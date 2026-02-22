Венера в Овні від 6 до 30 березня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Венера в Овні від 6 по 30 березня 2026 року / © Credits

Реклама

6 березня о 12:46 за київським часом Венера переміщується знаком Овна до 30 березня 19:00. Від цього моменту хочеться діяти швидше, говорити чесніше і виявлятися сміливіше. Якщо в Рибах Венера м’яко й обережно підштовхувала до руху, то в Овні вона переключається на швидкі рішення та бажання рухатися вперед без зайвих сумнівів, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Замість очікування і сумнівів з’являється імпульс до активності та відкритого вираження почуттів. А стосунки, фінанси й особисті бажання отримують новий темп. Це період, коли багато чого починає зрушуватися з місця. Люди стають сміливішими у вияві симпатії, частіше роблять перший крок, швидше ухвалюють рішення в особистому житті та у фінансових питаннях.

Під впливом Венери в Овні багато хто віддає перевагу ясності й конкретиці. Поступово ця енергія починає відбиватися і у стосунках. Якщо щось не влаштовує, приховувати стає складніше. Венера в Овні підштовхує до того, щоб говорити прямо і не відкладати важливих розмов. Це може призвести як до нових знайомств, так і до прояснення старих ситуацій.

Реклама

У фінансах теж відчувається рух: хочеться швидше розбиратися з питаннями, закривати «хвости», пробувати нові варіанти і швидше переходити від ідеї до дії. Виникає бажання ризикувати там, де раніше була обережність. Головне — не поспішати так, щоб упустити деталі, особливо в перші дні після переходу.

До кінця березня вплив Венери в Овні стає більш звичним. Питання, які довго стояли на паузі, отримали розвиток і принесли довгоочікуваний результат. Цей період допомагає повернути впевненість і зробити кроки, які давно назрівали.

Архетип Венери — це прагнення до гармонії, задоволення, взаємності й тяжіння. Вона відповідає за те, що робить життя приємнішим: красу, комфорт, симпатію, здатність обирати те, що справді подобається. Венера дає вміння створювати атмосферу, у якій стосунки й бажання розкриваються природно.

Архетип Овна — протилежна за природою сила. Це початок, імпульс, рух уперед, готовність ризикувати й пробувати нове. Овен не чекає на запрошення, він діє першим. Його енергія войовнича, інколи різка, але завжди жива. Це знак, який відкриває шлях, запускає процеси й не боїться зіткнутися з невідомим.

Реклама

Управитель Овна — Марс — посилює цю динаміку. Його архетип — борець і боєць, той, хто робить крок туди, де інші сумніваються. Марс відповідає за дію, рішучість, вибір напряму і здатність відстоювати свої бажання. Він не аналізує надто довго, а одразу йде туди, куди тягне енергія моменту.

Коли Венера з’єднується з архетипом Овна і потрапляє під вплив Марса, виникає особлива комбінація. Ніжність отримує сміливість, симпатія — прямоту, а бажання — ініціативу. Те, що зазвичай розвивається поступово, починає виявлятися швидше. Там, де Венера схильна чекати на знаки уваги, Овен і Марс підштовхують до того, щоб зробити крок самій.

Венера в Овні робить почуття яскравішими, реакції — жвавішими, а взаємодію між людьми — щирішою і прозорішою. Це положення Венери посилює емоційну виразність, прискорює ухвалення рішень і допомагає прояснити те, що раніше залишалося недомовленим. З’являється бажання діяти одразу, не відкладати важливих розмов і не ховати свої наміри.

Архетипно це союз тяжіння і дії, бажання і сміливості, краси і вогню. Венера приносить тепло і інтерес, Овен — рух, Марс — рішучість. Разом вони створюють період, коли життя стає яскравішим, стосунки — жвавішими, а бажання — чеснішими і сильнішими.

Реклама

Венера символізує тяжіння, гармонію, задоволення і здатність обирати те, що відгукується серцю. Вона відповідає за м’якість, красу, смак, симпатію і вміння створювати зв’язок. Але коли Венера переміщується Овном, її звична природа стикається із зовсім іншою енергією.

Овен — знак початку, імпульсу і прямої дії. Його архетип — першопроходець, той, хто робить перший крок, не озираючись на сумніви. Тут важливі швидкість, чесність і сміливість. І саме тому Венера в Овні опиняється в статусі вигнання: вона потрапляє в простір, де її природні якості не отримують звичної підтримки. Там, де Венера віддає перевагу м’якості, Овен вимагає рішучості. Там, де вона тягнеться до гармонії, Овен обирає прямоту.

Статус вигнання планети — це можливість виявитися інакше. Венера в Овні стає сміливішою, ініціативнішою, жвавішою. Вона припиняє чекати і починає обирати. Говорить прямо, діє швидко і не боїться показати свої бажання. Венера в Овні запалює енергію життя.

І тут важливо враховувати управителя Овна — Марса. Саме він задає тон тому, як Венера виявлятиметься в цьому знаку. Від 2 березня Марс переміщується Рибами — знаком романтики, тонких почуттів, прихованих мотивів і м’якої, плинної енергії. Це створює незвичну комбінацію: зовнішня сміливість Венери в Овні з’єднується з внутрішньою чутливістю Марса в Рибах.

Реклама

Марс у Рибах діє тихо, інтуїтивно, обхідними шляхами. Він розчиняється, спостерігає, відчуває, його дії зумовлені серцем, а не логікою. І саме такий Марс керує Венерою в Овні в цей період.

Виходить дивовижний союз: Венера — смілива, пряма, вогняна, а Марс — м’який, романтичний, інтуїтивний.

Разом вони створюють енергію, в якій пристрасть з’єднується з чутливістю, а ініціатива — з глибиною. За такої комбінації бажання стають чеснішими, але проявляються делікатніше. Коли сміливість не скасовує ніжності, а прямота не виключає тонкощі.

Венера в знаку Овна, керована Марсом у Рибах — це історія про те, як вогонь вчиться відчувати, а вода — діяти. Такий зв’язок робить стосунки яскравими, але щирими, заснованими на внутрішньому відгуку.

Реклама

Овен зараз стає точкою концентрації великих, повільних і структуроутворювальних сил: Сатурн і Нептун починають свій новий транзит цим знаком, відкриваючи новий цикл.

Саме це робить поточне становище Венери не просто емоційним акцентом, а частиною більшого сценарію. Венера в Овні стає першою, хто «входить до кімнати» перед приходом важковаговиків. Вона підсвічує теми, які Сатурн структуруватиме, а Нептун — розчинятиме, оновлюватиме і перезапускатиме на глибинному рівні.

На цьому тлі Венера в Овні стає маркером доленосних тем. Те, що виявляється зараз, може стати відправною точкою для довших процесів. Вибори, які здаються емоційними або спонтанними, насправді можуть виявитися першими кроками в багаторічному циклі.