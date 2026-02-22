ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
5 хв

Венера в Овні від 6 до 30 березня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Коли Венера переміщується знаком Овна, атмосфера помітно змінюється: у стосунках, фінансах і особистих бажаннях з’являється більше прямоти, ініціативи та внутрішнього вогню. Енергія любові й бажань стає динамічнішою, і багато процесів, які раніше тягнулися або потребували очікування, отримують імпульс до руху вперед.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Венера в Овні від 6 по 30 березня 2026 року

Венера в Овні від 6 по 30 березня 2026 року / © Credits

6 березня о 12:46 за київським часом Венера переміщується знаком Овна до 30 березня 19:00. Від цього моменту хочеться діяти швидше, говорити чесніше і виявлятися сміливіше. Якщо в Рибах Венера м’яко й обережно підштовхувала до руху, то в Овні вона переключається на швидкі рішення та бажання рухатися вперед без зайвих сумнівів, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Замість очікування і сумнівів з’являється імпульс до активності та відкритого вираження почуттів. А стосунки, фінанси й особисті бажання отримують новий темп. Це період, коли багато чого починає зрушуватися з місця. Люди стають сміливішими у вияві симпатії, частіше роблять перший крок, швидше ухвалюють рішення в особистому житті та у фінансових питаннях.

Під впливом Венери в Овні багато хто віддає перевагу ясності й конкретиці. Поступово ця енергія починає відбиватися і у стосунках. Якщо щось не влаштовує, приховувати стає складніше. Венера в Овні підштовхує до того, щоб говорити прямо і не відкладати важливих розмов. Це може призвести як до нових знайомств, так і до прояснення старих ситуацій.

У фінансах теж відчувається рух: хочеться швидше розбиратися з питаннями, закривати «хвости», пробувати нові варіанти і швидше переходити від ідеї до дії. Виникає бажання ризикувати там, де раніше була обережність. Головне — не поспішати так, щоб упустити деталі, особливо в перші дні після переходу.

До кінця березня вплив Венери в Овні стає більш звичним. Питання, які довго стояли на паузі, отримали розвиток і принесли довгоочікуваний результат. Цей період допомагає повернути впевненість і зробити кроки, які давно назрівали.

Архетип Венери — це прагнення до гармонії, задоволення, взаємності й тяжіння. Вона відповідає за те, що робить життя приємнішим: красу, комфорт, симпатію, здатність обирати те, що справді подобається. Венера дає вміння створювати атмосферу, у якій стосунки й бажання розкриваються природно.

Архетип Овна — протилежна за природою сила. Це початок, імпульс, рух уперед, готовність ризикувати й пробувати нове. Овен не чекає на запрошення, він діє першим. Його енергія войовнича, інколи різка, але завжди жива. Це знак, який відкриває шлях, запускає процеси й не боїться зіткнутися з невідомим.

Управитель Овна — Марс — посилює цю динаміку. Його архетип — борець і боєць, той, хто робить крок туди, де інші сумніваються. Марс відповідає за дію, рішучість, вибір напряму і здатність відстоювати свої бажання. Він не аналізує надто довго, а одразу йде туди, куди тягне енергія моменту.

Коли Венера з’єднується з архетипом Овна і потрапляє під вплив Марса, виникає особлива комбінація. Ніжність отримує сміливість, симпатія — прямоту, а бажання — ініціативу. Те, що зазвичай розвивається поступово, починає виявлятися швидше. Там, де Венера схильна чекати на знаки уваги, Овен і Марс підштовхують до того, щоб зробити крок самій.

Венера в Овні робить почуття яскравішими, реакції — жвавішими, а взаємодію між людьми — щирішою і прозорішою. Це положення Венери посилює емоційну виразність, прискорює ухвалення рішень і допомагає прояснити те, що раніше залишалося недомовленим. З’являється бажання діяти одразу, не відкладати важливих розмов і не ховати свої наміри.

Архетипно це союз тяжіння і дії, бажання і сміливості, краси і вогню. Венера приносить тепло і інтерес, Овен — рух, Марс — рішучість. Разом вони створюють період, коли життя стає яскравішим, стосунки — жвавішими, а бажання — чеснішими і сильнішими.

Венера символізує тяжіння, гармонію, задоволення і здатність обирати те, що відгукується серцю. Вона відповідає за м’якість, красу, смак, симпатію і вміння створювати зв’язок. Але коли Венера переміщується Овном, її звична природа стикається із зовсім іншою енергією.

Овен — знак початку, імпульсу і прямої дії. Його архетип — першопроходець, той, хто робить перший крок, не озираючись на сумніви. Тут важливі швидкість, чесність і сміливість. І саме тому Венера в Овні опиняється в статусі вигнання: вона потрапляє в простір, де її природні якості не отримують звичної підтримки. Там, де Венера віддає перевагу м’якості, Овен вимагає рішучості. Там, де вона тягнеться до гармонії, Овен обирає прямоту.

Статус вигнання планети — це можливість виявитися інакше. Венера в Овні стає сміливішою, ініціативнішою, жвавішою. Вона припиняє чекати і починає обирати. Говорить прямо, діє швидко і не боїться показати свої бажання. Венера в Овні запалює енергію життя.

І тут важливо враховувати управителя Овна — Марса. Саме він задає тон тому, як Венера виявлятиметься в цьому знаку. Від 2 березня Марс переміщується Рибами — знаком романтики, тонких почуттів, прихованих мотивів і м’якої, плинної енергії. Це створює незвичну комбінацію: зовнішня сміливість Венери в Овні з’єднується з внутрішньою чутливістю Марса в Рибах.

Марс у Рибах діє тихо, інтуїтивно, обхідними шляхами. Він розчиняється, спостерігає, відчуває, його дії зумовлені серцем, а не логікою. І саме такий Марс керує Венерою в Овні в цей період.

Виходить дивовижний союз: Венера — смілива, пряма, вогняна, а Марс — м’який, романтичний, інтуїтивний.

Разом вони створюють енергію, в якій пристрасть з’єднується з чутливістю, а ініціатива — з глибиною. За такої комбінації бажання стають чеснішими, але проявляються делікатніше. Коли сміливість не скасовує ніжності, а прямота не виключає тонкощі.

Венера в знаку Овна, керована Марсом у Рибах — це історія про те, як вогонь вчиться відчувати, а вода — діяти. Такий зв’язок робить стосунки яскравими, але щирими, заснованими на внутрішньому відгуку.

Овен зараз стає точкою концентрації великих, повільних і структуроутворювальних сил: Сатурн і Нептун починають свій новий транзит цим знаком, відкриваючи новий цикл.

Саме це робить поточне становище Венери не просто емоційним акцентом, а частиною більшого сценарію. Венера в Овні стає першою, хто «входить до кімнати» перед приходом важковаговиків. Вона підсвічує теми, які Сатурн структуруватиме, а Нептун — розчинятиме, оновлюватиме і перезапускатиме на глибинному рівні.

На цьому тлі Венера в Овні стає маркером доленосних тем. Те, що виявляється зараз, може стати відправною точкою для довших процесів. Вибори, які здаються емоційними або спонтанними, насправді можуть виявитися першими кроками в багаторічному циклі.

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie