Венера в Козорозі від 23 січня до 17 лютого 2024 року: що на нас чекає в цей час

Транзит Венери Козорогом сприятливо відіб'ється на матеріальній сфері представників земних знаків зодіаку: Тельців, Дів та Козорогів. Період набуття стабільності та отримання практичних результатів. Планета також відповідає за сферу взаємин, тому принесе користь у сферу ділового партнерства та робочі процеси, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Козоріг – одне з вісімдесяти восьми нових сузір'їв та одне із сорока восьми сузір'їв, названих Птолемеєм. А проекція сузір'я на шлях руху Сонця – екліптику є знаком зодіаку. Козорогом, керує Сатурн, другий управитель — Уран, у статусі екзальтації — войовничий Марс. Слабкі статуси у Місяця – вигнання та Юпітера – падіння. Планети в Козорозі набувають якостей цього знака зодіаку.

Козоріг – жіночий, пасивний знак зодіаку, має кардинальні якості, перебуває в зоні трансформації. Основний принцип знака Козорога — визначення основної мети, способів та засобів її реалізації, зосередження всієї енергії на її досягненні. Місія — створити структуру, побудувати сходи для зростання та розвитку в матеріальному плані та кар'єрі.

Міфологія Козорога досить різноманітна. Це міфічна істота з тілом цапа та хвостом риби. Найбільш популярна версія говорить про те, що Діоніс, бог рослинності та виноробства, захищаючи верховного бога Зевса від стоголового вогнедишного чудовисько Тифона, стрибнув у воду, і та частина його тулуба, яка опинилася під водою, перетворилася на рибу, а верхня частина тулуба перетворилася на кіз. Побачивши, що Тифон вже був готовий розірвати Зевса на частини, Козоріг пронизливо свиснув, злякавши Тифона. На подяку за спасіння життя Зевс помістив Діоніса в його новому образі на небеса.

Венера, переміщуючись Козорогом, "забарвлюється" енергіями цього знака зодіаку і формує гармонійні аспекти з Сонцем земних знаків зодіаку. У період від 23 січня до 17 лютого планета відкриває можливості в матеріальній сфері представникам усім земним знакам Зодіаку. Спираючись на реальні можливості, розрахунок та конкретні умови, Тельці, Діви та Козороги можуть створити для себе міцний фундамент та зробити ривок у кар'єрі. Вибір робиться на користь професійної сфери, виникає бажання наповнювати життя корисною діяльністю.

Кожен знак зодіаку поділяється на три декади:

Перша декада

Тельці першої декади (21 – 30 квітня)

Тельці другої декади (1 травня – 10 травня)

Тельці третьої декади (11 – 20 травня)

Друга декада

Діви першої декади (24 серпня – 2 вересня)

Діви другої декади (3 – 12 вересня)

Діви третьої декади (13 – 22 вересня)

Третя декада

Козороги першої декади (21 – 31 січня)

Козороги другої декади (1 – 10 січня)

Козороги третьої декади (11 – 19 січня)

Слід пам'ятати про те, що межі знаків зодіаку змінюються на той чи той бік. Це залежить від часового поясу, точного часу народження, віддаленості від високосного року. Щоб дізнатися, під яким знаком зодіаку ви народилися, необхідно врахувати всі фактори. Якщо час невідомо, астролог може його обчислити, тобто провести ректифікацію.

Тельці, Діви та Козороги першої декади зодіакального знака, в період транзиту Венери Козорогом зіткнуться з протиріччями у своїх очікуваннях. Однак активне прагнення до стабільності, міцності становища та збільшення доходів обов'язково дасть реальний результат. Важливо пам'ятати, що тільки завдяки співпраці з іншими людьми, готовності до компромісів, представники цих знаків зодіаку зможуть швидко вирішити свої матеріальні, фінансові та робочі питання. Дослухайтеся до оточення – це допоможе вчасно зупинитися та зберегти свої гроші, зосередитись на головному. Остаточні рішення ухвалюйте не одразу – зважте всі «за» і «проти», обміркуйте, чи це дійсно для вас вигідно. Консервативний підхід до справ уже не такий корисний, як раніше. Намагайтеся бути різноманітними та різнобічними у питаннях матеріальної та фінансової сфер життя.

Тельці, Діви та Козороги другої декади зодіакального знака у період транзиту Венери Козорогом змушені у сфері бізнесу та кар'єри покладатися більше на себе та свої починання, ніж на колектив, партнерство чи керівництво. Це період, коли гроші швидко накопичуються, але так само швидко витрачаються. Найближчим часом для роботи, кар'єри, бізнесу потрібні інші люди. Навколишній світ представників земних знаків зодіаку відіграє у реалізації себе у конкретній справі. Для матеріального успіху зараз, як ніколи, необхідно бути в курсі подій, постійно отримувати інформацію про реальний стан речей у фінансовій системі країни та світу, щоб не зробити необачного кроку. Не варто ризикувати — бережіть свої гроші і те становище, якого досягли!

Тельці, Діви та Козороги третьої декади зодіакального знака у період транзиту Венери Козорогом почуваються впевнено, отримують моральне задоволення від роботи та заробітку, відчувають до себе увагу як до висококласного фахівця у своїй сфері діяльності. Послідовність, конкретика та практичність земних знаків зодіаку надає позитивний вплив на їхніх колег та ділових партнерів, що може стати першим щаблем на шляху до соціального піднесення. Ґрунтовність в ухваленні своїх рішень та прояв ініціативи найкраще відбивається на репутації Тельців, Дів та Козорогів. Вам відчиняються ті двері, які до цього були зачинені на залізну засувку!

Венера – планета бажань, комфорту, партнерства, грошей. У знаку Козорога стримує, зберігає, зміцнює фінансовий стан, взаємини, соціальний статус та репутацію. У дні її руху за цим знаком зодіаку багато людей зафіксовано на конкретних справах і неквапливі у матеріальних питаннях. Робота та кар'єра можуть розвиватися повільно, але впевнено, у сфері грошей все відбувається за планом. У цей час потрібні гарантії, реальні підтвердження та відповідна оплата на роботі. Найбільше плюсів від транзиту Венери Козорогом отримують представники цього ж знака, але також Тельці і Діви. Прекрасні можливості реалізувати свої кар'єрні амбіції, втілити свої бажання реальність.

Кожна людина, яка ґрунтовна у своїх планах, ідеях, міркуваннях, роздумах, все прораховує і планує, зможе створити для себе гарну базу на майбутнє. Гарний час для встановлення довгострокових взаємин, зв'язку та контакти в період транзиту Венери Козорогом взаємовигідні, всі учасники зацікавлені в їх збереженні.

З 23 січня до 17 лютого 2024 року – сприятливий час для Тельців, Дів та Козорогів, які бажають вступити до шлюбного союзу. У цей час найбільше цінуються чесність, порядність, вміння структурувати відносини, рухати їх до спільної мети. Венера в Козорозі допомагає зберегти вірність у подружньому житті, дає відданість і готовність піклуватися та оберігати партнера довгі роки. Обережність у сфері почуттів допомагає стабілізувати сімейні стосунки, вирішити майнові питання, досягти комфорту та надійності.

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