цей транзит та його складності принесуть користь, оскільки Венера керує знаком Тельця, у якому перебуває Уран. Планети підтримують одна одну, тобто.перебувають у взаємній рецепції з управління.

Період ретроградної Венери – від 19 грудня 2021 року до 30 січня 2022 року, активізує кармічні теми у взаєминах. Цей час переоцінки своїх бажань, Венера, крім чуттєвої сфери, характеризує матеріальні питання. Реалізуються кармічні ситуації, які навчають терпіння в особистих та ділових взаєминах. Також виражена фінансова чи емоційна залежність від старших за віком партнерів. Люди, які йдуть низькому шляху свого розвитку, схильні до сумнівних вчинків заради отримання матеріальної вигоди, чим значно посилюють свою карму. Пізніше відпрацювання кармічних боргів відбуватиметься через втрати майна, ресурсів, здоров'я. У період транзиту Венери Козорогом (5 листопада 2021 — 6 березня 2022 року) є можливість оцінити свій дохід-витрати і навчитися розпоряджатися коштами раціональніше.

Козорогом рухається світла кармічна точка – Білий Місяць, який мінімізує можливий негатив у період ретроградної Венери. Результат цього транзиту виявиться корисним, конструктивним, враховуючи особливості впливу енергії Козорога. Через розумні обмеження своїх бажань, самодисципліну кожна людина може дійти дуже високого рівня розвитку. Економно витрачаючи свої ресурси, задовольняючись малим, обходячись найнеобхіднішим, можна досягти багато чого в найближчі місяці. Починається чудовий час для того, щоб щось зводити, будувати, зміцнювати. Як правило, перевірки, контроль, облік у найближчі місяці минатимуть легко, як і вирішення питань високого рівня.

Білий Місяць у Козорозі надає захист та підтримку відповідно до рівня усвідомленості та накопичених благодіянь. Вдалий час для всіх, хто займається кар'єрою, для кого професійна діяльність має головне значення. Вдається одержати схвалення з боку державних органів на реалізацію грандіозного проєкту. Обставини складаються найкращим чином для того, щоб зрушити з мертвої точки процес, що давно затягнувся. Правильні техніко-економічні обґрунтування проєктів допоможуть відчинити багато дверей та зайнятися їх реалізацією. Головне, дотримуватись правил і законів, відповідності їм.

Від 13 грудня на знак Козорога входить Меркурій, Венера сповільнюється та від 19 грудня входить у ретрофазу. Стаціонарність Венери відбувається поблизу Плутона, які належать до фінансових планет. Їхнє з'єднання дає сприятливі повноваження у фінансових і матеріальних справах. За ретро-Венері в Козорозі легше собі в чомусь відмовляти, тому, як правило, успішно застосовуються свої фінансові таланти та здібності у професійній сфері. Приходить усвідомлення, як заробити гроші та примножити свій добробут. Проте, від моменту переходу Венери до ретроградного руху від 19 грудня посилює зневіру у можливості взаємного кохання. Подолати перепони на щастя можна через самопізнання та духовний розвиток.

Друга половина грудня буде пов'язана з довгостроковими проєктами, стратегічним плануванням, зокрема стосовно особистих взаємин, сімейних справ. Багато питань 2021 року буде перенесено на наступний – 2022. Новий рік припадає на період ретро-Венери, що позначиться на його загальному потенціалі. Все, що стосується особистих взаємин, оформлення офіційних шлюбів, вирішення сімейних питань, переїздів, наслідування майна з тих чи тих причин доводиться перенести з листопада-грудня 2021 на березень 2022 року.

Найбільше вплив Венери в Козорозі відчують представники цього знака, а також Тельці та Діви.для них цей період виявиться сприятливим, проти іншими. Це час покращення фінансового стану за рахунок залучення партнерів із минулого, відновлення давніх зв'язків. Виявивши наполегливість та дипломатичність, вдається отримати те, що вам повинні – гроші, предмети, документи. Також є шанс повернути борги, погасити кредити.

Для Раків складний період – часто перебувають у стані вибору, сумніваються у доцільності особистих та ділових стосунків. З'являються сумніви у партнері, у своїх та його почуттях. Вирішення багатьох питань доводиться перенести на 2022 рік.

Зіткнуться з перешкодами Овни та Терези, з вини несумлінних партнерів можуть виникнути проблеми та зруйнуватися плани. Щоб уникнути неприємностей, візьміть відповідальність у свої руки, складіть план дій і повільно, але впевнено рухайтеся до реалізації своїх цілей.

Багато роботи, клопоту, повсякденних турбот у Скорпіонів та представників знаку Риби – зібравшись із силами, розставивши пріоритети, поринувши в роботу, найближчими місяцям можна багато зробити та отримати гарну винагороду.

Стрільці, Водолії, Близнята, Леви – зважайте на загальні рекомендації на період транзиту Венери за знаком Козорога.

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